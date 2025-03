El finançament autonòmic de les Balears. Política i societat civil

El finançament de les Illes Balears té una història fàcil de contar: la comunitat autònoma va rebre competències tan importants com la sanitat, l’educació i els serveis socials, pilars bàsics de l’Estat del benestar que representen el 70% del pressupost de les Illes Balears, i que constitueixen elements bàsics de la cohesió social, però que, partint d’una concepció molt dura respecte a les Balears, estaven clarament infradotades. La justa reivindicació de les Balears xocava, a més, amb el tòpic que érem una comunitat rica i una absoluta manca d’empatia de l’Estat (recordem la dura frase del govern d’Aznar en resposta als arguments de la comunitat autònoma per no acceptar el nou sistema de finançament: «Fuera del sistema hace mucho frío»). A conseqüència de tot això, es va imposar un model de finançament que situa les Balears vint-i-un punts per davall de la mitjana estatal, la qual cosa es tradueix en dèficit pressupostari i endeutament. Per si no fos prou, la comunitat balear és la darrera en inversió estatal. Per descomptat, aquesta situació no té res a veure amb l’equitat, perquè el finançament autonòmic és injust.

D’altra banda, cal tenir en compte que els ingressos procedents del sistema de finançament autonòmic (SFA) representen una part molt significativa en els pressuposts de les comunitats autònomes; en el cas de les Balears, concretament el 70% dels ingressos no financers.

Essent així les coses, les Illes Balears presenten un dèficit històric de finançament derivat d’haver rebut uns ingressos via sistema de finançament sistemàticament inferior a la mitjana i del fet que mai no s’ha complert el principi d’ordinalitat.

Una de les qüestions que s’ha posat sobre la taula en el context de revisió del model de finançament és la necessitat de donar una solució als importants volums de deute (més de nou mil milions d’euros), precisament originats pel model actual. L’increment del deute públic és directament proporcional a aquestes mancances.

En aquest sentit, no s’entén, si no és a causa del vell sucursalisme, que el Govern de les Illes Balears vulgui rebutjar la condonació de mil set-cents milions d’euros, quan la xifra és prop del 20% del deute acumulat.

Fins a l’any 2009 no vàrem assolir la mitjana de finançament per cap, però aquesta mitjana no té en compte el cost de la vida diferencial, ni la població que ens visita (flotant), ni els increments de la població. Altrament dit, ignora el creixement de la població respecte a altres comunitats autònomes i no aplica del principi d’ordinalitat.

Per tant, en una hipotètica reforma del sistema actual, les Balears hauran de reivindicar com a punts bàsics la insularitat, la població flotant, el creixement exponencial de la població i el cost de vida diferencial.

Afortunadament, a les Balears comptam amb el Cercle d’Economia de Mallorca i de Menorca, creats per fomentar el debat sobre qüestions com el finançament autonòmic. L’any 2005, el Cercle d’Economia de Mallorca va impulsar la Plataforma Cívica pel Finançament, integrada per més de trenta entitats (entre d’altres, la Universitat, col·legis professionals, Cambres, PIMEM, sindicats, Foment del Turisme de Mallorca, Afedeco, associacions o agrupacions empresarials...).

La recent publicació de l’opuscle Finançament autonòmic de Balears: Una història de pressió ciutadana pel Cercle d’Economia de Mallorca (Palma, 2024) és un esplèndid testimoni de la mobilització de la societat civil a favor d’un finançament just.

En efecte, en quaranta-tres pàgines ben elaborades i comprensibles sota la direcció el periodista Joan Riera Munar, l’opuscle inclou, a més dels pròlegs respectius dels dos darrers presidents del Cercle, un treball preliminar de Joan Riera sobre els inicis, l’empenta del Cercle en la millora del finançament i una breu història de l’autonomia i els sistemes financers; fa sis entrevistes que en tres ocasions es refereixen al model de finançament alemany i acaba amb una anàlisi sobre el que va suposar per a les Balears i la seva economia el canvi en el model de finançament del 2009, signada per Joan Carrió i Xisco Oliver.

