«Que hi viviu de bé els mestres…»

Opositores docentes durante una prueba. / DM

Com a persona que fa feina al món docent, he sentit l’expressió que encapçala aquest article molt sovint, com segurament ha passat a molts altres que s’hi dediquen. Aquesta frase sol anar seguida de recordatoris com els tres mesos de vacances de què gaudim, la poca feina que fem, el bon salari percebut i d’altres suposats avantatges que acostumen a ser habituals a la llista de retrets.

El cas és que d’un temps ençà la feina com a docent ha deixat de ser atractiva i llépola per a moltes persones amb titulació que s’hi podrien incorporar. Es pateix una fuga de professionals que comença a ser preocupant. Fa poc, la Conselleria d’Educació ha reconegut la xifra alarmant de 6.000 renúncies de docents, un fet que posa en risc la qualitat educativa i dificulta l’estabilitat de les plantilles als centres educatius. Molts d’ells, s’encaminen cap a l’empresa privada.

També s’ha fet públic que hi ha especialitats de la llista d’interins en la qual no hi ha ni un sol aspirant disponible, tant a l’ensenyament secundari com a la formació professional i primària: funcions com matemàtiques, física i química, tecnologia, informàtica; i també a l’àmbit de les humanitats com francès, alemany, grec i llatí. En parlar de possibles aspirants per als mòduls de la formació professional, la situació és també alarmant.

I si vivim tan bé, i si som tan privilegiats, com és que no hi ha professors? Com s’explica, doncs, que es produeixi de fa un grapat d’anys ençà aquesta «gran deserció», no només a les Illes sinó a altres indrets de l’Estat espanyol i d’Europa?

Pareix que el professorat ha deixat de sentir els cants de sirena de les suposades bondats de la tasca docent i tria altres opcions laborals. Els factors són diversos. D’una banda, la poca valoració social de les persones que es dediquen a l’ensenyament, massa sovint al punt de mira de la societat i amb un estat permanent de viure sota la sospita d’una certa «presumpció de culpabilitat».

A aquest fet cal afegir-hi la pèrdua de poder adquisitiu que, des de fa dècades, pateix la societat illenca; en aquest sentit, altres sectors, com la funció pública i la sanitat, han rescabalat aquestes pèrdues amb millores salarials que no han arribat per als docents.

El preu elevat de l’habitatge de les Illes és un altre motiu que no incentiva els nous possibles docents a fer feina com a mestres i professors, ja que no es pot fer front a una substitució de curta durada o una mitja jornada amb uns sous tan poc actualitzats. A llocs com Ibiza i Formentera, no es pot afrontar ni amb una jornada completa!

Amb tristor, constatam, dia rere dia, que aquells que volien posposar la jubilació, deixaran l’ensenyament quan els ho permeti l’edat mínima reglamentària, desencisats i decebuts.

No ajuden gaire les contínues reformes educatives, amb anades i vingudes de normativa estatal i autonòmica, que contribueixen a una manca d’estabilitat i de continuïtat en els canvis i reformes que s’han de fer al sistema educatiu i que demanen temps, consens i calma; per no parlar dels efectes de la digitalització a les aules, en el rendiment que ha suposat per als alumnes i en una cursa embogida d’acreditació digital que de fa uns anys pateixen els docents. A part, i ja és ben sabut, d’uns processos burocràtics que allarguen la nostra jornada laboral fins a l’extenuació.

Si la Conselleria d’Educació i Universitats creu realment en l’educació, cal que cregui en els docents. Ho demostrarà deixant de maltractar-los i posant-ne en valor la tasca i dedicació. Necessitam una Administració, i una societat que valorin l’ensenyament de bon de veres i que vetlin d’una manera efectiva per dignificar la tasca docent. I no podem esperar pus!