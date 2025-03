Mallorca no está saturada, y dos huevos duros

Se pudo esperar que con el cambio en la cúspide de la Federación Hotelera, después del desastre de María Frontera, con la llegada de Javier Vich, las cosas discurrirían con menos exabruptos. Pero no: el nuevo ha dejado en pelota picada a su antecesora al declarar que «Mallorca no es un destino saturado», y dos huevos duros. Al hotelero Vich hay que preguntarle qué es para él la saturación. Puede que entienda que hay que situarse en los baremos de Hong Kong para que propiamente se hable de agobio, o de un piso de menos de 70 metros cuadrados habitados por una docena de seres humanos, que los hay, aunque el teórico jefe de los hoteleros mallorquines no se lo crea más que por otra cosa porque probablemente nunca los ha visto y menos vivido. Qué clase de dirigentes llegan a las cúpulas de las organizaciones empresariales mallorquinas. A la desbarrada de la presidenta de CAEB, Carmen Planas, que envía al carajo la neutralidad política exigible el cargo, al decir que desea la continuidad del Gobierno de la señora Prohens, se añade la de Javier Vich espetando que aquí no estamos ni saturados ni masificados, que «solo son cuatro días en Palma», y dos huevos duros, señor Vich. Qué habrá pensado la gran Carmen Riu, que hay que lamentar que le haya dado por jubilarse, o el discreto Gabriel Escarrer. No lo dirán, pero percibo que la ceja la han enarcado al atender al despropósito de Vich. La que rauda ha salido en auxilio del presidente de los hoteleros ha sido Marga Prohens, asegurando que la masificación «no se corresponde con la realidad»: se limita a «momentos y lugares puntuales», y dos huevos duros, presidenta Prohens; si es así a qué viene el rompecabezas de medidas que su Ejecutivo propone, sabiendo que será arrumbado, para la «contención turística». Prohens (lo clava Matías Vallés cuando lo resalta) no desea que se apruebe ninguna medida, quiere que todo siga igual. No el lampedusiano que todo cambie para que todo siga igual, sino que, obedeciendo a las exigencias del convoluto de Campos, brega para que todo siga igual, sin más, y así hasta 2027; anhelando que cuando, en mayo, lleguen las elecciones los dioses dispondrán lo que consideren, lo que, ante la indigencia manifiesta de las izquierdas, PSOE y la beatífica congregación de Més (antes PSM), es harto probable que establezcan la continuidad de Prohens, eso sí, firmemente embridada por un crecido Vox. Que no se confíen quienes suspiran por un descalabro del partido de la extrema derecha por su apoyo a Donald Trump y sus aranceles, o el desaguisado que le venga en gana: Vox aguantará. Crecerá. Las engañosas encuestas que los medios de la derecha proclives al PP divulgan son mercancía averiada. A Vox no lo van a apiolar. No lo conseguirán ni sus desquiciados dirigentes nacionales y mallorquines. En 2027 la extrema derecha marcará las pautas al PP de Prohens. Eso si al obispo Apesteguia, que pastorea a la beatífica congregación de Més (antes PSM), de seguir en el cargo, y hay quienes trabajan para lograr su remoción, no le da la vena de ofrecer a la señora Prohens un pacto de legislatura (el sueño húmedo de la beatífica congregación) en el supuesto de que sus escuálidos diputados den para completar mayorías.

Preguntémosle a la señora Prohens qué va a hacer con la ecotasa: ¿Se incrementará en verano? ¿Decrecerá en invierno? Lo que no se vislumbra es cuándo concluirá la ficción que pregona el PP de que está dispuesto a combatir la masificación. Las medidas que ha enunciado son el visto y no visto de ayer, hoy y mañana, las del Gobierno balear en los dos postreros años, las de los ocho pretéritos de la señora Francina Armengol, campeona indiscutible de los hoteleros, dejando de lado que la señora Frontera incurriese en la inmensa torpeza de repudiarla. En la Federación Hotelera van con todo.

