8-M, feminismo fracturado ante la ofensiva neomachista

Así ha sido la manifestación de Moviment Feminista por el 8M en Palma / Guillem Bosch

El 8M, Día Internacional de la Mujer, llega en un punto de inflexión preocupante. Por un lado, asistimos a la expansión de una ofensiva neomachista que cuestiona y ataca los avances conseguidos por las mujeres después de años de dura lucha, y por otro, a la persistencia de la fractura en el seno del movimiento feminista. En Palma, como en tantos otros puntos, el colectivo desfiló en dos manifestaciones separadas, la de las feminista clásicas y la de las transfeministas, sin perspectivas de aproximación justo cuando más se necesita la unidad de acción. Conquistas en el terreno de la igualdad que parecía que no tenían marcha atrás están en el punto de mira en países donde han triunfado políticos populistas ultras y antisistema, el último, Donald Trump en Estados Unidos. Balears y el conjunto de España no son ajenas a esta ola involucionista mundial que ha despegado con los magnates tecnológicos y sus oscuros algoritmos. La colonización de las redes sociales por discursos machistas, xenófobos, homófobos y, en suma, contrarios a los derechos humanos que deben sustentar el sistema democrático, es alarmante. Los bulos corren como la pólvora y crean un imaginario colectivo negacionista en el que la violencia de género o la brecha salarial no existen, responde a «un invento ideológico».

Mientras que en general las mujeres han interiorizado que deben tener las mismas oportunidades y derechos que los hombres, porque es una cuestión de justicia consustancial a la naturaleza humana, una parte ellos se sienten atacados, un sentimiento que crece especialmente entre los jóvenes informados en esas redes tóxicas. Consideran que el feminismo «ha ido demasiado lejos» con las políticas de género y las medidas correctoras de discriminación positiva, cuando los datos demuestran que se ha avanzado mucho, pero que queda mucho por hacer. No hay más que recordar las 47 mujeres y los nueve menores que perdieron la vida el pasado año en crímenes machistas o analizar las cifras crecientes de denuncias por violencia de género y agresiones sexuales o el retroceso de las mujeres CEO en las grandes compañías, por poner algunos ejemplos. El feminismo, como la inmigración, se convierte en chivo expiatorio de jóvenes varones que han perdido en casi todos los indicadores económicos en las últimas décadas por procesos globales que tiene más que ver con la concentración de la riqueza o los cambios tecnológicos en sectores más masculinizados. Ellos se inclinan cada vez más por opciones reaccionarias. Ellas, que también lo pasan mal pero avanzan más, por las progresistas. Por lo que respecta al feminismo, la superación de esta nueva fractura no pasa porque se modere en su objetivo, sino por resistir y dar con la fórmula capaz de hacer de los resentidos aliados potenciales de la mayor revolución social del siglo. La izquierda ha vivido un 8M complicado por las denuncias por violencia sexual contra destacados dirigentes, como el exdiputado de Sumar Íñigo Errejón y el exdirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, además de las acusaciones de prostitución contra el exministro socialista José Luis Ábalos. La nota altisonante de la jornada en Mallorca la puso el exregidor socialista de Calvià, Marcos Pecos, quien aseguro en redes «estar harto» con algunos «mensajes feministas» de la portavoz del grupo en Calvià, Nati Francés, expresados en una tertulia radiofónica en relación a la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos. Casos y exabruptos que evidencian el alcance del arraigo del machismo y de la hipocresía política.