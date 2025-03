El drama de los sintecho, la solución no es el acoso

Dos camiones se han movilizado para desmantelar el asentamiento chabolista. / Manu Mielniezuk

El próximo fin de semana vence el plazo que ha dado el Ayuntamiento de Palma a los moradores de la antigua prisión para desalojar de forma voluntaria las destartaladas instalaciones, unas 300 personas vulnerables con distintos perfiles, que se arriesgan a una sanción en caso de incumplimiento. Ante la angustia de los afectados, a los que tampoco se les ha ofrecido una clara alternativa más allá de la promesa de derivarlos a unos servicios sociales desbordados, el alcalde Jaime Martínez alega el riesgo real para la seguridad de las personas por las deplorables condiciones del recinto, que amenaza ruina y acumula basura, y apela a la necesidad de demoler una parte para construir una nueva rotonda de acceso a la Vía de Cintura. El resto seguirá en pie a la espera de decidir su uso, posiblemente un proyecto residencial con vertiente social. Lo inaudito es que eso ya se anunció en 2013, cuando Cort adquirió el complejo penitenciario mediante una permuta con el fin de derribarlo y construir pisos. Doce años después, allí sólo se ha levantado un drama descomunal, fruto de la inoperancia y las fallidas ocurrencias de gobiernos de todo color. Otra oportunidad perdida. Tanta ineficacia indigna ante la emergencia habitacional que padece la población y ante el aumento de la marginalidad, derivado en parte de décadas de tratar la vivienda como un bien especulativo.

En paralelo a la acción de la cárcel, Cort ha tapiado los soportales de Emaya y del Baluard del Príncep, donde algunos se resguardaban del raso para dormir, y el Consell de Mallorca ha desmantelado un asentamiento chabolista bajo el puente de la Vía de Cintura, a la altura de Jacint Verdaguer, en Palma. Echándolos, el problema no se resuelve, solo se desplaza, como se está viendo en el extrarradio palmesano y en puntos de la Part Forana. Se les expulsa de hospitales y aeropuertos donde buscan cobijo en la noche y se instalan abrazaderas centrales en los bancos públicos para impedirles recostarse. Para las organizaciones que trabajan con los colectivos vulnerables, se está criminalizando de la pobreza. Hace cuatro años, cuando los estados miembros de la Unión Europea suscribieron la Declaración de Lisboa y se comprometieron a acabar con el sinhogarismo a más tardar en 2030, no se pensaba en actuaciones tan expeditivas contra los sintecho, sino en políticas sociales proactivas y con recursos para reorientar esas vidas truncadas con oportunidades de reinserción. Faltan cinco años para que venza ese plazo, pero parece que no habrá sanciones para los responsables de que el fenómeno lejos de tender a desaparecer, no deje de crecer y ampliar sus perfiles. Cada vez se ven más casos de personas trabajadoras que aun teniendo un sueldo o una prestación no pueden permitirse una vivienda digna y optan por una caravana, ahora también bajo amenaza de multa, o por buscarse un rincón donde sea, poniendo en ocasiones en riesgo su integridad por tener que convivir en espacios deplorables y, en ocasiones, con bolsas de marginalidad vinculadas a la delincuencia. La lucha contra el sinhogarismo exige estrategias políticas ambiciosas y coordinadas de todas las administraciones, desde la local a la europea, y alinear todos los recursos disponibles, desde el personal experto de entidades sociales, a infraestructuras civiles, militares y religiosas en desuso, para ofrecer respuestas más singularizadas, acorde con las distintas necesidades. Y sobre todo, precisa de más sensibilidad por parte de todos.