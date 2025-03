8M: una petita lliçó de coratge

Así ha sido la manifestación de Moviment Feminista por el 8M en Palma / Guillem Bosch

Pel seu interès i compromís envers la igualtat en l’àmbit masculí, em permet reproduir una de les intervencions enregistrades a l’acte Paraules per la Igualtat corresponent a l’edició de 2024. L’autor és Jaime Tovar Jover, tècnic superior de l’Ajuntament de Calvià:

«Fue una tarde de febrero, hace ahora algo más de un año.

Un grupo de WhatsApp de amigos en el que estoy, todo hombres, echaba humo. Iban y venían mensajes divertidos y ocurrentes, de todos los tipos. Poco a poco la cosa se fue calentando. Pero uno de ellos hizo que algo se removiera dentro de mí. Tomé conciencia de lo que estaba experimentando: me sentía muy incómodo con las imágenes y comentarios despectivos que se hacían en relación a un determinado grupo de mujeres. Pensé. Dudé. ¿De verdad eso era tan importante? ¿No podía quedármelo para mí, como si nada hubiera pasado? Pero… no. Seguí rumiando mis sensaciones y resolví que algo debía hacer. Empecé a buscar las palabras que creía más adecuadas para enviar un mensaje privado al compañero que las envió. No quería herirle. Creo que las leí cien veces antes de decidirme, pensando en las consecuencias que iba a tener en mi relación con él e indirectamente con el grupo. Pero lo lancé. Esta vez lo hice.

Por primera vez sentí un extraño alivio en mi interior, como de liberación ante situaciones acumuladas parecidas que había vivido muchas veces y en las que no había sido capaz de dar un paso adelante. Sentí que había hecho lo que debía. Una sensación extraña, como de que era ‘mejor persona’. Pero si sigo así… ¿Qué puedo perder por el camino? ¿Qué es lo que puedo ganar? Para mi entorno, para la sociedad, y sobre todo, para mí y para mi propia consideración.

Aún no lo he vuelto a ver, y no sé cómo va a reaccionar mi compañero cuando nos reencontremos de nuevo. Espero que sea pronto porque le añoro, hemos vivido muchas cosas juntos y espero seguir haciéndolo en el futuro. Quizás yo ya no vuelva a ser el mismo para él; puede que no sea ya el tipo tan enrollado que me gusta ser, puede que me considere un pesado y un aguafiestas. Puede, o… puede que no. Mi amigo no es una mala persona. Él no está en un bando y yo en otro, no. Los dos estamos en el mismo.

También he reflexionado sobre qué es lo que me provocó esa indignación. No me ha llegado por ‘ciencia infusa’, ni me ha sido revelada por el Espíritu Santo. Me ha llegado porque algunas personas, levantándose por encima de un entorno permisivo y complaciente, me han hecho dudar, me han estimulado y aguijoneado, y porque me he acercado a textos y debates que no conocía. Por ejemplo lo que me ha provocado la lectura reciente de Todos deberíamos ser feministas, de Chimananda Ngozi Adichie, que ya he compartido con mi hijo Andreu. Le doy las gracias a esas personas (entre las cuales se encuentra preferentemente mi hija Carmen) porque, como he dicho, me están ayudando a hacerme mejor persona.

Intuyo que en el futuro, a veces, responderé con reacciones como las que he descrito y a veces no seré capaz. Se dice que cuando estás en verdaderos momentos de cambio, de cambio real, las cosas no son fáciles. Que hay muchas dudas, que hace mucho frío o mucho calor, que los riesgos y la incomodidad están a la orden del día. Pero nada que sea realmente transformador es cómodo y sencillo de abordar. Nada».

Un gran testimoni, al nostre parer. Tant, que gairebé diria que hi sobren les paraules.