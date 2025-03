Una ciudad sola / B. Ramon

Creo que a estas alturas no es necesario profundizar más en que Palma es un referente como destino turístico internacional, a la vez que una ciudad que enfrenta numerosos retos en su desarrollo. Aislada en Mallorca, sin ninguna otra capital de provincia cercana que la arrope y que pueda descongestionarla de personas por tierra en un abrir y cerrar de ojos, hace que a menudo la visualice como ente femenino estoico que resiste pese a todo, incluso a su propio crecimiento. Su indiscutible atractivo mediterráneo junto a los problemas derivados del turismo masivo y el reto de su gestión urbana hacen de Palma un desafío.

Y es que siento que Ciutat está sola. Desde la visión satelital nocturna, es el punto de luz más iluminado de este trozo de tierra y en esta parte del azul oscuro del Mediterráneo, y la octava ciudad española, dicho en términos demográficos. Se divide en 5 distritos y descubrí hace muy poco que tiene nada menos que 89 barrios que albergan vida auténtica y permanente. Luego está la otra vida más pasajera, aquella que ha conseguido que desde algunas perspectivas se considere a nuestra capital más como una ciudad turística que como una ciudad importante española con más de 400.000 residentes, más o menos autóctonos.

Resiste atrapada entre el turismo y la vida local, pero antes que nada enfrenta los desafíos propios de las grandes ciudades. En la Península, las urbes que nos preceden en el ránking y que además son turísticas son auxiliadas por la descompresión que ofrece la cercanía de las otras provincias anexas y sus capitales, convirtiéndose estas en una especie de «codestinos turísticos» o «destinos colaterales». Pero esto no ocurre aquí. La insularidad confiere un carácter singular de atrapamiento homérico, ya no solo por los encantamientos derivados de su belleza, sino también por la finitud inequívoca de sus relieves, tan inmediatos y presentes siempre. Supongo que en Las Palmas de Gran Canaria, novena ciudad con más población y también en una isla, estará ocurriendo algo parecido.

Las otras ciudades españolas consideradas turísticas siguen siendo para sus moradores. ¿Alguien visualiza a Sevilla solamente como una ciudad para turistas o vacacional? Yo no puedo, sobre todo si menciono el barrio de Triana. Pienso que Sevilla es la ciudad española donde viven los sevillanos y las sevillanas. Parece una frase de caligrafía de Cuadernos Rubio, pero no. A Ciutat no se la ve así, es como si prevaleciera lo de ser destinada al turismo, y que los residentes somos unos cuantos indígenas bronceados y alegres enfocados a los servicios de la principal actividad económica.

Palma ofrece servicios de calidad en educación, sanidad o transporte, sometidos a una presión constante debido ya no solo al crecimiento poblacional, sino también a la irrenunciable afluencia turística. La convivencia entre locales y turistas no siempre es sencilla, con quejas frecuentes sobre el impacto del turismo de masas en la vida cotidiana. Es necesario, pues, ver a Palma mucho antes como una ciudad nuestra, preservando su identidad a la vez que dotándola de una adecuada planificación que garantice una calidad de vida equilibrada para quienes aún la llamamos hogar.