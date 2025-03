President absent, consell paralitzat

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. / Consell de Mallorca

El ple del Consell de Mallorca d’aquest dijous ha tornat a posar en evidència la paràlisi de la institució, en una sessió que pràcticament no incloïa punts de gestió a l’ordre del dia. La situació d’inacció ja és preocupant. A mesura que ens acostem a l’equador de la legislatura, es fa evident que la institució insular ha perdut pes polític i capacitat de gestió. Llorenç Galmés, president del Consell, sembla més centrat en la seva agenda de viatges a costa de l’erari públic, que en l’administració dels problemes reals de Mallorca. La seva absència física i política s’ha convertit en el símbol d’un Consell opac i paralitzat.

El Consell ja no és interlocutor en temes de mobilitat o turisme. Des del Grup Socialista hem denunciat aquesta invisibilitat del Consell. L’estat de la xarxa viària és un clar exemple d’aquest desgovern. Els embossos i la manca de mesures per reduir la presència de vehicles evidencien una deixadesa preocupant. A això s’afegeix la inacció en matèria de sostenibilitat i la saturació turística. Però Galmés, en lloc de donar la cara, continua fent maletes per assistir a actes lluny de Mallorca. PAM!

A més, la manca de transparència és un altre dels punts negatius d’aquesta legislatura. Els costos dels viatges de Galmés i el seu equip no es fan públics per més que els demanem, i el Portal de Transparència del Consell roman desactualitzat. No se sap on van a parar determinades despeses en publicitat, ni com es distribueixen els fons destinats a la promoció turística. Aquesta opacitat contrasta amb el discurs inicial del govern insular, que prometia una gestió eficient i clara.

Els casos de suposada corrupció tampoc passen desapercebuts. L’acusació de la Fiscalia Anticorrupció contra Antoni Ferragut per prevaricació i la situació laboral irregular de Núria Riera com a portaveu i funcionària a temps complet, amb nòmina de 130.000 euros/any, posen en evidència que el problema no és només de gestió, sinó també d’ètica política. El Consell, en comptes de ser un òrgan actiu i dinàmic, s’ha convertit en un espai de polèmiques i inoperància.

Un altre exemple de desídia és la gestió de la tarifa de residus de TIRME, que contrasta amb la rapidesa amb què Galmés ha destinat 62 milions d’euros extra de romanents a la concessionària. Aquesta deixades es repeteix en altres àmbits, com en la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV), on l’entrada de la nova empresa concessionària ha comportat un empitjorament del servei.

La paràlisi també es reflecteix en la manca de respostes davant les problemàtiques municipals. La destrucció parcial del poliesportiu de Binissalem per un cop de vent, aquesta setmana, és un exemple clar de la falta d’implicació del Consell en les necessitats dels municipis. La institució insular no ha estat capaç de donar una resposta àgil i efectiva. L’ajuntament d’ajuntaments incompleix el seu mandat i fa 10 mesos que no convoca l’Assemblea de Batles i Batlesses

En matèria de turisme, la inacció del Consell és flagrant. Tot i els anuncis de reducció de places turístiques, cap mesura concreta s’ha implementat, i no s’han pres decisions efectives per combatre la saturació turística que afecta Mallorca. La reforma del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT) està aturada, i la política turística sembla marcada per la improvisació. Mentre el Govern balear pren decisions que corresponen al Consell, Galmés continua evitant el lideratge que li pertocaria.

El Consell de Mallorca ha de recuperar el seu paper com a institució clau per a l’illa. No pot permetre’s continuar sent un òrgan paralitzat per la manca de lideratge i la subordinació a Prohens. La gestió pública exigeix responsabilitat, transparència i compromís, tres aspectes que per desgracia Galmés no ha demostrat, i que el col·loca en posició destacada per passar a la història com a el PAM.

(*) P.A.M. = President Absent de Mallorca