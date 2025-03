PSIB: el vertígen de la regeneració

Armengol preside la primera reunión de la nueva ejecutiva del PSIB. / PSIB

Sol ser habitual que els representants polítics no sàpiguen retirar-se a temps. Els comiats dels lideratges solen ser, com a regla general, injustos: en política, el dir adéu sempre ha estat un tema tabú i que provoca un cert vertígen. És comú veure com el mateix poble que un dia donà glòria i poder, sigui el que temps després mostri el camí de la jubilació. Ara bé, si el líder/essa ha estat el suficientment intel·ligent - una minoria, tot sia dit- sol organitzar-se una retirada honrosa. Amb una còmode destinació secundària: fundacions, representacions internacionals i altres regalies són cobejats objectes de transacció en aquesta fase de la carrera política. Rematat amb un amable comiat, entre aplaudiments i homenatges. Però si el protagonista de la hipotètica desfeta electoral vol continuar al cim de la seva formació malgrat els resultats o les enquestes, s’arrisca a un epíleg trist: aquell en que els mateixos obedients companys i companyes que l’aplaudien rítmicament el comencin a qüestionar, acabant amb ell en un quasi sempre poc honrós i gens transparent complot.

Mentre escric aquestes línies, les i els socialistes illencs han acabat el seu XVè Congrès. En el mateix s’ha reelegit com a Secretària General del PSIB Francina Armengol i Socias. Duu al càrrec tretze anys. Amb anterioritat, en va exercir dotze com a SG de la Federació Socialista de Mallorca. En total, vint-i-cinc anys essent el màxim exponent del socialisme. Primer a escala mallorquina, després a nivell balear. Quan va accedir a la del PSIB ho va fer proposant una regeneració d’idees ( potenciació de la dona, introducció de les primàries, per exemple ) i de les estructures orgàniques del partit a nivell autonòmic. En aquest quart de segle, ha estat presidenta del Consell de Mallorca durant una legislatura i ha ocupat el mateix càrrec durant vuit anys consecutius al Govern Balear. Des de fa quasi dos anys, és la tercera institució de l’Estat. Com diria Jean-Jacques Rousseau, un animal polític.

L’enyorat Francesc Antich i Oliver va poder retirar-se de la primera línia, car era coneixedor de que deixava una hereva política que acomplia diverses condicions: tenia nivell per ella mateixa, era - i és - altament competitiva, havia format un fidel equip al darrera i anava coent un creixent prestigi a Ferraz. Jutgi el lector (no serà aquest escriba qui ho faci) si la inquera té les esquenes tan cobertes successòriament parlant com l’algaidí. Que ho faci la ciutadania, que és a qui pertoca. Tan sols ha d’analitzar l’Executiva socialista que s’acaba de fer pública. I arribar a la conclusió (o descartar-la) de si el lampedusisme - canviar algunes coses per a que tot segueixi igual - s’ha instal·lat al carrer Miracle . Serà el conjunt dels votants qui decidirà si veu en els quadres dirigents del PSIB un col·lectiu rupturista, de persones amb idees fresques i en continu contacte amb el carrer. O, pel contrari, un grup de persones acomodades al poder de la seva organització.

Potser gestos com el de bastir una candidatura municipal a Cort amb esperit de grup municipal, comptant amb una mentalitat oberta als moviments socials i veïnals podria donar uns rèdits electorals més que ressenyables. A la vegada que instal·lar al «corpus» electoral una idea: la regeneració s’obre pas al PSIB . Però intentar l’assalt a la batlia de Palma amb Iago Negueruela com a cap de cartell ofereix dubtes. Veí de la ciutat des de fa poc, persona aliena a l’aparell de l’Agrupació Socialista de Palma, poc vinculada al moviments reivindicatius del municipi. Novell en destriar el complexe i a vegades no comprensible funcionament de l’Ajuntament de Palma…

Sabent aquest estat de les coses, confiar en que el gallec de perfecte català pugui ser el captador de vot jove, femení i de classe mitja - els nínxols electorals que solen decidir l’adveniment del poder de les esquerres en aquesta comunitat - per tal que Francina Armengol i Socias torni a la Presidència del Govern, pot parèixer el que els clàssics en deien «l’encore plus difficile». Tot i reconèixer la intel·ligència, capacitat d’organització i dots pel treball de l’ex-conseller de Turisme, les coses com siguin.

Mentre, es podrien estar sentint sospirs de comoditat a la seu del Partit Popular: saben des de fa molts d’anys de quin peu calcen els seus «nous» rivals. «Populars» que, en el seu moment, varen proposar una candidata disruptiva. I la varen encertar. Queden dos anys per a que la ciutadania decideixi. Podríem veure encara canvis? No descartin res.