«Mamá, ¿cuándo es el día del hombre?». Es la pregunta que madres (no tanto padres) me consultan qué responder cuando, tras cada 8M, se la hacen sus hijos varones. No voy a educar a los hijos de nadie, pero en una circunstancia determinada tuve que afrontar esa cuestión. Y mi opinión es que siempre tenemos que decir la verdad.

La verdad es que tras el 8M no hay discriminación a los hombres. Expliqué que los días especiales del calendario surgen de situaciones vulnerables, fechas históricas o recientes, que sirven para tomar conciencia de dónde estamos y de dónde venimos. Aclaré que, por comparar, no hacemos un día de las personas blancas, y sí contra el racismo, porque no hemos padecido discriminación por nuestro color de piel u origen. Narré que aquel 8M recuerda (entre otros hechos) a unas mujeres que murieron calcinadas en una fábrica textil en Nueva York, porque ellas siempre fueron consideradas personas de segunda, trabajando con peores condiciones y sueldos. Conté que aunque los hombres sufran discriminaciones por clase, nunca la han padecido por su sexo. Le enseñaría libros de texto de la escuela, para que comprobara por sí solo que apenas hay mujeres por estar marginadas del conocimiento y empleo. Detallé que los hombres fueron considerados ciudadanos desde la Antigua Mesopotamia, Grecia y Roma, que podían tener propiedades (entre ellas, mujeres), que podían redactar leyes y trabajar de lo que quisieran sin críticas, o que podían votar frente a las mujeres, consideradas inferiores.

Mostré que el 8M recuerda a las mujeres que lucharon por sus derechos en todo el mundo porque los hombres, en cambio, siempre los tuvieron desde que nacieron. Conté que muchas murieron por pedir lo justo, e invité a que descubriera a hombres que las apoyaron, como Poullain de la Barre o Stuart Mill. Demostré que el feminismo les ayudará a ser mejores hombres, más autónomos, menos violentos y a ver a todas las mujeres en igualdad. Sobre la violencia sexual lo podréis dejar para otro día, pero no muy tarde, que luego ven porno antes de tener una relación y la hemos liado. Y advertí que aun así, aun no habiendo padecido ellos años de invisibilidad, existe el Día Internacional del Hombre. Seguramente pregunten para qué se necesita recordar algo del pasado y habrá que recordarles que los derechos de las mujeres están amenazados hoy, y que hay aún en el mundo mujeres sin derechos ni voz.

Ante la falta de memoria, hay madres que miran con recelo al feminismo por sus hijos, pero también deben mirar a otras familias donde los hombres han asumido la verdad sin traumas para sumar. Lo curioso es que esta pregunta ya demuestra hasta dónde llega la desigualdad. Que frente a la cuestión que ellos hacen, cuando las niñas preguntan a sus madres por qué existe el 8M, la historia cambia y se les encoge un pellizco. Miran las estadísticas y quieren que sus hijas no sean víctimas como tantas lo fueron atrás, sino protagonistas libres de violencia. Y saben que eso hoy aún no es seguro al cien por cien.

