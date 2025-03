La «solució final» per a Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump / Niall Carson/PA Wire/dpa

A hores d’ara, talment com si no existís un demà, tota l’atenció política i mediàtica d’àmbit global es troba a les mans del president dels Estats Units, Donald Trump. Cada dia ens despertem pensant quina n’ha fet avui. Malauradament, tot gira al voltant d’aquest peculiar, o no tant, personatge. Mai fins aleshores s’havia parlat tant d’una la tercera guerra mundial, una amenaça que es respira tothora, si no ens atenim al que ell ens mana, és a dir, abaixar-se els pantalons. Segurament que demanarà a l’acadèmia sueca que se li concedeixi el Premi Nobel de la Pau, mercès a les seves contribucions per la pau i l’estabilitat en el món; només ens faltava això, una més de les seves genialitats. També s’ha dit que davant l’estat delicat del papa Francesc, havia demanat al Vaticà que el pròxim papa fos un nord-americà que no n’hi ha hagut cap al llarg de la història, saltant-se qualsevol protocol i, sobretot, el conclau, que és qui decideix el seu nomenament, amb el permís de l’Esperit Sant, si és que alguna vegada ha estat a Roma. En canvi, el Papa per a guanyar el pols a les seves decisions ha designat arquebisbe de Washington al cardenal Robert McElroy, contrari a les polítiques migratòries de Trump. A part d’ell, el focus mediàtic està centrat en el que passarà a Ucraïna, una terra que es disputen Trump i Putin, sense tenir en compte als ucraïnesos, mentre que la qüestió de Gaza fins en aquests moments havia passat a segon terme o gairebé desapercebuda. Davant els esdeveniments ocorreguts a la matinada del 18 de març, mentre escrivia aquesta columna, Gaza ha tornat dissortadament a la palestra internacional a causa dels bombardejos de l’exèrcit israelià, els quals han provocat més de quatre-centes persones mortes, la majoria civils, donant per finalitzada la treva. Quina barbaritat! Els importen poc els civils, volen acabar amb Gaza. Tant de bo no fos així, però amb certesa que passaran més coses una vegada hagi lliurat el meu escric. De fet, ja s’ensumava tot això, no ens sorprèn, sempre ha estat així, mai han volgut ni la pau ni la creació de dos Estats. Els que volen és una Gaza sense gazians. Netanyahu culpa a Hamàs de trencar la treva per no lliurar tots els presoners que pateixen el seu particular calvari des del 7 d’octubre de 2023, gairebé un any i mig després dels fets d’aquell fatídic dia. Tanmateix, a Netanyahu poc l’importa els presoners, tan sols la seva croada particular contra els palestins. Sempre ha estat així. Potser l’únic que va intentar alguna cosa seriosa i a la vegada reeixida en el procés de pau fou Yitzhak Rabin —més enllà del seu passat militar—, i per això fou assassinat per un fanàtic sionista de dretes. El primer ministre israelià s’escuda en Hamàs per a atacar a tota la població civil. Les imatges que hem vist en directe de la massacre del 18 de març són esgarrifoses i aclaparadores, un gran nombre de morts eren infants. I Trump dona suport a tot això i la majoria dels líders europeus callen i no fan gairebé res per revertir la situació. La situació de la Franja de Gaza em condueix el gener de 1942, en l’anomenada conferència de Wannsee. Allà, sota les ordres de Heinrich Himmler, els màxims representants del règim nazi aprovaren el document en què s’organitzava el que es coneix com la «Solució final». Es tractava, malgrat que no sortís explícitament en el document, de l’extermini total dels jueus, no tan sols de l’àmbit alemany, sinó de tot Europa, almenys d’aquella Europa que es trobava sota la seva influència. Al principi, Hitler va imaginar traslladar els jueus a l’illa de Madagascar, però finalment va optar per enviar-los als camps d’extermini. Suposo que aquesta música us sona. És l’etern retorn de la història. Actualment, els jueus de llavors són ara els palestins actuals i vet a saber què són ara els jueus, no voldria aventurar-me, que cadascú prengui les seves conclusions. Hamàs per a Netanyahu és l’excusa per a eliminar a tota la població palestina de Gaza, sense oblidar les incursions que fan a Cisjordània, moltes de les quals no arriben als mitjans de comunicació, però que deixen malauradament la seva petja. Amos Oz, que en el seu moment fou el gran defensor de les polítiques del sionisme liberal que es trobava entremig del sionisme de dretes i l’anti o post sionisme, aplicava el sentit comú, el dret d’existir com a pàtria, com també el dret dels palestins a posseir una pàtria nacional. Si en l’actualitat estigués viu, m’agradaria saber que pensaria del que està fent Israel als palestins. Oz defensava la solució dels dos Estats que en aquests moments és totalment inviable per les circumstàncies que tots sabem. A més, es presentava davant el món com el rostre amable del sionisme que volia la pau amb els àrabs i que li molestava moltíssim que des d’Europa es veiés Israel com a un estat jueu nazi. Probablement, no es tractava que l’Estat d’Israel fos jueu nazi, sinó evitar que es veiés com a tal. Aberrant i vergonyós és la Gaza hipotètica que ens ha presentat Trump mitjançant la IA, convertint-la en una zona plenament turística, la «ribera de l’Orient Mitjà», un paradís meravellós per a descansar. El problema és que els nostres peus trepitgen un munt de cadàvers. Si aquest és el pla que vol Trump per a Gaza, mal anem. Precisament, tal com diuen alguns analistes, la utopia trumpista representa una distopia per al poble palestí. En un món, com diu Pankaj Mishra, on els fluxos econòmics descontrolats comprometen qualsevol sobirania nacional, hi ha una força subterrània que domina les antigues fantasies de purificació cultural i unitat ètnica i racial, fins i tot davant aquests fets es posa en dubte que la naturalesa humana sigui intrínsecament bona i tingui capacitat d’empatia.