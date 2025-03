Crear el futur dels Estudis Artístics Superiors

Plató deia que l’expressió artística és per a l’ànima, el mateix que la gimnàstica és per al cos. Segons el vell filòsof, és únicament gràcies a l’obra dels creadors que l’ésser humà aconsegueix contactar amb algunes de les seves emocions més intenses. Per tant, sense la creació artística, sense els artistes, la vida seria una mica més grisa, més avorrida. De fet, n’hi ha que s’aventuren a dir que sense art, el món no existiria.

La Conselleria d’Educació i Universitats té la responsabilitat de formar una bona part d’aquests futurs creadors a través dels Ensenyaments Artístics Superiors, que a les Illes Balears es concreten en l’Escola Superior de Disseny (ESDIB), el Conservatori Superior (CSMIB) i l’Escola Superior d’Art Dramàtic (ESADIB).

Val a dir, però, que aquests estudis han estat oblidats i abandonats per l’Administració en les darreres legislatures. Aquest va ser el motiu pel qual aquest Govern, des dels seus inicis, ha volgut dedicar recursos i esforços a situar-los en el lloc que es mereixen per la seva gran importància. Hem completat un procés d’estabilització entre els docents d’aquests estudis plantejats amb unes bases que no entenien la seva particular idiosincràsia; hem equiparat el sou dels antics tècnics especialistes als dels professors titulars; hem començat a negociar el conveni col·lectiu, fins ara inexistent; estam regulant el funcionament intern dels estudis; incorporat el complement de recerca, entre altres moltes accions. En definitiva, creim en aquests estudis com fa temps ningú creia. Queda molta feina a fer, però ens hem arremangat per fer-la.

El Boletín Ofical del Estado publicà el 8 de juny de 2024 la nova llei 1/2024 de 4 de juny que regula els ensenyaments artístics superiors, els seus centres i el seu professorat. Aquesta llei és normativa bàsica estatal i ens obliga a adaptar el personal i l’organització dels estudis superiors. Aquesta Conselleria ha posat fil a l’agulla i està a punt de publicar uns nous estatuts per integrar l’Escola Superior de Disseny que es gestionarà juntament amb el Conservatori Superior i ESADIB. D’aquesta manera, unificam els tres ensenyaments superiors en l’Institut d’Ensenyaments Artístics Superiors. Som pioners en tot l’Estat.

Per altra banda, dins el Pla d’Inversions Educatives està prevista una despesa superior als 60 milions d’euros per tal de construir uns nous edificis per aquests ensenyaments al voltant de l’actual edifici del Conservatori. Aquestes obres, juntament amb la construcció dins la mateixa illa de cases de la nova residència universitària i d’un IES per fer el batxillerat artístic, donarà lloc en pocs anys al que hem batiat com a Districte de les Arts. Al voltant del Conservatori actual es construirà un nou edifici pel Conservatori Superior de Música, un altre per acollir els estudis superiors d’art dramàtic i un tercer pels estudis superiors de disseny. Per la seva banda, en la zona sud, s’aixecarà una residència universitària i el nou IES amb el batxiller artístic de música i dansa.

Aquest projecte reafirma l’aposta del nostre Govern pels estudis artístics que han patit la indolència dels dos governs socialistes i que nosaltres vàrem trobar en un estat crític al qual, una vegada més, hem de donar solució.

Aquest dijous, la presidenta Prohens, el rector de la Universitat i jo mateix hem reunit els equips directius de tots els centres implicats per presentar el projecte. Som un Govern d’acció, de fets. Qualsevol era capaç de detectar el problema que hi havia en els Estudis Artístics Superiors. Però no tothom ha estat disposat a actuar per resoldre el problema abans que es convertís en una emergència. Aquest Govern creu de bon de veres amb aquests Estudis Superiors. Per això, vol construir un pont ferm cap a la seva consolidació construït damunt els pilars de la feina, la perseverança, la determinació i la creença que són vitals per la societat. L’objectiu és clar: crear el futur dels Ensenyaments Artístics Superiors.