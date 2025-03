Eco-taxa: origen, models i liquidacion

Ecotasa

«En Economia, són perillosos els zeros que van al darrera. En Política, els que es situen al davant». Ronald Searle. Caricaturista, artista i humorista anglés del s.XX

Quasi trenta anys després de la seva implantació a les Illes Balears, sembla que el 2025 es torna a parlar d’eco-taxa. Aquest article no prendrà cap partit. Sinó que anirà exposant com, on i de quina manera s’aplica l’esmentat impost. D’entrada, comentar que es tracta d’un tribut pigouvià, dit així en honor de l’economista Arthur Pigou ( Illa de Wight, 1877- Cambridge, 1959. Autor de l’obra L’economia del benestar ( 1920 ), on es proposaven establir tributs especials per a corregir les externalitats que algunes activitats econòmiques impactaven negativament al conjunt de la ciutadania.

Al regne de Butan ho saben molt bé de la seva importància. Però també dels seus efectes poc pràctics: inicialment pensada per a butxaques de molt alt poder adquisitiu - entre 184,00€ i 250,00€ el dia, segons temporada -, el seu Ministeri de Turisme ha hagut de reduir-la a exactament la meitat: 92,00€ i 125,00€ per jornada. No obstant (o justament per aquestes restriccions), el petit enclau budista és considerat per l’ONU el país amb l’indicador de felicitat «per càpita» més elevat del planeta.

Òbviament, no totes les destinacions del món tenen la mateixa política que la del Regne de la Felicitat. En aquests moments hi ha prop de cent cinquanta destins turístics - la xifra va pujant a mida que passen els anys - amb un suplement similar. No és, idò, un fenomen aïllat. Ni molt manco. Analitzant les diverses tipologies impositives se’n distingeixen bàsicament tres: la primera ( i més comuna ) , la que aplica un càrrec monetari fixe per nit. Des dels 45,00€ per persona i nit d’Antigua i Barbuda fins els en l’actualitat 4,00€ com a màxim de les Illes Balears. La segona, la que sol carregar un «fee» o càrrec d’entrada i sortida al turista. Independentment dels dies que estigui aquest de vacances al país. La República Dominicana se n’hi acull : en total es desembutxaquen trenta euros per estança i persona. La darrera modalitat és la del percentatge sobre tarifa. No es distingeixen estrelles, nits o categories: el càrrec s’executa sobre la pernoctació a l’establiment. Des d’un punt de vista del Dret Tributari, és el sistema que iguala més els impositors. Observant l’universal de percentils aplicats, es constaten diferències: del 5% per nit que es cobren a diverses ciutats alemanyes - Hamburg, Berlin, Hannover, ara Stuttgart: no seria d’estranyar que es convertís en un «Bundessteuer» - al 17% de Houston ( Texas, Estats Units). Una altra cosa: en aquest sistema, no hi sol haver topall: si el dispendi ha estat gran, la quantitat a pagar també. I a la inversa, òbviament.

També hi han diferències en el sistema de liquidació. Al Japó, per exemple, el darrer és inherent al bitllet d’avió. Per una raó de practicitat, la majoria de països desenvolupats van estudiant com fer tributar majoritàriament a les infraestructures d’accés i no als establiments en si. Cosa que a les Illes va ser impossible realitzar en el seu moment. Per l’oposició frontal d’Elena Pisonero Ruiz - Secretària d’Estat de Comerç i Turisme entre els anys 1998 i 2000, sota la presidència de Mariano Rajoy Brey - i dels principals tour operadors amb activitat a l’arxipèlag. Els darrers adduint - amb certa raó, tot sia dit - que els preus acordats amb clients finals no es podien modificar tant a la lleugera.

Estaria bé que els diferents executius implicats en la regulació dels anomenats «impostos verds» reflexionassin sobre quin model de taxa és la més justa pel conjunt del pais. També, quin tipus de pagament pot ser el més adequat, en comptes de la seva quantia. Destriar el mètode de liquidació és més important del que sembla: si el d’entrada i sortida a la destinació, el de pagament per pernoctació o el del percentage per estancia disfrutada. Seria un motiu d’alegria comuna. No ja concretament pels empresaris, sinó per l’usuari en general: el turista, durant el seu temps de lleure, valora molt el temps. No és qüestió de perdre’l en cues que es podrien evitar mitjançant un pagament electrònic. La tecnologia ha arribat per a ser utilitzada. No per a ocupar titulars de revistes digitals.

Hi ha encara dos punts de reflexió: en primer lloc, el paper d’AENA, ADIF i de «Puertos del Estado». Fins a quin punt estarien disposats a involucrar-se en el cobrament del tribut. I a canvi de què. En segon lloc, el concepte de privacitat que té ara per ara el Govern espanyol. Molt diferent del que entenen els grans emissors, estrictes defensors i garants de la intimitat dels seus clients i ciutadans.

Un gran debat. Ara bé: sabria tothom mantenir-lo defenent les seves posicions d’una manera tranquil·la i sossegada? Aquest és el dubte.