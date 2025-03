En Gran Bretaña ha saltado el llamado ‘Caso de los policías-amantes’ y me da la impresión de que tanta publicidad no es más que pura envidia. Por lo visto durante más de cuarenta años los miembros de una brigada policial destinada al espionaje de movimientos alternativos y revolucionarios tuvieron relaciones sexuales –y algunos hasta hijos– con decenas de mujeres pertenecientes a organizaciones sociales y antisistema. ¿Les suena?

Esto ha ocurrido en el país de John Le Carré y de Ian Fleming, lo que resta sorpresa al asunto, pero la cosa se ha sabido después del éxito en los goyas de La infiltrada, que por cierto ha despertado reacciones dignas de estudio psiquiátrico. Durante años hemos visto con pasión cinematográfica los llamados thrillers americanos de infiltrados en la Mafia, en Oriente Medio, en África y tras las líneas enemigas en la II Guerra Mundial. El papel del agente infiltrado añadía suspense y tensión al relato y servía para el análisis social de gobiernos, sociedades y terroristas. Pero no para que nadie se rasgara las vestiduras. Era puro disfrute y que algunos casos estuvieran ‘basados en hechos reales’ suponía un añadido más. Así somos los humanos.

Por eso resulta extraño que una película como La infiltrada –equivalente en su eco a la novela Patria, de Aramburu– no se hubiera filmado antes, como si fuera un asunto tabú. Y debía serlo para algunos porque una vez ganado el goya y oído el discurso de su productora, han saltado al cuello de todo el equipo de la peli como si hubieran cometido un sacrilegio. Debe de ser que la épica se considera patrimonio del terrorismo criminal y no de quien lo padece o de quienes nos protegen del mismo, qué cosas. Y al preferir que no exista un discurso diferente al victimista, cualquier otra visión les produce una incomodidad que conduce directamente al anatema.

Pero en La infiltrada, el amor o el sexo no forman parte del plan de seducción para infiltrarse en una célula terrorista, sólo de algo coyuntural si no hay más remedio para seguir disimulando. En cambio, en el caso de los agentes británicos ahora descubiertos, o en el de idealizados personajes de ficción como James Bond, la seducción es parte esencial del plan. No sé si es un rebote del cine de espionaje, o una herencia de la vida real durante la Guerra Fría donde en la URSS había escuelas sexuales para espías soviéticos, y espías y políticos occidentales caían como moscas, víctimas del chantaje homosexual o heterosexual –recuérdese el Caso Profumo en Inglaterra como paradigma–. En fin, que con la afición más vieja del mundo siempre ocurrieron estas cosas y Estados y Contra-estados han sido sus agentes provocadores más habituales. Pero no había protestas públicas por parte de los caídos en la trampa. Y aunque alguno hubo que se suicidó, lo normal era el silencio y aguantar: eran adultos sabían a lo que se exponían, les costase la carrera, la familia, el prestigio social o la salud. Lo habían visto en otros; ahora les tocaba a ellos.

El asunto sigue teniendo su aquél y después de la noticia británica, uno se vuelve a preguntar lo que se preguntaba el año pasado, cuando saltó a la prensa el caso de los policías infiltrados a través de la seducción –hombres y mujeres, todos baleares– en los grupos antisistema radicados en Cataluña: a qué está esperando el cine mallorquín para llevarlo a la pantalla –a la información por el enamoramiento– como un relato de espionaje y pasión amorosa y fidelidad al Estado por parte de sus servidores. No sé otros, pero yo lo encontré digno de una película –nuestros James Bond y nosotros sin sospechar que los teníamos– y desde entonces sigo a la espera de saber en qué están pensando los realizadores mallorquines para ponerse manos a la obra y pedir una o varias subvenciones (costumbre habitual en la industria). Si existiera verdadero interés en el cine de acción y suspense –como existió con La infiltrada– ya habría guionistas escribiendo el guion, productores buscando dinero y más de un director interesado. Después dicen que no hay temas. Pues aquí hay uno en bandeja que tanto sirve para un largometraje como para un par de documentales, aunque estos mejor que no porque en los documentales harían lo mismo que hicieron las noticias: malvados lobos contra inocentes corderitos y bla, bla, bla, la retórica del victimismo. O sea que mejor una película de hora y media con un buen guion y fuera prejuicios. Sólo cine. Sería un exitazo.

Suscríbete para seguir leyendo