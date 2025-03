Massificació. Quina massificació?

«Et après nous, le déluge». Lluís XV de França o «le Bien-Aimé» (1710-1774). Monarca francès i astrònom aficionat, mentre esperava l’arribada del cometa Halley.

És fals que Mallorca estigui massificada: tan sols ho diuen persones frustrades. Morralla. La ciutadania d’ordre no entra en aquest debat: els qui tenim seny i duim molts d’anys gestionant, sabem que, a la roqueta, hi viu més gent que en el temps dels nostres pares. Però també som conceixedors que encara n’hi cap més: s’imaginen si l’urbanitzam tota o gran part d’ella? Seríem l’enveja no ja d’Europa, sinó de tot el planeta. Les moles de vidre del Golf Pèrsic quedarien empetitides devora les mansions amb heliport de la Serra de Tramuntana. S’haurien acabat les penúries. Masses cotxes? Trens elèctrics en superfície. Embussos? Helitaxis. Excés de mercaderies a les carreteres? Paqueteria per dron, tal com fan a Singapur. Son Sant Joan col·lapsat? Un segon aeroport internacional: Inca seria un bon lloc. Deixem les excuses de mal pagador: amb ciment, diners i ganes, sempre hi han solucions.

Si analitzam la illa damunt un plànol, ens darem compte que només se n’ha edificada una petita part . Declarar urbanitzable la Serra de Tramuntana no seria mala idea: la Serra hauria d’estar plena d’urbanitzacions de gran luxe amb accés aeri —així no es colapsen les carreteres— i hotels de set estrelles a les decaients i antigues «possessions». Quatre ecologistes que criden allò de «qui estima Mallorca, no la destrueix» no ho haurien d’impedir. El mateix es pot dir de la Fora Vila del Pla. Els sementers de blat, oliverars i ametlers són, pensant-ho bé, un desperdici econòmic: magnfícs camps de golf, polo o clubs de tennis perduts. Per a gent distingida, que és el que ens convé. Que fa falta aigua? Amb dessaladores —que per això estan inventades— propulsades per energia solar o eòlica. Que hem de cobrar els Fons de Sostenibilitat europeus.

Perquè tothom pugui venir —encara que només sigui una setmana— dissenyarem una colònia de vivendes vacacionals a Cap Ferrutx, que hi ha espai: no molestaria massa i de pas eliminaria les sempre molestes cabres. Tota aquesta infrestructura necessitarà habitatges per la classe treballadora. Ja hi hem pensat: aixecarem reserves de mà d’obra. Com feren els nord-americans amb els apatxes. O els xinesos de Foxconn a les seves factories. Qui vulgui treballar en feines pesades i poc agraïdes, tindrà un sostre on dormir. Qui no, en parlarem. Pobles amb gratacels a base d’antics contenidors transoceànics reciclats: la sostenibilitat, el primer. Els nostres treballadors i treballadores agrairan que, a l’hora de facilitar-los casa, haguem pensat en el medi ambient. Podríem fer diverses colònies: devora la llacuna d’Alcúdia (amb els moscards), Marratxí (devora el torrent i les plaques solars), a les antigues pedreres de Llucmajor, a Calvià (al costat del polígon de Son Bugadelles) i, finalment, entre Felanitx i Campos. Amb connexions als principals centres fabrils illencs. Com fan dels coreans de Huawei o els indis de Mazda. Serien espais prohibits pels turistes, naturalment. Com el Bronx novaiorquès o el madrilenyPozo del Tío Raimundo. Un Son Banya, però sense «La Paca»: aïllats. Sense molestar les butxaques plenes. Que podran circular lliurement per les vies interurbanes de Mallorca. Perquè Mallorca ha de ser no ja pels rics, sinó pels milionaris: com més estufats i extravagants siguin, millor. Superarem Montecarlo, Rodeo Drive o la Cinquena Avinguda. Al preu que sigui. Però, per suposat, que treballi un altre: això d’aparentar tenir diners estant a les darreres, és una feinada.

I els mallorquins que no treballin al turisme, construcció o serveis inherents? Amb l’IA, cada pic n’hi hauran menys….tot controlat: selecció artificial, vull dir natural.

Nota de l’autor: aquest article ha estat escrit conscientment, i no després d’una nit de vi i roses.

