La senda autocrática

Gracias al semanario francés Le Point hemos podido conocer la entrevista en París del ministro y líder de los socialistas madrileños a instancias de Sánchez, Óscar López, acompañado del flamante nuevo presidente de Telefónica por decisión de Sánchez, Marc Murtra, con Vincent Bolloré, responsable del grupo Vivendi, poseedor del 11% del capital de Prisa a efectos de apear a Joseph Oughourlian, representante de Amber (poseedor del 29%), de la presidencia de la sociedad editora de El País y La Ser. El motivo es la destitución de Carlos Núñez como presidente de El País y su sustitución por el propio Oughourlian. Todo ello a cuenta de la negativa del franco-armenio a apoyar el proyecto de Moncloa de una televisión en abierto en sintonía con los intereses del presidente del Gobierno, por considerarlo una iniciativa ruinosa. La respuesta a la iniciativa de Sánchez ha sido un artículo en El País en el que Oughourlian le ha comparado a Franco. Lo nunca visto. Se ha desatado una batalla en el epicentro del poder sanchista con final incierto. Vivendi es el grupo francés de inequívoco sabor derechista, presionado por López y Murtra para la venta de sus acciones al grupo de afectos al PSOE y revertir la situación. Para ello deberían contar con la anuencia de Carlos Slim, poseedor del 7% del capital. Un pequeño inconveniente, pues citar a Slim es casi citar a Felipe González, que, muy partidario de Sánchez no es.

Es obligado para entender todo ese embrollo a cuenta de la empresa de comunicación referente histórico y núcleo irradiador del socialismo hispánico, conocer sus precedentes inmediatos. No tiene otra explicación que la debilidad de Sánchez, la que le hizo declarar que gobernaría con o sin el Congreso de los Diputados. El primer movimiento consistió en la compra del 10% de las acciones de Telefónica con dinero público, 2.000 millones de euros. A continuación, se citó al presidente de la compañía, José María Álvarez-Pallete, a Moncloa, donde un actor secundario de Isidre Fainé (Criteria, 9,9% de Telefónica) le instó a presentar su dimisión (24 millones de indemnización). Dicho y hecho. Luego se nombró presidente a Marc Murtra, miembro del PSC, hasta el momento presidente de Indra. Con Murtra en Telefónica dispone el Gobierno del instrumento necesario para controlar a los medios de comunicación a través de la potencia de fuego del primer anunciante privado del país, no sujeto al control parlamentario. A ver cómo se va a desarrollar la gestión de izquierda, pero independiente de las directrices de la Moncloa, de El País con la espada de Damocles publicitaria sobre su cabecera. A Sánchez ya no le basta con RTVE, que ha convertido en su propio aparato de propaganda con la complicidad de toda la extrema izquierda parlamentaria a cambio de colocar en el consejo de administración a algunos de sus representantes con sueldos de 100.000 euros anuales. Su paulatino pero constante descenso en los niveles de aceptación pública, sólo groseramente replicado por el CIS de Tezanos, donde se le premia con una ventaja de hasta cinco puntos sobre el PP, le impulsa a una desesperada huida hacia adelante sin más objetivo que seguir en el poder como sea, al precio que sea, unos meses más, con unos aliados como ERC o Junts que le desangran al mismo tiempo que también lo hacen con el Estado.

Los voceros de Sánchez se manifiestan escandalizados por el acuerdo en Valencia entre el zombi Mazón y Vox en el que, a cambio del apoyo de los de Abascal a los presupuestos autonómicos, el gobierno valenciano se compromete contra la inmigración ilegal y el pacto verde europeo. Lo que ha permitido a las huestes sanchistas acusar al PP de confluencia con un partido ultraderechista, racista y xenófobo. Feijóo sigue paralizado ante la galopada de Mazón hacia ninguna parte. Su inmovilismo, ante un dirigente que ya le troleó con los pactos de gobierno con Vox antes del 23J y le engañó tras la dana de octubre, negándose a solicitar la emergencia de nivel 3 al gobierno de Sánchez, que se limitó a entonar la criminal frase de «si quieren ayuda, que la pidan», le causan un irreparable daño reputacional en el conjunto del país. Pero el escándalo va por barrios, pues se ha conocido por un comunicado de Junts el acuerdo por el cual Sánchez aprueba un decreto-ley por el que se distribuyen los 4.400 menores de Canarias y Ceuta entre las distintas comunidades. Feijóo se había opuesto a la reforma de la ley de extranjería que contemplaba el reparto voluntario entre comunidades si no iba acompañado de dotación presupuestaria para hacer frente a los costes. En una muestra más de autocracia Sánchez recurre al decreto ley y pacta el reparto con Junts, un partido racista y xenófobo que bebe en la misma fuente inspiradora de Sílvia Orriols, de Aliança Catalana. Si el PP pacta con la ultraderecha de Vox, Sánchez pacta con la ultraderecha de Junts la delegación de la competencia de inmigración. Y es el prófugo Puigdemont el que hace la distribución por la cual Madrid, siete millones de habitantes, recibe 806 menas, Andalucía, 8 millones seiscientos mil, recibe 795 menas, Cataluña, 8 millones, recibe 27. El argumento, genial, es tener en cuenta el esfuerzo de integración histórico. Ya se sabe, Cataluña ha recibido cientos de miles de murcianos, andaluces y extremeños.

Oriol Junqueras declaró esta semana que ERC no va a aprobar los presupuestos del Estado. Que primero Sánchez tiene que cumplir todos sus compromisos. Sin presupuestos y con todos sus aliados en contra de aumentar el gasto militar que corresponde a España. Compromiso asumido por Sánchez cuando el Consejo Europeo del 6 de marzo aprobó un presupuesto de 800.000 millones de euros para el rearme. Además de Sánchez, sólo están de acuerdo el PP y Vox. Si Sánchez pacta con el PP el gasto, se acaba la legislatura y se convocan elecciones, probablemente las perdería. Por tanto, no tiene alicientes para pactar nada. El camino que se le ofrece consiste en profundizar en el camino de la autocracia por el que hace tiempo que transita: acuerdos contra natura con la extrema izquierda y la ultraderecha xenófoba de Junts, demolición del Estado, ingeniería contable, fondos de contingencia y burla al Parlamento.

