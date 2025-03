«El protocolo de la vergüenza»

Los ciudadanos de esta comunidad ya no podemos consentir más la vergüenza que supone los abusos producidos en diferentes centros infantiles palmesanos regidos por la iglesia católica, ni tampoco contemplar impasibles, cómo se van tirando por la alcantarilla de los Juzgados de Palma, los derechos más fundamentales de los niños, con tal de mantener intacta la ignominia que esta institución está produciendo en la sociedad mallorquina, al intentar ocultar o en tal caso frenar, la responsabilidad que tiene en los casos de pederastia y abuso infantil, especialmente en los casos que se produjeron en el centro reformatorio palmesano de Nazaret.

Casos de violación y abusos sexuales por parte del monitor de Nazaret F.C.M.F denunciado por Toni Estela, y al que se suma el de un ex-alumno que prefiere guardarse en el anonimato, o casos de abusos como los que yo mismo padecí y denuncié en mi libro como ex-alumno también de Nazaret en los años 70, somos ejemplos claros de como la iglesia católica, ha estado usando a dichos centros de menores como tapaderas para seguir ocultando sus miserias morales, y permitir, sin control alguno, que los pederastas siguieran campando a sus anchas, destrozando la frágil vida de los niños que fuimos internados en ese centro.

Por otra parte, la ley no debería estar sometida a sí misma, sino al ejercicio y la práctica de la justicia y la coherencia, algo que se haría evidente si se revisara y ampliara entre otras cosas, el protocolo de prescripción, con el fin de que sean acogidos por justicia cuantos menores fueron víctimas de dichos abusos dentro de estos centros correctivos del nacional catolicismo mallorquín. No puede haber reparación, si la prescripción de esos abusos deja de lado el dolor que acompaña desde la infancia a las víctimas hasta su tumba. Tal y como dice el amigo profesor y experto psicólogo clínico Serafín Carballo, la prescripción de los abusos a la infancia, (o sea, ese «Protocolo de la vergüenza»), debería revisarse con urgencia para evitar más sufrimiento del que mi amigo Toni Estela y el de muchas de las víctimas de abusos, ya no podemos soportar ni ocultar.

Así mismo, quienes gestionan la ley, deberían entender de una vez por todas, que ellos no son la justicia, sino entes públicos sometidos a la misma. Solo así lograremos vencer todos, el miedo a seguir retrocediendo como sociedad y como ciudadanos en derechos.