Junto al sectarismo -y directamente relacionado con ello-, uno de los principales problemas del sistema político español es el inadecuado método de selección de las élites dirigentes por parte de los partidos políticos. En nuestro sistema es la propia Constitución, en su artículo 6, la que reconoce un papel trascendental a los partidos políticos, cuando señala que «expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política»; es decir, son los partidos políticos los que han de vehicular la participación en la vida política y quienes han de proporcionar al país las personas que han de ocupar los cargos dirigentes. Vendrían a ser la «cantera» del sector público.

He pensado en ello cuando iba leyendo, viendo y escuchando la información que ha ido apareciendo estos días sobre la investigación judicial de los daños ocasionados por la DANA en Valencia el pasado 29 de octubre, con los resultados de todos conocidos.

Así, se me ha ocurrido consultar el curriculum del Presidente de esa Comunidad Autónoma, que en sus comparecencias se muestra como un hombre absolutamente desorientado y superado por los acontecimientos (tanto entonces, como ahora). Y me he encontrado con que resulta que, tras afiliarse al PP a los 18 años, se licenció en derecho en la Universidad de Alicante, para, acto seguido, sin haber ejercido ningún trabajo o profesión, empezar su carrera política ocupando el cargo de Director Gerente del Instituto Valenciano de Juventud. Y, a partir de ahí, en su horizonte vital solo encontramos cargos públicos diversos (director general, concejal, presidente de diputación…), sin que conste que haya ejercido ninguna profesión de carácter privado o algún puesto en el que haya debido demostrar su mérito y capacidad (exigidos para ingresar en la función pública, artículo 23 CE). Baste decir que, según Wikipedia, en el apartado del curriculum titulado «Vida privada» únicamente se consigna: «Fue miembro del cuarteto Marengo, grupo musical que compitió por representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión 2011» (sic).

Y lo mismo puede decirse del curriculum de la Consellera competente en materia de Emergencias, que fue cesada días después de la tragedia. Nula actividad fuera del partido.

Por desgracia, ese tipo de perfiles -personas carentes de toda experiencia profesional o vital que han hecho de la política su única profesión- cada vez son más comunes entre nuestros dirigentes políticos, de manera que lo único (o casi) que se valora en el seno de una formación política, a la hora de promocionar en la misma y alcanzar cargos públicos, suele ser la lealtad o afinidad con el que manda, sin tener en cuenta para nada la posible valía, formación o experiencia del militante o simpatizante. Cada cual puede ir poniéndole cara, pero seguro que todos conocemos muchos ejemplos de personas a los que el cargo les viene grande…o sea, «mazones», y de ahí el título de este comentario.

La realidad es que un sistema en el que el acceso a los cargos públicos depende, casi exclusivamente, de las posibles lealtades partidistas, más que de la experiencia o capacidad para desempeñar un determinado puesto, no puede ofrecer buenos resultados, sino, al contrario, solo puede provocar problemas a la larga. En muchos casos -como, desgraciadamente ha sucedido en el caso de la DANA- es como poner a los mandos de un bólido de fórmula 1 a alguien que a duras penas es capaz de conducir un utilitario….