Entre els apartats de l’opuscle destaquen, pel que fa a la divulgació de la qüestió i per copsar les dificultats del procés, les entrevistes a alguns dels seus protagonistes, com Alexandre Forcades, que fou conseller d’Economia i Hisenda i president del Cercle, que afirma que «La Hisenda pública i el principi d’ordinalitat no haurien de ser una qüestió de partits ni de guerra ideològica. Es tracta de no descompensar el seguir aportant sense pèrdua de benestar. (...) Ens varen acusar de victimistes. (...) Va ser impossible aclarir les dades de les balances fiscals». A la pregunta què hauria de tenir en compte un sistema que sigui a la vegada just i solidari entre autonomies?, Forcades respon: «Copiant els models de països descentralitzats que tenen models que han funcionat com a Alemanya».

El recordat president Francesc Antich, relatant la intrahistòria de les dues legislatures en què fou president 1999-2003 i 2007-2011, explica que «el mateix govern Aznar, contestant a les reticències de Balears a acceptar el nou sistema, amb la famosa frase de ‘fuera del sistema hace mucho frío’ ens va imposar un model de finançament autonòmic que ens va suposar estar 21 punts per davall de la mitjana estatal. (…) Poca felicitat autonòmica hi pot haver si el sistema de finançament actual s’havia de reformar el 2014 i estam al 2024 i res s’ha fet. Sovint els avanços que es demanen són, precisament, imprescindibles per millorar la gestió. Cal crear espais per tractar aquests temes amb lleialtat. A Alemanya hi ha una comissió permanent per avaluar el funcionament del sistema de finançament i evitar possibles desviacions i injustícies».

Segons Carles Manera, catedràtic d’Història Econòmica de la UIB i exconseller d’Economia, Hisenda i Innovació, «L’anàlisi que férem sobre el finançament autonòmic indicava que estàvem uns 21 punts per sota del finançament per càpita en aquelles comunitats de règim comú (...). Recordo que se’ns deia que Balears era un comunitat rica. Nosaltres argumentàvem, amb dades solvents a la mà molt treballades i profuses que podíem tenir una renda per càpita elevada, però que l’economia pública era pobra. I obtenir recursos per la seva gestió esdevenia essencial en capítols tan rellevants com l’educació i la sanitat (...). El diferencial entre allò que aporta Balears i allò que rep és tal vegada el problema central a hores d’ara. Ens trobem en el rànquing, entre les 5-7 primeres que reben; però estam pràcticament sempre com la primera que aporta».

L’expresident del Govern d’Espanya José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011) opina que les comunitats anomenades riques «deben estar suficientemente financiadas para que sigan aportando al conjunto».

Pel seu cantó, el catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra Guillem López Casasnovas considera que «El que l’empobria i empobreix els illencs era i és el sistema productiu que ens tenen assignats a les perifèries. El que feia el finançament autonòmic, i fa, és no permet apaivagar amb prou recursos els estralls d’aquest sistema productiu (...). Seguim sense un reconeixement explícit del cost de vida diferencial a les Illes i la inclusió de les necessitats de la població que ens visita, i de la nouvinguda que la serveix». Finalment, l’actual vicepresident i conseller d’Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, assegura que «reivindicarem (…) la inclusió de noves variables com la població flotant, el creixement poblacional o el cost de la vida i el compliment del principi d’ordinalitat».

Amb la pluralitat de veus que acull, el rigor que difon i l’encomiable tasca de divulgació que fa, Finançament autonòmic de Balears: Una història de pressió ciutadana contribueix a instruir i conscienciar sobre un tema tan espinós, controvertit i flagrant. Com a lector agraït, no puc sinó recomanar-ne vivament la lectura.