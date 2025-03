La incertidumbre política

Es una realidad que malvivimos inmersos en un momento político sumergido en la incertidumbre, intentando hacer frente a las realidades socioeconómicas en un contexto fruto de la guerra de Ucrania, y una sociedad civil, especialmente las clases medias sumidas en una pérdida de perspectivas presentes y futuras, personales y familiares.

Para desarrollar la gobernabilidad es preciso contar con una mayoría parlamentaria que posibilite que los órganos constitucionales del Estado (y muy especialmente el Gobierno) puedan constituirse de manera regular y sin demoras conflictivas en sus atribuciones. Pero la realidad es muy distinta. Las mayorías absolutas están en desuso. En la mayoría de estados de la UE incluido España, Autonomías y ayuntamientos de relevancia, gobiernan en coalición. A nivel de estado ejercitan su política desde ámbitos ideológicos distintos. La derecha gobierna, especialmente en las autonomías, está constituida por el PP presidido por Núñez Feijóo, acompañados por Vox. La izquierda es mayoritaria en el Parlamento formado por el PSOE y otras formaciones políticas de signo progresista. El Gobierno está presidido por Pedro Sánchez y formado en coalición con otro partido progresista (Sumar). Estamos ante un cuestionamiento doble que afecta a la funcionalidad de las instituciones. Véase como instrumento básico de la gestión política los Presupuestos Generales del Estado y de múltiples autonomías pendientes de aprobación.

Vivimos tiempos confusos y repletos de incertidumbres: los costes empresariales y familiares (coste de la vida, energético, materias primas…). Los salarios vigentes significan el quebranto del poder adquisitivo. Esa subida de precios sin alzas salariales es el caballo de batalla de los sindicatos, con la comprensión del Gobierno y el rechazo de la patronal. Las espadas están en alto con la demanda sindical de una subida y una cláusula de revisión a finales de año. La creación de empleo más allá del precario, a pesar de los esfuerzos realizados, sigue siendo asignatura pendiente como acaba de recordarnos la UE. El acceso a una vivienda y a los servicios públicos básicos (educación, sanidad). Sin olvidar la imprescindible reforma fiscal.

Simultáneamente el clímax sociopolítico se ha enrarecido. Hoy ¿es posible crear un clímax que posibilite y facilite la reconciliación entre la economía de mercado, el progreso social y la democracia plural? Esa es la tarea prioritaria de la mayoría progresista en el Parlamento y del Gobierno. El bloque de izquierda progresista no lo tiene fácil. La vigente mayoría y el Gobierno también comete errores («sólo el que no actúa no yerra»). Una de sus causas no tiene por qué ser la lógica divergencia entre los dos socios del vigente Gobierno de coalición, al tratarse de dos partidos con personalidad política propia.

El líder popular, Núñez Feijóo, presionado por Vox, sin proponer alternativas más allá de la bajada de impuestos, no da soluciones a los graves problemas. Se limita a deslegitimar al actual Gobierno de coalición (y de paso a la propia democracia parlamentaria), aduciendo una supuesta ineficacia y debilidad.

Esta complejidad explica el enconamiento estratégico en el que han caído determinados poderes comunicacionales, económicos y financieros, que se han ido deslizando hacia estrategias de colisión, descalificación y barullo hostil, en un intento por crear todo el ruido, confusión y el descrédito que sea posible, con el propósito de que determinados sectores del electorado se queden en sus casas resignados y pasivos, de forma que así puedan ganar las fuerzas de la derecha (extrema) que tengan los apoyos sociológicos necesarios.

Dejo abierto un segundo reto: «El Govern no asumirá el reparto de menores migrantes».

