Un libro a la hoguera

Hay debates resbaladizos en los que es imposible mantenerse en pie. La salvaje controversia suscitada por la publicación de El odio, el libro de Luisgé Martin sobre José Bretón, el asesino condenado por matar a sus dos hijos en un acto de violencia vicaria, es en ella misma un lugar muy peligroso, lleno de recovecos y de trampas argumentales, donde se cruzan diabólicamente el respeto a las víctimas, la libertad de expresión, el espacio creativo y el lucro comercial. Digamos que la polémica es tan apasionante como perversa, de ahí que se convierta en el combustible ideal para propulsar el maniqueísmo bárbaro de las redes sociales. En el mundo real y no destruido por el odio, si es que todavía existe, lo primero que habría que decir es que no es posible el juicio final sobre este asunto sin haber leído el libro, como en su momento fue chocante ver cómo linchaban a Jordi Évole sin ni siquiera haber visto su documental sobre Josu Ternera. Ver, escuchar, leer siempre es imprescindible.

En el caso de El odio, la prepublicación que ha circulado no ayuda al autor, porque el texto que se anticipó sugiere más morbo que literatura, y porque no aclara su gran punto débil: ¿por qué, si de lo que se trataba era de retratar al asesino, Luisgé Martín no habló o ni siquiera intentó hablar con Ruth Ortiz, su exmujer, la principal víctima, y madre de los niños asesinados? El autor, en un acto de honestidad, ha empezado a reconocer este error, pero solo tras el estallido del escándalo. Sabedora de esta debilidad, Anagrama ha optado por una prudencia correcta, retirando el libro antes de que le obligue un juez, y tomándose un tiempo de reflexión. Una pausa en medio de la vorágine, aunque sea por necesidad, y que invita a la cordura en medio del caos. También a hacernos preguntas incómodas y profundas, como por ejemplo si la libertad de expresión puede estar en algún momento por encima del respeto y del derecho a la intimidad de las víctimas. Como, por ejemplo, si es posible publicar una investigación periodística sin el consentimiento de todos los damnificados implicados. O como, por ejemplo, si la creación artística es a veces una excusa para tapar el amarillismo más vulgar.

Industria

Y cuando hayamos dado la vuelta a todos estos dilemas, quizás podríamos preguntarnos por qué, mientras en España tantas productoras y plataformas se llenan los bolsillos con la explotación de este subgénero amarillo bautizado con el eufemismo true crime, los que se llevan la peor bofetada de este debate sean precisamente un escritor y una editorial de solvencia contrastada. A no ser que sea justamente esta la explicación de tanto ruido: enviar un libro a la hoguera para que la industria de verdad siga lucrándose a sus anchas. En efecto, el tema es mucho más complejo de lo que algunos dicen y otros nos quieren hacer creer.

