Viatjar en avió ja no és un plaer

. / Guillem Bosch

Hi hagué un temps llunyans en els quals la queixa més repetida en un avió era el suc de taronja. La mala qualitat del que se servia en els avions d’Iberia, que era la companyia de bandera espanyola. La competència desfermada no ha millorat el servei, encara que ha abaixat alguns preus. Quasi tots, excepte els dels residents a les Balears i Canàries.

Ara es compra un passatge que s’anuncia per un preu i el client acabarà pagant el doble. Això si hi ha sort i no es torna boig durant el procés d’adquisició. Després de passar per vint pàgines ha de decidir si duu maleta a la cabina o a la bodega, si selecciona el seient per poder compartit trajecte amb la seva parella o fill, si compra una assegurança o confia en la deessa fortuna, etc. Un cop a l’aeroport descobrirà la mirada sàdica dels treballadors de l’aerolínia en detectar un error en el procés. Li cobren cinquanta euros de penalització amb un somriure irònic. Un cop a dintre, només un expert contorsionista seurà còmodament i sols un faquir serà feliç quan el passatger de darrere li clavi els genolls a l’espatlla.

Els autors d’aquesta tortura psicològica i física, units en l’Asociación de Líneas Aéreas, reclamen a l’Estat el pagament de 810 milions d’euros per la subvenció del descompte del 75% als residents. ALA, sigles molt il·lustratives, té raó. Qui deu, que pagui. Si no cobren, amenacen de reduir la connectivitat de les illes.

Cal girar les cartes i jugar sense trampes. Primer de tot, el sistema de descomptes percentuals ha anat en ascens a mesura que els governs centrals necessitaven el suport d’algun diputat canari. Les Balears mai han influït. Primer fou del 30%, pujà fins al 50% i actualment està en el 75%. Algunes companyies tot d’una hi trobaren una oportunitat de negoci i descobriren que regalar bitllets a equips esportius o per promoció de vendes era molt rendible. Com? Si un esportista comprava un bitllet de cent euros a una agència, en pagava, per exemple, cinquanta ell i la mateixa quantitat l’Estat. Si la companyia regalava aquest viatge i deia al ministeri que era de la tarifa més cara, diguem que de quatre-cents euros, se n’embutxacava dos-cents.

Els distints ministres han intentat posar fre a aquestes pràctiques. Per exemple, exigint que la companyia no sàpiga fins a la finalització del procés de compra si el client és resident o no. Bona jugada, però inútil.

Les associacions de consumidors han detectat que cada cop que augmenta el descompte de resident, apugen els preus dels bitllets. El mateix Partit Popular denuncià en algun moment que s’incomplia la condició de deixar pel final la identificació de la residència dels clients.

Estudis de les universitats de Canàries han explicat que les empreses coneixen perfectament els trajectes i els horaris que utilitzen els residents als arxipèlags. En conseqüència, saben on poden carregar els preus per desvirtuar el descompte i passar la factura a la cartera del viatger i, també, a la de l’Estat. Com més alt és el preu del bitllet, major és la subvenció, amb la qual cosa s’anima a augmentar les tarifes.

Aquests estudiosos defensen un altre sistema. La millor solució és aprovar una subvenció fixa per cada vol als residents. Asseguren que així hi sortirien guanyant els viatgers –ja no seria tan rendible apujar tant els preus– i també la caixa de l’Estat. El problema seria acordar la quantitat del descompte.

D’altra banda, el Govern central multa cada cert temps les companyies aèries. En cinc anys les sancionà amb un milió d’euros per aquestes pràctiques irregulars amb els descomptes. Fa un any, el ministeri de Consum imposà una multa de més de cent milions a quatre companyies per les seves polítiques suposadament il·legals amb els equipatges.

Només dues consideracions finals. Una, les sancions són pessigolles devora els guanys obtinguts amb aquestes pràctiques. Dues, quants doblers ha cobrat Hisenda de les multes? Molt bé que les companyies reclamin, però no són angelets, encara que també duguin ales.