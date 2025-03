Ursula von der Leyen dijo que había terminado el tiempo de las ilusiones, el de sentirse seguros por el compromiso de EEUU con nuestra defensa, con los valores compartidos que han dado contenido al significado del concepto Occidente, das Abendland, la tierra de la tarde. Occidente es la civilización europea extendida en el mundo: Europa, EEUU, Canadá, Australia, Nueva Zelanda; Occidente es el territorio de las democracias liberales surgidas de la Ilustración, de Hume y de Kant, del racionalismo continental y del empirismo británico. Pocas dudas sobre el papel relevante de las naciones anglosajonas en la defensa de la libertad y el libre comercio, términos sinónimos. El nacionalismo siempre las ha considerado como sus adversarias y así las sigue considerando. El aliado de Puigdemont en 2017 era la Rusia de Putin. En Mallorca el nacionalismo del PSM o de Més siempre ha recelado de aquéllas. El nacionalismo siempre ha colisionado con las libertades, aunque ha sido el totalitarismo comunista su enemigo más despiadado. El compromiso de EEUU con Europa y Occidente tras su papel decisivo en las dos Guerras Mundiales, fue solemnemente enunciado por tres presidentes americanos en tierra europea: en 1963 por J.F. Kennedy en Berlín: «Ich bin ein Berliner»; en 1987 por Ronald Reagan en la Puerta de Brandeburgo, también en Berlín: «Señor Gorbachov, derribe este muro»; en 2017 por el mismísimo Donald Trump en Polonia: «Declaro hoy, para que todo el mundo lo oiga, que Occidente nunca jamás será quebrantado. Nuestros valores prevalecerán». ¡Qué traición la de Trump! A sí mismo y a Occidente.

Von der Leyen, además de entonar el final de las ilusiones, el final del balneario europeo socialdemócrata con el nivel de protección social más elevado del planeta, conseguido bajo el amparo del ejército estadounidense, urgió al rearme europeo. Ya no se sabe la naturaleza del compromiso de EEUU con la OTAN, creada a instancias suyas. Trump ha ignorado la resuelta alineación de Europa con EEUU tras los atentados islamistas del 11S en 2001 y en la guerra de Irak, con soldados europeos caídos, españoles entre ellos. Ya no es válido el porcentaje del 2% del PIB de cada Estado para fortalecerse en defensa, habrá que llegar al 3%. Von der Leyen ha admitido la posibilidad de la emisión de bonos de deuda europeos para el rearme, pero ha señalado que la mayor parte de los gastos del mismo deberán ser sufragados directamente a través de los presupuestos de cada país. Según la encuesta de YouGov, firma internacional con sede en Reino Unido, publicada por El País, en España el 75% de los ciudadanos consideran a Trump una amenaza; y un 87% a Putin. Los españoles serían los europeos más favorables a enviar fuerzas de paz a Ucrania, un 53%; en contra un 28%. Sobre la creación de un ejército europeo España sería uno de los más favorables, un 62%. Sin embargo, sobre la recuperación del servicio militar obligatorio, sería uno de los más contrarios, un 52%. La cuestión más relevante ante los retos señalados por von der Leyen es cómo los va a afrontar Sánchez.

De la mayoría parlamentaria que mantiene a Sánchez de presidente, sólo el PSOE ha manifestado su disposición formal a cumplir con los acuerdos europeos. Su portavoz, el experto analista Patxi López, ha avanzado un nuevo concepto en teoría económica: «No se trata de cañones o mantequilla. Se trata de seguridad y de políticas sociales, sanidad, educación y protección social». Queda arrumbada la tesis de ultraderecha de que, sin recurrir a una subida de impuestos, si quieres tener más dinero para gastar en unas cosas tendrás que gastar menos en otras. Si no tienes unos presupuestos en 2024 y, por el camino que vamos, tampoco vas a tenerlos en 2025, la única manera de aumentar el gasto en defensa y en armas será traspasando fondos de unas partidas a otras del presupuesto de 2023 y consignando, por ejemplo, los gastos de personal de la Guardia Civil como gastos de defensa. En todo caso, Sánchez, el nuevo David Copperfield, ha asegurado a Yolanda Díaz el pasado martes que el aumento de gasto militar en defensa no mermará el gasto social. También que la subida del gasto no irá al Congreso para su debate y votación, puesto que sólo sería imprescindible para el envío de tropas a Ucrania. Los partidos integrados en Sumar, como Izquierda Unida, Compromís y comunes ya se han manifestado en contra de incrementar el gasto militar, así como ER, EH Bildu y BNG. Díaz ha reiterado que el reto para aumentar la seguridad consiste en la lucha por la cohesión social y el cambio climático. Efectivamente, esos objetivos deben ser cruciales para la defensa de Europa y la contención de Rusia, y en ellos, con sus matizaciones, coinciden los integrantes de la mayoría parlamentaria de Sánchez.

El estado de la cuestión pone en evidencia que la única alternativa coherente a esa jaula de grillos de aliados desleales de Sánchez sería un acuerdo PSOE-PP. Imposible que pudiera adherirse al mismo un partido como Vox que, por su alianza con Orban y sus simpatías con AfD, se ha situado objetivamente en el bando de Putin y la traición a Ucrania. Sánchez rehúye cualquier acuerdo con el PP, aunque le abandonen sus socios, y cita a todos los partidos a una reunión informativa en Moncloa excepto a Vox, mientras incluye a toda la extrema izquierda y a los herederos de ETA. Asegura que el aumento en defensa no se votará en el Congreso. Se hará con planes de defensa que no computan en el techo de gasto o con autorizaciones de crédito que ya se han financiado con el fondo de contingencia para cuestiones imprevistas incluido en los presupuestos. En fin, como dijo cuando aseguró que su Gobierno gobernaría aun sin el acuerdo del legislativo, en un claro desafío a lo que significa el funcionamiento de un Estado democrático, implementará todo tipo de argucias e ingenierías contables para soslayar el pronunciamiento del parlamento para hacer frente al compromiso con la UE. Sólo un acuerdo del PSOE con el PP, con luz y taquígrafos, para hacer frente a la emergencia en defensa reuniría las garantías de transparencia y democracia. Antes o después de unas elecciones que den estabilidad y coherencia al Gobierno. Parece imposible que la racionalidad se imponga. Sería el fin de Sánchez.

