Múnich 2025

Afirma un dicho africano, del cual creo haber hecho uso más de una vez por ser tan sumamente ilustrativo, que cuando los elefantes pelean la que sufre es la hierba. Ahora los elefantes guerreros son un quasi zar ruso, el nuevo mandarín, aunque en aquel caso parece que se trata de un personaje múltiple, dado el ordinario quehacer de la política china, y el recién llegado Gary Cooper del Capitolio; que puede salir mal con esos protagonistas. Suele ser cierto también que la historia tiende a repetirse, la primera vez como tragedia y la segunda como farsa, dicho por Karl Marx en aprovechamiento de la teoría hegeliana; pero tal parece que en este caso la historia repetida tiene en los dos casos tintes trágicos y muy alejados de cualquier licencia cómica, espectáculos de histrionismo de unos y de otros aparte.

En Múnich en el 38 del siglo pasado, el voluntarioso Chamberlain, con la inestimable ayuda por omisión de Deladier, sellaron el nada halagüeño destino de una Checoslovaquia surgida de un tratado de Versalles, promotor de un sin número de causas y motivos para futuros conflictos internacionales, como demostró por ejemplo la propia crisis de los Sudetes o el asunto de Danzig y el reclamado corredor entre los separados territorios alemanes de la antigua Prusia y su consiguiente desenlace; tampoco en aquella mesa muniquesa de negociaciones se solicitó la presencia checa como no fuera en forma de plato principal; y en igual forma inservible fue el acuerdo para evitar la guerra que siguió a la componenda; es muy conocida la cita de Churchill en el parlamento británico, aquello de que «tuvo usted para elegir entre la humillación y la guerra, eligió la humillación y nos llevará a la guerra». En este año 25 del siglo, en la nueva versión, los personajes de Stalin y Hitler vienen en ser representados por actores de nuevo cuño, pero que tal parece con nada distintas intenciones, Trump y Putín. Y en vista de cómo se desarrolla la escena, salvo cambios de última hora o saltos en el guión, lo único que impide una versión más ajustada a la de 1939, con reparto incluido, es que en la actualidad los Estados Unidos no mantiene frontera con Ucrania, que sí no ya veríamos.

En esta ocasión, el previsto cordero a sacrificar a cambio de una paz duradera es Ucrania, pero al igual que el dictador bohemio de 1939 el nuevo Stalin del Este no parece tener demasiado apego a la palabra dada y las garantías de que en un hipotético acuerdo el Iván el Terrible de nuestros días pudiera respetar unas nuevas fronteras de su Oeste se antojan más bien peregrinas. Con todo y como en aquella publicidad televisiva, creo que de una marca de automóviles, de los ochenta, la cuestión es: ¿y Europa que opina de todo eso?, pues de momento tal parece que se sigue en las buenas y pusilánimes maneras de Chamberlain y Deladier, abrazos, buenas palabras, seguridades vanas, algún enfurruñamiento para consumo interno y promesas de difícil cumplimiento para los que tienen la cabeza puesta sobre el tocón del verdugo, rezando para que el hachazo por lo menos tarde en llegar, pero hechos los justitos. No parece que los mandamases de Bruselas, más preocupados por el plastiquillo que une ahora el tapón de nuestras botellas con el cuerpo de las mismas, o por si el agricultor de Minglanilla cultiva sus endivias con productos fitosanitarios adecuados con un celo que no suelen mostrar si el mismo producto viene de algún otro lado allende Schengen, o por el buen precio del gas ruso que sustituye al desmantelamiento de las energías propias, tengan una vía de conducta clara en esto de la sobrevenida nueva geopolítica, más parece que los veintisiete en lo estratégico no son comunidad en demasía. El que fuera Canciller alemán en los noventa Herr Kohl, opinaba que «solo si Europa habla con una sola voz y pone en común sus fuerzas podrá hacerse valer como actor internacional», no parece que de momento los que dirigen ahora ésta europea ancianidad sigan su consejo. En la Roma imperial, también decaída por sus propias ineptitudes, ya se advertía que si vis pacem, para bellum. Ahora parece que en la Europa de los solos gestos se empieza a buscar la salida en cuanto a lo fundamental: ¿Qué hacer?, ¿cómo hacerlo? y ¿con que hacerlo? Y el tiempo no se recupera, no vaya a ser que la hierba atropelladamente pisada por los enfados paquidérmicos del mañana seamos los indecisos europeos de hoy.

