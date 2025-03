XXIII Gala de l’Esport: salut, valors i projecció

.

L’esport és salut, educació i cohesió social, i una eina per projectar-nos al món. A Mallorca, som terra d’esportistes, clubs amb història i milers d’aficionats que fan possible un teixit esportiu viu i divers. Per això, el Consell treballa per impulsar-lo més que mai.

Un reflex d’aquesta feina és la XXIII Gala de l’Esport del Consell de Mallorca, celebrada ahir a l’Auditorium de Palma. Gairebé dues mil persones vam aplaudir els èxits i l’esforç de centenars d’esportistes mallorquins que han brillat als pòdiums nacionals i internacionals. L’acte va posar en relleu la importància de l’esport a Mallorca a més de retre homenatge als esportistes federats.

La Gala és només una mostra del nostre compromís amb els nostres esportistes. No ens quedam aquí. Destinam 2,1 milions d’euros en ajudes a clubs, entitats i federacions. L’esport ha de ser accessible per a tots els infants i joves, independentment de la seva situació econòmica o social, i això vol dir crear oportunitats. Per això, impulsam programes específics, oferim formació i facilitam espais. Ara bé, perquè l’esport arribi a tothom no basta amb ajudes: molts pobles tenen instal·lacions obsoletes, i per això ja estam actuant per modernitzar-les.

Aquesta situació no ha sorgit d’un dia per l’altre, sinó que és el resultat de vuit anys de deixadesa per part de l’anterior govern d’esquerres. Per revertir-ho, hem posat en marxa un pla d’inversió de 6 milions d’euros per renovar camps de futbol, pavellons i piscines. Imagina’t el que significarà per als nostres esportistes entrenar i competir en infraestructures modernes i segures.

Però l’esport no només es viu als camps i pistes; també és un motor econòmic. Som un referent en cicloturisme, triatlons i esdeveniments esportius de primer nivell. Per això, apostam per potenciar el turisme esportiu amb el patrocini de proves internacionals que generen ocupació, atrauen visitants i ens situen al mapa esportiu mundial. En aquesta línia, també hem creat un model innovador de contractes de patrocini amb 16 clubs d’elit mallorquins, consolidant el teixit esportiu de l’illa i ajudant-los a créixer.

Fomentar l’esport és també garantir la igualtat d’oportunitats. Per aquest motiu, impulsam programes que promouen l’activitat física per a tots els col·lectius, assegurant que ningú quedi enrere. Hem doblat els recursos destinats a l’activitat física per a la gent gran i hem posat en marxa la Unitat d’Activitat Física i Salut, amb iniciatives per combatre l’obesitat infantil a escoles i instituts. L’esport és, així, un mitjà d’inclusió per a tothom.

Però l’esport no és només activitat física; també és una eina educativa que transmet valors fonamentals. En aquest sentit, les xerrades i tallers que impulsam als centres educatius i entitats durant el 2025 es centraran en valors com el respecte, la superació i la resiliència. Aquestes activitats estaran alineades amb la campanya EsportNet, que promou un esport basat en el respecte mutu, la igualtat i la no-violència als espais esportius. L’objectiu és prevenir l’abandonament esportiu en edats crítiques i reforçar els valors que aporta l’esport.

Invertir en esport és invertir en salut, educació i projecció econòmica. Des del Consell de Mallorca que presideix Llorenç Galmés actuam amb decisió i responsabilitat per fer de l’esport una eina de transformació social i econòmica. Continuarem millorant infraestructures, donant suport als esportistes i clubs i consolidant Mallorca com a un referent esportiu nacional i internacional.