Su autor nace en Santa Rosa (California) en 1945. El típico joven norteamericano capitán de su equipo, esprintador en atletismo, lateral izquierdo en béisbol, el clásico atleta-estudiante. Iniciaría cursos de biología pesquera mientras protestaba contra la guerra de Vietnam. Defensor de los derechos de las personas afroamericanas. Siempre ha sostenido que sus obras no son autobiográficas y ha reivindicado sin manías su privilegiada imaginación. Chico blanco de clase media que ha pasado la mayor parte del tiempo en los bosques, argumentó que su vida no era nada original: «No creo que escribir narrativa sea nada terapéutico… cinco horas al día encerrado en una habitación. Me parece tan horrible como estar encerrado en una habitación con cinco taxonomistas chutándose speed».

Su primera pasión literaria fue la poesía y escribió a los 38 esta maravilla de relato ambientado en las montañas de la costa norte californiana. Hay tres protagonistas, dos personas y un ánade. Jake Santee tiene 99, jugador y enemigo de la ética del trabajo y un chico alto, grandote y dulce, que es su nieto y que no hay que perder de vista en las primeras líneas de la primera página para comprender la tensión de toda la obra. Lo adoptó de pequeño y creció junto al pato de nueve kilos que es quien pone orden en esa casa. «Fut» en catalán y «Jop» en castellano es muy divertida y seria a la vez. Irreverente y con ciertos momentos mágicos y duros como así es en la vida. Al principio decidió escribir publicando anónimamente. Sostiene que hay dos tipos, aquellos que tienen que escribir y los que han decidido hacerlo, Jim Dodge es del segundo grupo. Sus obras principales son Fup, Not fade away y Stone Junction. Trabajó de pastor, de leñador, jugador profesional, consultor medioambiental...Vive en un rancho aislado. Defiende que sus personajes luchan para saber como amar. La pasión, obsesión, amistad, familia y amor llenan el resto. Cree firmemente en los poderes transformadores de la imaginación. Cree como los Beats que las corporaciones capitalistas llevan a cabo una sostenida y sistemática lucha contra la imaginación. Lo definía, ya hace años, como una guerra no declarada. Su imaginación es el acto de colaboración con otras personas ante la mediocridad del sistema que todo lo fagocita. Para Dodge la naturaleza es el contexto ideal para cultivarla.

Rompió su deseo de mantener su fama en un radio de cien millas. Su anhelo era no pasar de ser conocido más allá del bar de la esquina. En el país del despropósito político continuo este autor cumple los ochenta y no hace mucho que Ed.1984 recuperó esta obra con la traducción de Martí Sales y la entrevista de Kiko Amat (en castellano Capitan Swing) original editada en 1983. La criatura con pluma puede ser la gran alegoría literaria con tendencia a la bebida. Una fabulosa fábula moderna que no dejamos de recomendar. Ante la infamia presente una seria reivindicación de aquel que ante tanta apología de la destrucción no para de darle a la cabeza: «...Mentre pugui seguir imaginant el suc que regalima pels colzes de la meva estimada mentre es menja un mango fent topless a les aigües de Baja, em sembla que encara tenc alguna possibilitat d’evitar l’amargura covarda del nihilisme».