Ante Trump

El pasado día 26 de enero publiqué en Diario de Mallorca un comentario con este mismo título, en el que, mediante un símil de la presencia de un perro peligroso que nos amenaza, decía que, ante esa situación, solo cabía huida, amistad o enfrentamiento. Ello referido a la actitud del nuevo Presidente de Estados Unidos de América con relación a Europa. Y acababa citando las siguientes palabras del analista Dominic Meagher: «Trump es una bola de demolición imposible de predecir qué dirección tomará». Y añadía: «Esperemos a ver qué pasa».

Pues bien, parece que estamos viendo lo que va pasando, ya que más de un mes después los frecuentes anuncios que va haciendo el Presidente norteamericano cogen por sorpresa a los dirigentes europeos (en general, a todo el mundo, pero en especial a los europeos que no saben a ciencia cierta si la nueva Administración americana les trata como aliados o enemigos).

No cabe duda de que cualquiera que sea el asunto de que se trate (guerra de Ucrania, Gaza, relaciones económicas, aranceles…), los sucesivos anuncios van cogiendo desprevenidos a los dirigentes europeos, que no paran de reunirse y convocar cumbres, pero que no llegan a decidir de forma seria cuál de las opciones es la que eligen. En ocasiones intentan la confraternización, en otras la contra-amenaza, y en otras pretenden lograr una cierta independencia de actuación. Pero sin llegar a inclinarse -de forma conjunta y en términos continentales europeos, más el Reino Unido-, por ninguna de las posibles opciones.

Ese modo de proceder es fruto del desconcierto que cunde entre esos dirigentes, no acostumbrados a esas maneras bruscas que arramblan con todo lo que encuentran a su paso. Y también influye, creo yo, el hecho de que es muy difícil conseguir una postura común unitaria que contente a todos los países europeos (incluyendo aquí al Reino Unido, repito), lo que, al menos en el corto plazo, debilita la posición de Europa, frente a una serie de decisiones anunciadas por una sola persona, cuya exclusiva voluntad parece haberse convertido en la única fuente del derecho norteamericano.

Es esta última una de las cuestiones que menos entiendo. Cómo puede ser que en un país que se supone es una de las democracias más avanzadas del mundo occidental es posible que decisiones de ese calado (que van a influir en la vida no solo de los norteamericanos, sino en las de todo el mundo), puedan ser adoptadas por una sola persona, así, sin más, mediante la firma de un documento que se exhibe ante las cámaras de televisión o se anuncia por una red social, como si se tratase de un espectáculo. Y, así, cada día, a ver cuál es la novedad qué se le ha ocurrido hoy.

Para cualquiera que tenga unos mínimos conocimientos de tipo jurídico (o, incluso, de puro sentido común), ello llama mucho la atención, puesto que esa manera de actuar en nada se diferencia de la que puede atribuirse a una dictadura, o del modo en que se pronunciaban algunos de los gobernantes de los países que fueron derrotados en la segunda guerra mundial, que se consideraban dictaduras. Y, sino, consúltense las imágenes del Führer o el Duce cuando arengaban a sus partidarios, y podrá comprobarse que tanto la escenificación y el rostro complaciente de las personas que les rodean, como su manera de expresarse, recuerda a la de quien hasta ahora creíamos que representaba al mundo libre.

En fin, aquello de elefante en cacharrería, aunque en un ámbito bastante más delicado…