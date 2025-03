Napa Valley, California, 1991 / ©PEDRO COLL

Cuando estaba iniciándome en la fotografía, alguien con experiencia y vocación de docente me hizo el siguiente planteamiento: «Imagínate un camino que va de A a B, un camino rodeado por espectaculares paisajes, por ejemplo, para que lo visualices, La Toscana. Tú, como fotógrafo que se ha propuesto una interpretación personal de estos paisajes, al amanecer sales de A y te diriges hacia B, dónde llegas al mediodía. Allí almuerzas, recuperas fuerzas y por la tarde regresas a A, llegando a tu destino a la hora del crepúsculo. Tanto en el camino de ida como en el de vuelta tu mirada y tu cámara no han dejado de trabajar. Aparte de las fotografías obtenidas, has podido constatar una evidencia: que al ir te has encontrado con imágenes que al regresar habían desaparecido y, sin embargo, en el camino de vuelta has descubierto otras que por la mañana ni habías olido».

La explicación del enigma es muy sencilla, la dirección y el ángulo de incidencia de la luz del sol de la mañana es totalmente opuesta a la de la tarde. De ahí su efecto directo sobre el contraste y los volúmenes de las cosas.

La luz, y sus infinitas variaciones, es una herramienta fundamental para el fotógrafo. Dura y directa del sol, matizada por las nubes, producida por potentes flashes, o por lámparas de tungsteno, o por leds, o la luz de unas simples velas, o la filtrada por la niebla, o la reflejada... A veces debemos crearla, y para ello la controlamos y dirigimos, pero otras veces nos la encontramos, entonces la interpretamos, la reconducimos, la aprovechamos, exactamente igual que el timonel de un velero hace utilizando la dirección del viento.

Estaba regresando al hotel, después de un largo día de trabajo en unas bodegas del valle de Napa, en California. Igual que en la anécdota que al principio he contado, circulaba de vuelta por la misma ruta que desde el amanecer había recorrido de ida. El fotógrafo es un voyeur que no deja de escanear su entorno buscando objetivos. Ya a medio camino, aun sintiendo un cierto cansancio, de golpe me saltó el aviso: el paisaje que acababa de aparecer ante mis ojos no lo había visto yo por la mañana. De haberlo visto no lo hubiera dejado escapar. Y sin lugar a dudas, sí había pasado ante él. Ocho horas antes no me había llamado la atención porque, sencillamente, la luz aun no lo había creado. Sin embargo, ahora, el espectáculo era clamoroso. Detuve el coche en el arcén de aquella pulcra carretera casi sin tráfico y monté en mi cámara un teleobjetivo, un luminoso Nikon180/2,8 del que guardo muy gratos recuerdos. Encuadré el fragmento que, de todo el campo visual que me rodeaba, resumía mi interpretación personal: un mar de líneas paralelas, delineadas por el contraluz del sol poniente que, ondulando, parecían estar descendiendo en una diagonal suave. Para que se entienda la trascendencia de la toma de decisiones del narrador gráfico, el recorte seleccionado quedaba reducido a solo unos 10º de los 360º que me circundaban. Este mínimo fragmento, ese y no otro, fue el que elegí, es la imagen que acompaña este texto.

Como en una ocasión vivida meses antes, en los alrededores de Jerez de la Frontera, también ante amplias extensiones de viñedos y en hora de luz parecida, una profunda sensación de serenidad y de equilibrio parecía envolverlo todo. Y un gran silencio. A veces el silencio es la guinda que anima a intentar, que no alcanzar, la excelencia. Me quedé allí un buen rato, sentado en el suelo, nadie me estaba esperando, saboreando esa sensación de plenitud.

Aquellos fueron los últimos disparos que hice en aquel viaje, porque a la mañana siguiente regresaba a casa, con escala obligada en París. En aquel largo vuelo ocurrieron ciertas cosas narrables, pero esta sería otra historia.