José Ignacio González Faus, In memoriam

José Ignacio González Faus.

Querido José Ignacio, ya lo sé, no tengo porqué estar triste. Me quedé con las ganas de decirte adiós. Adiós José Ignacio. Hola José Ignacio. Hola, siempre «hola».

Gracias. Te descubrí a través de tu libro Calidad cristiana, me lo recomendó otro gigante, Don Antonio Pérez Ramos, también un buen amigo, que me conocía bien y supo que me gustaría leerte. Tu libro me entusiasmó, cambió el rumbo de mi vida, me identifiqué: el problema del cristianismo somos los mismos cristianos, pues hemos olvidado el Cristianismo primitivo, el de Jesús de Nazaret, el de las asambleas, el horizontal. Qué bien sabe una crítica de quién ama tanto aquello que critica.

Era verano, venías a Palma a dar una conferencia, por supuesto no me la podía perder; llegué corriendo vestida con falda vaquera y zuecos, apresurada y a lo loco, llegaba tarde. Entraba por la puerta del auditorio cuando alguien me soltó con gran simpatía un «tranquila, todavía no ha empezado», y yo sin dejar de correr para pillar asiento: ¡Gracias! Cuando empezaste a hablar… ¡Y vi que eras tú! Se me cayó la cara de vergüenza, aunque no la suficiente… Porque al terminar tu charla, (sublime por cierto), levanté el brazo en el turno de palabra: «Pienso que la Iglesia tiene que acercarse a los jóvenes, y no esperar a que sean ellos que lo hagan, y para eso, la iglesia tiene que cambiar muchas cosas y actualizarse…» «¡Exacto!» Respondiste. Al terminar me acerqué a ti para que me firmaras tu libro, y te dije que quería profundizar, aprender más… Entonces me hablaste de «Cristianismo y justicia» al que estoy suscrita desde entonces. Empezamos una amistad por la que doy gracias al cielo. Descubrí que tras el teólogo existía una persona increíble, humana, alegre, con un gran sentido del humor, cercana.

Prologaste mi segundo libro ¡A mí! Que no soy nadie, todo un gigante prologando a una hormiga. Viniste a Mallorca para la presentación y me enseñaste que la humildad es un tesoro. Gracias a tu grandeza, me metiste en un grupo de amigos y amigas al que enviabas por correo tus artículos antes de ser publicados, y que he ido recibiendo desde el año 2017 ¡Qué privilegio! La semana pasada nos llegó el último titulado A modo de despedida, y en él sigues dando caña.

Recuerdo nuestros diálogos, tanto en Palma como las dos veces que vine a visitarte a Sant Cugat, la primera con mi padre, a quien también tienes tanta estima, la segunda con mi padre y mi hermano, fue entrañable. Pero además de ver en ti a un ser humano increíble a nivel de sabiduría, conocimiento, espíritu crítico y dominio académico bestial, yo me quedo con tu ternura, tu amistad, tu cercanía, tu coherencia, tu ser de verdad. Son tantos regalos… El que ha calado muy hondo en mí son las tres veces que me has confesado, sentía que le hablaba al amigo, derrumbada… y quién me escuchaba no eras sólo tú. No encuentro palabras que puedan describir la vivencia de una emoción tan grande ante tu imposición de manos José Ignacio, no hay palabras para aquello que sólo puede vivirse en la inmediatez de un momento que va a inundar toda tu vida.

Gracias por tu pensamiento, tu espíritu crítico, por poner tu inteligencia al servicio de la justicia. Gracias por amar tanto al mundo, por contagiar tu fe, tu convicción, por ser de verdad, por hacer de los últimos siempre los primeros, por no callar, por advertir constantemente que no es lo mismo el cristianismo que la «religiosidad» ni « clericalismo», que el mayor enemigo del cristianismo no es ni mucho menos el ateísmo, sino la idolatría y que el problema de este planeta está en la desigualdad entre ricos y pobres, porque es más importante servir que servirse… Gracias por transparentar que Dios es amor.

Te diría «no te vayas», pero sé que responderías con tanta Fe que sólo me sentiría ridícula. Por eso… Nada de «adiós». Hola José Ignacio, hola y gracias, intentaré acostumbrarme a esta nueva fase de nuestra amistad, seguiremos nuestras conversaciones, de otra manera.