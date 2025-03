Europa en su contradicción

.

El padre de Salvador Dalí pensaba en la existencia de Dios cada vez que pasaba por un campo de coles. No olviden que en el Empordà la tradición es el anticlericalismo, Palafrugell tuvo el primer cementerio civil del estado. Era notario y republicano, la presunta religiosidad del genial pintor no era más que para tocárselos a su padre con las dos manos. Sus argumentos eran simples con aquello que incluso para regar los huertos debe haber alguien detrás, bueno, todo muy volteriano por no hablar de relojes. El Sabater d’Ordis acabaría haciendo manillas por los caminos dirigiendo la tramuntana con una caña por batuta. Pla a su vez decía cómo podía entender qué es o quién es Dios si ni siquiera «sé què és un sofregit…». Claro, todas estas sentencias las aprobaban en el bar y con la Junta contando a la cabeza al filósofo Francesc Pujols. Una élite de escritores e intelectuales usando el más común de los gregarismos, repitiendo unos con los otros demasiado a menudo lo que los mismos habían sentenciado.

No les gustaba nada Suiza pues encontraban demasiado orden, les molestaba perder el paraguas en una esquina de una calle y que al día siguiente pudieses encontrarlo inmutable en el mismo sitio. Eso no es normal, para nada. Alegaban que a los ampurdaneses nos gusta el desorden. Puede ser. El grafómano se quejaba a menudo de que si tuviese dinero hubiese marchado a vivir a Italia y concretamente en el Adriático. Relacionaba el color que observaba en la ciudad de Roma con el caramelo que se utiliza en el Empordanet con el «farcit de Platillo» en cambio a la ciudad que lo vió crecer, Girona, le atestó un color…reumático. Era más fino con el color del Montgrí, un macizo parecido al Puig de Randa en dimensión y que sostenía que tenía color de cuello de tórtora, refiriéndose a la europea hoy en retroceso, ese color de tierra anaranjado con el púrpura de las matas de tomillo en las vertientes de ese precioso monte volteado por ríos y antiguamente aislado por el agua. También decretaban, entre pelotazos de whisky, que Francia era ideal para vivir pues había orden y todo el mundo obedecía, seguramente pensando en la de Vichy pues otros catalanes y españoles ayudaron a todo lo contrario y a aplastar al nazismo. Pla siempre escribe lo que le conviene en cada momento y según la audiencia. Demasiado alcohol. Europa no sería nada sin Italia, esa era otra conocida reflexión suya y de su grupo por no hablar del Imperio Romano, «tot és copiat a Italia arreu del món», decretaron que habían producido cantidad inmensa de gente inteligente. En sus obras completas la coherencia en este punto se mantiene en los 46 volúmenes.

«Segons la Bíblia, hi ha qui ha pogut escollir un do de la naturalesa i ha triat el de ser savi. Jo hauria triat el de tenir salut». Europa en estos momentos puede que no se esté decantando ni por uno ni por otro, la geopolítica está llevando a sus líderes, por decir algo, al continuo aspaviento pues de lo que no se habla es de lo que realmente va a cambiar y es el futuro de los jóvenes y la imposición de nuevo del servicio militar obligatorio. La antigua Convergència fue la que con Aznar suprimió la mili, hoy desmantelado ese espacio en un complejo caleidoscopio y teniendo en cuenta que en el primer decenio de este siglo ERC pedía un ejército europeo, la poca visión de futuro y la imprudencia se van imponiendo en el panorama actual. El gregarismo político de barra de bar/tik-tok se va imponiendo. Puede que si pierdes un paraguas en Suiza lo encuentres en el mismo sitio, no tengo ni idea de cómo está el tema, pero los motivos por los que nadie lo va a tocar ya no son los mismos. Ni al notario le vendría a la cabeza el altísimo pues un campo de coles hoy es ya muy difícil de encontrar e incluso los meteorólogos han comprobado que al año la tramuntana ya no sopla tantos días, por lo que su hijo no hubiese podido pintar sus cielos rojos de sangre. Pla se sentaría en el far de Sant Sebastià y ya no observaría en el humo de los barcos los dos vientos en contraposición, ya es más común que sople del sur la mayoría de días del año, pero él se paseaba con albornoz blanco en la playa del Canadell cuando muchos jóvenes, vecinos suyos, eran movilizados en el frente del Riff y puede que eso nunca vaya a cambiar. Esta es la vieja-nueva fórmula que esconde Europa y sus mandatarios, muy pronto vamos a jugar a un juego muy antiguo o al menos lo van a intentar. Ya ha cuajado la idea de que los americanos no nos van a sacar las castañas del fuego, igual puede que lo enciendan o lo reaviven con gasolina, las bolsas viven hoy algo bastante parecido. Ni una sola formación política demuestra interés en aclarar este tema y todo son frases hechas y repetidas como mantras de una élite de amigotes políticos que pactan y después que los estados nación patrioteros vuelven por navidad.

Tanta Europa para acabar volviendo con algo tan rancio que hasta lo defiende un Felipe González que con Maastricht y la OTAN se ha erigido como el más fino de todos los trileros que cantan la internacional en la ducha.

Hoy el reto más grande es la consolidación de un federalismo europeo real o la definitiva disolución de la Unión. Al cruzar la frontera el madrileño Don Manuel Azaña fue preguntado por un periodista «¿qué es lo que ha fallado?» M. A.: «Dimos libertad a los liberticidas» pues hoy los antieuropeos liberticidas cobran sueldo en el Parlamento Europeo y los anticonstitucionalistas y antiautonomistas cobran sueldos del Congreso y de los Parlamentos autonómicos y todo para cuando llegue el momento disolverlos, supongo…