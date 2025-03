Plantar cara al terrorismo machista por todas las Joanas

Dos agentes conducen a dependencias judiciales al anciano detenido por matar a tiros a su mujer en Puigpunyent / Manu Mielniezuk

Apenas se cumplen dos semanas de las manifestaciones del 8M y Mallorca se ha teñido de luto por un nuevo crimen machista, esta vez en Puigpunyent. Con dolor y rabia, hemos de lamentar que en nuestra isla hay una menos, otra menos. Joana B.J., de 79 años, murió asesinada la madrugada del pasado miércoles en su dormitorio por un tiro cobarde por la espalda que le asestó su propio marido, Benet M.O., de 82 años, con una escopeta de caza mayor, sin darle la más mínima oportunidad de defenderse. Según ha trascendido de la investigación de la Guardia Civil, el ya recluso no solo perpetró el terrible crimen, sino trató de camuflarlo fingiendo que se trataba de un suicidio pactado en el que curiosamente, ella murió en el acto por el certero disparo del proyectil que le alcanzó el corazón y él, experto cazador, salió con una leve herida en el costado que ni siquiera exigió hospitalización y le procuró el alta inmediata. Las primeras pesquisas en el entorno familiar pusieron de inmediato en evidencia la farsa de una mente criminal, que planeó durante horas cómo deshacerse de su esposa, que no padecía ninguna enfermedad terminal como hizo creer a los agentes, sino que ese día firmaba la venta de la casa familiar. La discrepancia en torno a la operación inmobiliaria desató hasta el extremo el monstruo interior de un hombre que ante la sociedad había sido un empresario de éxito y que en la intimidad llevaba años sometiendo a maltrato a su mujer, quien nunca le denunció, y que tenía amenazados de muerte a sus hijos, quienes ejercerán la acusación particular.

El asesinato de Joana estrena este año la cruenta lista de los feminicidios en Balears y suma la sexta víctima mortal por violencia de género en España sin siquiera haber concluido el primer trimestre del ejercicio. Desde que se iniciaron los recuentos en 2003, las islas han enterrado a 43 mujeres por asesinatos machistas y España a 1.300. Detrás de las frías estadísticas de esa gran fosa de los feminicidios, hay corazones que dejaron de palpitar por viles y cobardes asesinatos, biografías interrumpidas por la intolerancia a la igualdad, vidas arrebatadas por aquellos mismos que un día amaron y que acabaron conduciéndolas a la sepultura. Infiernos que se extienden en todas las geografías, pero en las islas presentan una especial virulencia. Balears es el territorio de España que acumula mayor número de denuncias por malos tratos en el ámbito familiar y que tiene la mayor tasa de mujeres víctimas de violencia de género del país. Una realidad tozuda que, en lugar de combatir, algunos se empeñan en negar por imperativo ideológico de un marco mental retrógrado e incompatible con los derechos humanos, sin importarles el daño social que provoca su comportamiento, no solo en las víctimas que padecen esa tortura diaria y en sus entornos, sino en la conciencia colectiva. El avance hacia una sociedad más justa e igualitaria entre hombres y mujeres se ve lastrada el negacionismo de la violencia de género por parte de la ultraderecha y la hipocresía de comportamientos repugnantes en todas las esferas, incluso entre quienes hacen bandera de su combate. Tras los minutos de silencio y las condenas, queda una sensación de impotencia, de que llegamos tarde, de que podríamos a haber hecho más, pero no podemos caer en el derrotismo, hay que seguir plantando cara al terrorismo machista por todas las Joanas. Ni una menos.