Arran d’una sèrie d’articles que en el seu dia va escriure George Orwell i que feliçment s’han publicat en català sota el títol Per què escric, edició i traducció de Pau Dito Tubau, Edicions de 1984, en un d’ells, «Dins del ventre de la balena», escrutant l’obra de Henry Miller, exposa l’escena de Jonàs que és engolit per la balena, un gran peix, diu el text original. La tradició rabínica esmenta que el peix simbolitza la tomba i les seves entranyes el xeol. Si el peix, després de retenir a Jonàs tres dies i tres nits, l’ha vomitat, també la terra vomitarà als morts. Això és el que diu el midraix de Jonàs. Miller, sempre segons Orwell, compara Anaïs Nin amb Jonàs dins del ventre de la balena i a l’entremig cita un assaig d’Aldous Huxley, El somni de Felip II, pintura d’El Greco, també coneguda sota el nom d’Al·legoria de la Lliga Santa, realitzada en el 1579, que es troba actualment en el Monestir d’El Escorial, on remarca que les imatges sembla que estiguin dins del ventre de la balena, com si apostés per alguna cosa peculiarment horrible que tingués a veure amb una mena de ‘presó visceral’. Jonàs és el prototipus d’ésser humà que fuig constantment, s’allunya i és incapaç d’assumir o, simplement, no vol fer-se càrrec de la seva responsabilitat. Sap el que ha de fer, però no és capaç d’afrontar-lo. L’escena adés esmentada ha estat interpretada per infinitat de persones, especialment en el món de la psicoanàlisi. L’escriptor Arthur Koestler va encunyar l’expressió ‘viatge nocturn’ per a designar els que emprenien un viatge iniciàtic al món subterrani representat a través d’un pou, d’una sepultura o, com en el cas de Jonàs, d’una balena. La psicologia del profund ha volgut comparar el ventre del peix amb el ventre matern, el retorn al claustre matern, com deien els deixebles de Sigmund Freud i Carl Gustav Jung. Allà a dins, hom se sent segur, enllà dels perills de l’exterior, cap persona li pot fer mal, per això no hi ha cap afany de créixer. Si Koestler parlava de dos vessants en l’existència, trivial i tràgica, aquest viatge iniciàtic tocava la part tràgica, en el sentit que l’iniciat havia de ser apartat de la comunitat, dejunant, i suportant dures proves, experimentant la solitud essencial d’un ésser que ha de resistir i superar sol la prova. Rere aquesta concepció trivial i ensems tràgica, emana la figura de Jonàs. Orwell diu que estar dins del ventre de la balena és força confortable, és com estar dins de casa, un refugi segur, capaç de mantenir una actitud d’absoluta indiferència. Si encara no estàs mort, aquest és el darrer estadi insuperable de la irresponsabilitat. Miller és com Jonàs, ha permès que la balena l’engolís, s’ha quedat allà dins quiet, ho ha acceptat, és com dir tant se me’n dona. Des del punt de vista històric el personatge és pura invenció, perquè allò que ens planteja la trama bíblica és la superació d’un monoteisme excloent difusament nacionalista, que l’únic que fa és construir un gueto amb una pàtina de racisme i xenofòbia, encarnat per Jonàs, talment com si els altres fossin irrellevants. Davant de cultures molt més riques que no pas l’israelita, l’únic que resta és fer un procés de tancament per tal de sobreviure, quelcom semblant ha passat amb la llengua catalana davant d’una altra molt més forta, com és la llengua castellana. Quan la identitat es veu amenaçada, el següent pas és tancar-se i protegir-se; tanmateix, això pot degenerar en una radicalització. Jonàs tipifica un Israel tancat, el d’un nacionalisme discriminatori per tal de salvaguardar les seves tradicions.

Jonàs m’ha fet recordar els meravellosos versos del Nabí de Josep Carner, mot hebreu que significa ‘vident’, ‘profeta’, o potser seria millor usar el terme ‘torsimany’, el qui interpreta les paraules d’un altre, sobretot aquelles que no agrada escoltar. No es tracta de predir el futur, sinó de saber llegir el temps que ens ha tocat viure. Soc vell i estic cansat, s’excusa Jonàs: «No em trasbalsis la vida a mi, que són molts aquells a qui no la trasbalses»; és a dir, deixem en pau, ves a cercar-ne un altre. Carner concep a Jonàs com l’ésser humà que pugna amb les seves pròpies racionalitzacions, que no arriba mai a encaixar-hi del tot, que es troba sempre ofegat i decebut per l’objecte de la seva fe. És el ressentiment, com deia Gabriel Ferrater en el pròleg de l’edició de 1971, i la indignació mateixa que sent Sancho Panza a cada fracàs del seu cavaller. Cervantes, feia servir en la seva obra, aplicat amb termes psicològics, una raó de tres mots per simbolitzar el drama de la relació entre l’ésser humà i el seu superjò. Don Quixot és el superjò de Sancho, i Dulcinea, amb el seu nom cavalleresc, és el superjò de Don Quixot. D’aquí que, seguint la seva lògica, el superjò de Jonàs és Déu; però aquest Déu li falla contínuament, el percep com un ésser terriblement autònom, que exigeix i ordena, i que després no compleix la promesa implícita en el seu decret. Amb tot, el gran drama de Jonàs és el de fugir, d’amagar-se. Cert que la paraula l’atrau, el sedueix, l’empeny com si fos una necessitat, se sent totalment agafat per la seva força, com ha estat sempre així en tots els profetes. Ara bé, en comptes d’anar en la direcció encomanada, emprèn la direcció contrària, tot i que no és simplement un allunyament geogràfic, ans també un allunyament psíquic. Al capdavall, a Jonàs se li pot retreure la seva actitud rondinaire, airada, de queixa ressentida, quan el que se li demana és que es reconciliï amb si mateix i accedeixi a una saviesa més gran, que abraci unes mires més amples, més universals i no tan restrictives, perquè resulta més fàcil refugiar-se en el ventre del peix que afrontar els obstacles que la vida comporta.