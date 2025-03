¿ITS vs masificación turística?

Un grupo de turistas con guía este verano en el centro de Palma. / B. Ramon

Cuando en el año 2003 el centro de investigaciones turísticas (CITTIB) presentó un estudio en el cual se demostraba que para un 30% de la población los efectos negativos del modelo turístico balear superaban a los positivos, empezó a tomar forma la creación de la ecotasa. Se sucedieron otros informes, así como IMPACTUR (2009) demostrando que el turismo era el pilar de la economía balear, el Ecobarómetro (2016) constataba que el 52% de la población balear consideraba que la masificación turística era uno de los principales problemas ambientales de las islas. Según OCEANA, Palma llego a ser considerada en 2017 como la segunda ciudad más contaminada de Europa.

El Impuesto Turismo Sostenible (ITS). Este impuesto se crea en primer lugar para generar ingresos y normalmente viene motivado por la falta de efectivo debido al aumento de gastos y necesidades de inversiones. En las Illes Balears se implementa el ITS el 1 de julio del año 2016. Este tipo de impuestos son tendencia general en las ciudades europeas, bien sea como tasa fija por día (Venecia 10 euros por día y con aumento de visitantes, París 8,13 euros, New YORK 40 USD por noche, por habitación) o variable, como porcentaje sobre el precio de la estancia hotelera (Ámsterdam 12,5%).

El recién comunicado aumento del ITS en Baleares no va a influenciar significativamente en el número de visitantes previstos para esta temporada. Si en un hotel de 5 estrellas en temporada alta un cliente pagaba 4 euros por el ITS y ahora va a pagar 6, no es trascendente para alguien que gasta más de 400 euros al día. Lo mismo sucede con los hoteles de 4 estrellas y de 3 estrellas superior, el aumento propuesto de 2 euros día, durante los tres meses de verano (1 de junio a 31 de agosto), no tendrá incidencia relevante en una reducción de la ocupación hotelera. Bien sea dicho, el aumento de la tasa por el ITS no es una motivación para escoger destino, por lo cual, en la lucha comercial con otros destinos que son la competencia, debe de entrar en juego el promocionar la seguridad, la logística y la mejora de la calidad tanto del servicio como de las instalaciones y explicar bien a cada turista, cuando paga el impuesto, en que se invierte su dinero.

Es oportuno recordar que en el año 2024 casi 19 millones de turistas eligieron las Illes Balears para sus viajes de vacaciones, lo cual en territorios tan pequeños como las islas, son sinónimo de congestión. A su vez se generaron ingresos por un global de 20.000 millones de euros lo cual es a su vez equivalente a riqueza económica. Son los contrastes del turismo.

¿A quién beneficia este aumento del ITS? En primer lugar, al Govern de les Illes Balears. Calculemos en base a datos globales, groso modo. Si durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre tenemos un promedio de 600 mil estancias turísticas a diario, y la mayoría están en hoteles de 3 estrellas superior, 4 y 5 estrellas, entonces es fácil deducir que el ITS permitirá aumentar los ingresos del GOIB en 1,2 millones de euros diarios, o sea que en 4 meses la repercusión sobre los ingresos estaría sobre unos 140 millones de euros. Hay que remarcar que estos ingresos serán después repartidos en mejoras para la sociedad isleña, prioritariamente en las que beneficien a las zonas turísticas y el medioambiente.

Conclusión. Para resolver la tan discutida saturación turística hacen falta medidas de peso, lo cual es muy complicado y no hay la voluntad real de implementarlas. Los políticos se juegan los votos y tienen muchas presiones y falta de apoyos parlamentarios. No basta con constituir una mesa para la sostenibilidad en la que participa «todo el mundo» y cuyos resultados se limiten por ahora a proponer aumentos de ITS y de confirmar el status quo sobre la prohibición de crecer en plazas de alquiler turístico.

Para reducir la sensación de agobio en los meses de verano haría falta tomar medidas audaces sobre la reducción paulatina de plazas turísticas, empezando por las obsoletas, limitar el aumento de población (aumentos previstos de 15 mil habitantes por año en Palma y falta de viviendas), fijar cupos sobre la cantidad de coches y de autocaravanas (serán los nuevos pisos turísticos), decidir una moratoria sobre las construcciones en suelo rústico, disminuir el número de cruceros, limitar los crecimientos urbanos con consumo de territorio rústico y reducir los programados.

Sin embargo, esto no sucederá, es demasiado complejo, haría falta un gran consenso político y social y esto es soñar despierto. O sea que podemos prepararnos ya mentalmente, pues en los meses de verano nuestras capacidades de gestionar la paciencia, la comprensión y la tolerancia serán puestas a prueba de nuevo a diario.