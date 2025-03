El conseller Vera es fa trampes al solitari

Una escultura. / Manu Melniezuk

El conseller Vera coneix molt bé la cultura del sistema educatiu i, per això, no solament sap quin és el «el beuratge curricular» per millorar els resultats educatius, sinó que afirma que ho farà com cal, amb consens.

Sap que generar confiança és clau i, per això, com a mostra d’honestedat, va compartir amb tothom el procediment impecable que la conselleria seguiria a fi que el curs 2025-26 tinguem uns nous currículums.

El 23 de juliol va constituir un grup d’experts, amb l’encàrrec de fer un «informe per a la millora del sistema educatiu i els currículums», que fou presentat el mes de novembre per traslladar les conclusions d’aquests experts als grups de docents, específics en cada matèria i nivell, els quals feien la redacció dels nous currículums, que serien presentats a les meses de participació i, després, es durien al Consell Escolar de les Illes Balears. Un procés immaculat!!

Tot i que si es mira amb deteniment, cal parar esment en: els experts varen deixar patent que era poc temps per fer un informe d’aquest abast; els equips de redacció dels currículums ja havien començat la seva feina el juliol, segurament amb les consignes del taumaturg insigne que xiuxiueja a l’orella del conseller; es donaren set dies per fer aportacions als currículums (1650 pàgines) presentats el gener; i, per acabar, ja sabem que el CEIB és un òrgan «consultiu», basta recordar el cas que ha fet la Conselleria al seu informe en què es proposava llevar el punt per «fill d’antic alumne del centre» al procés d’escolarització.

La sensació, deien els professionals, és que ja està molt fermat, que tot s’ha cuinat allà dins i poca cosa es podrà aportar. Efectivament, el dia de la presentació de l’informe dels experts, la presidenta Prohens ja va sentenciar el resultat del procés: Ha arribat l’hora de tornar a posar els coneixements i els continguts en el centre de l’Educació i recuperar la recerca de l’excel·lència i la cultura de l’esforç com a valors del model educatiu.

La complexitat del repte de millorar els resultats educatius i el paper clau que hi juguen els currículums, es va veure a l’excel·lent jornada organitzada per l’associació IEDIB (Inspectores i Inspectors d’Educació de les Illes Balears). Bons ponents i bones taules de debat mostraren que la cosa no va de receptes. Amb tot el respecte cap a la nova proposta curricular, crec que es pot dir que una majoria d’intervencions consideraven precipitat, o si més no un error, entregar uns nous currículums als centres a l’entrada de l’estiu.

La sensació és que, ara per ara, els docents i els equips directius dels centres no en volen saber res de debats sobre canvis als currículums. Han obert el paraigua i ja plouran nous currículums. Com als bustos de Jaume Plensa, tenen les mans que els tapen els ulls, les oïdes i la boca i, com l’escultor, cerquen el seu camí interior.

Senyor conseller, imaginem que em pos al seu costat i accept que la seva intenció és encertada i la seva proposta amb els nous currículums és allò que necessita el sistema. Tots dos «volem que les coses passin». Però «fer que les coses passin» no és manar que les coses es facin, si de cas és aconseguir que les persones vulguin el mateix que vostè, així de senzill i de complex. És aconseguir que les persones actuïn en relació amb el projecte educatiu «acordat» i posin de manifest la seva creativitat, coneixement i experiència. Això no es fa amb presses.

Senyor conseller, els professionals romandran als centres quan vostè parteixi. Com diuen Michael Fullan i Andy Hargreaves, tot passa per comptar amb el millor «capital professional». Els autors ho expressen d’aquesta manera: concentrem els nostres esforços no en pressupostos més grans, classes menys nombroses, canviar el currículum, o alterar la mida de les escoles, sinó a procurar i produir els millors mestres que puguem. Els mestres i professors milloren quan col·laboren i aprenen d’altres docents i, precisament, la incertesa fa necessari el professionalisme, la cultura col·laborativa i el rebuig a l’estandardització.

Desafortunadament, vostè ha posat la millora professional i la formació dels docents en mans de gent de dubtosa professionalitat: Rafel Maura, actual cap del servei de formació dels docents, el va defenestrar vostè mateix al cap de tres mesos de ser nomenat director general de Formació Professional; Ismael Alonso, que tampoc li va durar més de tres mesos com a director general de Planificació, ara director general de Personal Docent i Centres Concertats (quin remei), és un senyor que no ha fet més de quatre anys de classe perquè s’ha passat la vida professional a un sindicat.

Benvolgut Antoni Vera, el convidaria a tenir la valentia d’adequar el debat educatiu al temps dels processos de canvi i no al seu temps polític. No siguem diletants, però assegurem la sostenibilitat de les decisions que acordem.