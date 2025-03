A punt de tornar a perdre la identitat

Imagen de archivo de una manifestación del 8M. / EP

A la Grècia clàssica trobam en el teatre un conjunt de tragèdies d’autors com Esquilo, Sòfocles, Eurípides i Aristòfanes, exponents d’un món en transició i oposició a l’ordre patriarcal, que presenten uns personatges femenins poderosos, valents, decidits, amb autoritat i sentit de la justícia, amb paraula que genera compromís i acció, no buida de contingut. Són dones que es relacionen d’igual a igual amb els homes i aquí relació, tal com assenyala Whitmont -metge i psicoanalista junguià- en el seu llibre El retorno de la diosa, és un concepte psicològic que significa consciència de relació, implica una voluntat o capacitat de percebre i apreciar a l’altre tal com és, mantenint al mateix temps la pròpia posició autèntica.

Aquest prototip de dones i la seva forma d’aprehendre la vida, amb el sistema patriarcal, va desaparèixer, de la mateixa manera que la maternitat lliure, el «saber» acumulat -que donava un sentit holístic, on el microcosmos i el macrocosmos formaven part d’un tot, com a principi rector de ment, sentiment i intuïció, sustentant la unió i no la divisió- i la seva identitat enterrada per un imaginari que va esdevenir masculí, conformant la centralitat i la jerarquia, establint una polarització dels comportaments en masculins i femenins i, per tant, una divisió del psiquisme. Els homes són els que queden definits amb una identitat pròpia. Així, la intel·ligència, l’activitat i la independència varen ser les seves característiques, mentres que les de les dones foren la intuïció, la passivitat, la dependència i els sentiments. Les dones són definides com tot el que no són ells i així es va esborrant tot el que havien construït, la seva cultura, simbología i formes de relacionar-se. Separada del que és públic i considerada una menor, tal com diu Claude Mosse, apareix un model de feminitat reduït al matrimoni i a la maternitat.Tanmateix, sempre hi ha hagut dones que han trencat motlles, com aquestes tres feministes: Christine de Pizan, que amb la seva obra La ciudad de las damas, del segle XV, respon a la misogínia del Roman de la Rose; o Mary Wollstonecraft que va publicar, el segle XVIII, Vindicación de los derechos de la mujer, on defensava el dret de l’educació per a les dones; i Simone de Beauvoir que va publicar El segundo sexo, hi ha estat un referent per a totes les dones feministes dels segle XX, aquí escriu la famosa frase «no es neix dona, ens construïm dones». El fet biològic no determina com ha de ser una dona. Aquesta concepció va obrir moltes expectatives, ja que des del discurs social i cultural establert, se suposava una causalitat única: la biologia explicava les diferències psicològiques. El model conceptual unidimensional de la dona com a complementària de l’home, proposat per Aristòtils i optat com a paradigma de la Psicologia, passa a una concepció bidimensional, tal com proposa Sandra Bem. Ara el femení té una entitat pròpia. Les diferències són definides per un conjunt d’atributs, valors, funcions i normes de conducta assignades al sexe i que en Psicologia es denomina gènere. A més de la importància de la bidimensionalitat, les investigacions de Bem destaquen per introduir el concepte d’androgínia, entés com la possibilitat de tot ésser humà de poder manifestar un ric i extens repertori de conductes més enllà de les assignades al gènere, perquè les qualitats humanes no estan restringides a un sexe, ni un gènere. Els sexes són dos: homes i dones, i aquesta és una realitat biològica, però el comportament humà, les actituds i les conductes no estan en correspondència en cap sexe, la dicotomia i la valoració d’un sexe sobre l’altre, és una construcció del pensament patriarcal. L’androgínia ens permet ser tan instrumentals (assertius, independents, etc.) com expressius (sentiments afectius).

És en el segle XX, el que ha estat anomenat el segle de les dones, que s’ha pogut recuperar part del llegat científic, cultural i artístic de les, gràcies a tots els canvis socials i científics que s’han experimentat i a totes les reivindicacions sorgides del moviment de dones feministes. El bagatge de coneixements és molt extens. I el que és una de les coses més rellevants, han pogut deixar el model femení que restava tantes possibilitats i han pogut crear la seva identitat. Recuperant la genealogia de les dones, les portes s’han obert a altres perspectives de vida i horitzons d’existència. La identitat és l’autoconsciència del si mateix, és conèixer l’originalitat inherent al nostre ésser, lliure i no determinant, la seva construcció és dinàmica perquè en la mesura que creixem, vivim i anam adquirint nous coneixements, la mirada cap endins es fa més profunda i ens fa descobrir coses noves com que la nostra dimensió humana supera el comportament masculí i femení. Aquesta identitat no és pot construir des del gènere, tal com pretén el transgènere. El gènere obstaculitza la identitat, representa un corsé que s’ha de transcendir. El transgenerisme, que tant s’ha infiltrat en la societat, diria que respon a crear una gran confusió, per tal de frenar l’avanç que s’ha produït en l’univers femení i que, una vegada més, forma part de les trampes del patriarcat cap aquest col·lectiu, que ara pretén invisibilitzar eliminant la paraula dona, per un neollenguatge -com advertia Orwell a la seva novel·la distòpica 1984- tal com: «persones amb úter», «persones menstruants», «persones sense pròstata», entre d’altres. El sistema patriarcal sempre donant voltes sobre si mateix -no podent optar per un pensament en translació- sense mirar qui seran les victimes, en aquest cas la infància i l’adolescència, que estan patint una forta medicalització en tot el procés que exigeix el canvi de sexe, i ja es pot preveure quines seran les conseqüències respecta a la seva salut física i psicològica.