Hay proyecto para Europa y para España

La UE dice que su reacción a los aranceles de EE. UU. será "firme e inmediata"

La Unión europea se ha despertado del protectorado estadounidense. Para Estados Unidos, Europa era un destino literario y romántico y el pasado histórico que no tenían, y anhelaban como los replicantes de Blade Runner (1982), androides que se fabricaban los recuerdos y la familia que nunca podrían tener porque eran máquinas. Los estadounidenses construyeron su entidad a base de leyendas y fantasías: la épica de la conquista del Oeste y la bandera en cada esquina, buscando creerse que son una nación cuando, en realidad, son estados agregados con mayores diferencias que nuestra Europa.

El idilio con Europa y termina cuando China compitiendo por la hegemonía mundial toca el monopolio y este presidente opta por la vieja usanza vaquera, el duelo al sol. Con Europa la saña es especial, quiere cobrar el cheque del plan Marshall, que fue una inteligente inversión neocolonial, y presenta una OPA hostil contra la Unión Europea. Busca la vuelta a la dependencia bilateral, más fácil de enredar, pero el objetivo fundamental es extender el modelo estadounidense neoliberal, prácticamente sin reglas, para que las empresas globales americanas puedan hacer sus negocios libremente. Ante esta guerra comercial, y modelo de sociedad no se olvide, Europa está forzada a independizarse de Estados Unidos en defensa y, también, del colonialismo cultural de Hollywood.

El futuro de la Unión Europea está en más Unión y eso supone dejar ya de ser la suma de soberanías para llegar a la Unión Europea soberana, por encima de los estados que la constituyen. Una Europa Federal con autoridad y ejército de la Unión.

Para España esa crisis constituye una oportunidad especial por ser una economía que crece, que ha sabido sortear las consecuencias de las crisis, la del covid y la invasión de Ucrania con diligencia, y eso se debe sin duda a la habilidad y buen hacer de este gobierno, y del bloque de la mayoría, y su liderazgo europeo innegable y con capacidad para proponer e influir en la política de la Unión.

Socialmente, ni políticamente, España no se parece a Estados Unidos aunque, de tanto ruido, no sabemos si los partidos políticos tienen alguna idea que proponer sobre España porque, como la Unión Europea, España necesita una redefinición fundamental.

Sabemos que Vox reivindica el franquismo y que el PP se muestra partidario del estado, tal cual hoy, aunque no tiene inconveniente, ni se ruboriza, cuando mira al pasado y asume postulados de la ultraderecha, para gobernar en las autonomías; rompiendo consensos sociales que han funcionado en las cinco décadas de democracia. El problema del PP es que no es homologable con sus socios europeos, ni se ha separado de sus orígenes en la oligarquía postfranquista, ni ha condenado el golpe de estado contra la República ni la dictadura de Franco.

Los que no estamos en el círculo de confianza del Presidente desconocemos cuál es su proyecto político. Si lo tuviera y no lo explicara por prudencia política, no haría más que imitar la campaña de Aznar en 1996, cuando, a las preguntas de los periodistas sobre qué pensaba hacer si llegaba a la presidencia de gobierno, contestaba con un escueto: no se preocupen, lo haremos bien. El silencio le funcionó y ganó las elecciones necesitando al enano Pujol. Luego ganó por mayoría absoluta.

Si atendemos a la mayoría política que sustenta al gobierno y a la Declaración de Granada (2013), sobre una nueva estructura federal para el Estado, habría que suponer que en la hoja de ruta de Pedro Sánchez está el estado federal. Si ese fuera el proyecto político de Pedro Sánchez, la transformación del estado autonómico en estado federal, habría que valorar, y enmarcar, las acuerdos con Junts, tanto la financiación singular para Catalunya como la cesión de la gestión de la inmigración, como un primer paso que, practicado en Catalunya, se encuadra en los nuevos ajustes competenciales de un estado federal; siguiendo, luego, el mismo recorrido que la consolidación del estado autonómico, desarrollándose a remolque de las exigencias competenciales de Catalunya.