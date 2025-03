‘Jovenisme’

Fa poc temps ha caigut a les meves mans un llibre del filòsof Alain Badiou que porta com a títol La verdadera vida. Un mensaje a los jóvenes, l’edició castellana fou publicada l’any 2017 —l’original, en francès, és de l’any 2016—, per l’editorial Malpaso i que comença amb la condemna a Sòcrates acusat de corrompre als joves. Ja vaig fer esment d’aquesta acusació en el meu últim article. El nostre autor és pregunta que fa un home de setanta-nou anys —ara en té vuitanta-vuit— escrivint sobre la joventut. Parteix de la seva experiència amb els seus fills i d’allò que observa al seu voltant. Pel que es veu els joves ja no es troben sotmesos a una iniciació severa com passava anteriorment, ara tenen més marge, més llibertat i absència d’algunes prohibicions, que s’obren pas a una nova transició entre una etapa i l’altra, probablement més subtil i homogènia. Adés ja no s’imposen els rituals que marquen el pas de la joventut a l’edat adulta. Durant milers anys, aquells pitecs que foren capaços de posar-se dempeus i evolucionar, han passat per una sèrie de ritus d’iniciació que han fet possible l’accés al món adult, al seu saber i a les seves responsabilitats. Tot això ha significat que el jove encara no estava iniciat. En la meva època, quan encara era obligatori fer el servei militar, sempre s’havia dit per obra i gràcia de la saviesa popular que un jove no era un home fins que havia fet la mili, de la mateixa manera que una noia no era dona fins que arribava al matrimoni. Ser jove significava «no ser adult encara». Tal mentalitat s’ha mantingut fins fa poc, però ara són tan sols records de padrins per a padrins que recreen les seves batalletes en tertúlies i converses. Només que n’hi hagi un que enceti el tema de la mili, tindràs sense cap mena de dubte conversació assegurada. L’afer de la iniciació ha quedat enrere.

La vellesa ja no es valora tant com abans, quan era sinònim de saviesa i experiència, tot i que ben mirat hi ha moltes institucions o col·lectius, com també Estats, que estan en mans d’una gerontocràcia, fins al punt de plantejar-se la seva continuïtat a causa del desgast que això comporta. Es considerava que l’experiència i la saviesa residia en el costat dels més grans, es valoraven molt més, precisament perquè també havien viscut més; «del vell, el consell», deia l’adagi popular. Ara bé, a hores d’ara, predominen altres estereotips socials en els quals fer anys sembla una càrrega per a la nostra societat, una exclusió per qüestió d’edat, com el qui ja no aporta res a la societat, i per això mateix cal arraconar-lo. Sembla que fer anys és una malastrugança. Com ja sabeu, acostumats als nous neologismes, tal discriminació rep el nom d’‘edatisme’. D’acord amb les estadístiques sociològiques actuals, rere el racisme i el sexisme, ve l’edatisme, que s’instal·la com un més dels prejudicis i dels comportaments pejoratius que marquen les nostres relacions socials. En fi, envellir o fer-se gran resulta que és un gran problema, abandonant tot un potencial de saviesa a la seva sort. Els nous aires van en benefici del jovent o d’aquelles persones que no accepten tornar-se vells, perquè volen continuar sent joves costi el que costi, exposats a una adolescència permanent que es precipita en alguns casos cap a l’infantilisme. Aquesta nova doctrina rep el nom de ‘jovenisme’, una mena de mutació de l’antic culte que gaudien els més madurs. En aquest punt, els joves són el nou model de la societat, que han estat capaços d’alliberar-se del pes de la tradició. Alguns qualifiquen això de simplista i fals, car ens fan creure que engreixar-se és envellir i estar prim, ser jove. Hom s’aferra a aquesta etapa de la vida. Són els vells els que volen continuar sent joves tant sí com no, i no els joves que aspiren a convertir-se en adults. I això comença en el gimnàs o en el camp o en els parcs quan veus persones de certa edat corrent amb malles mesurant la seva tensió arterial. Cal estar en forma, una mena d’imperatiu per aquells que envelleixen. Fúting amb ca o sense, tenis, pàdel, fitness, cirurgia estètica, saunes, escalar, tot val, fins a convertir-se en una malaltissa obsessió. Avui predomina el culte al cos, el culte material d’una joventut sense fi. Tanmateix, de lluny, malgrat que no tinguin arrugues, se’ls descobreix en l’aire o en la manera de caminar o pels seus gestos i moviments, la marca dels anys. És el nostre món occidental que no acaba d’abordar com toca el tema de la vellesa. Es lloa al jovent i al mateix temps se’l tem. Ara el problema de la societat o dels governs és que no tenen la capacitat d’oferir-los un treball, això fa que els problemes s’agreugin, ja que tenir un treball era com l’últim estadi de la iniciació, el pas definitiu cap a l’edat adulta. Fins i tot, això també s’endarrereix, creant així una joventut errant i perillosa. No pots independitzar-te de la família perquè no tens els mitjans adequats per a fer-ho. A més, trobar un habitatge és gairebé una tasca impossible i no diguem ja un treball digne i de qualitat en el qual poder gaudir d’uns estalvis a finals de mes. Tant l’edat com la joventut han esdevingut un gran problema social, perquè la primera no és valorada i els vells acaben en residències per a no molestar i així morir en pau, mentre que els joves esdevenen errants i generen temor.