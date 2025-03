.

La igualtat entre homes i dones és un camí de llarg recorregut que es va construint passa a passa. El 8M és el dia que ens dona l’oportunitat de reflexionar, avaluar i reivindicar.

Els drets de les dones han deixat de ser considerats un privilegi per convertir-se en un reconeixement dels drets humans plenament acceptats socialment.

Però encara ens queda molt de camí per assolir. Per al Govern de les Illes Balears, les polítiques de dones són i seran una prioritat des del primer moment i, en aquesta línia, hem adquirit compromisos valents. Podem dir amb orgull que ben aviat estarem en condicions de publicar el VI Pla Estratègic d’Igualtat entre Homes i Dones, un document que s’ha fet de manera col·laborativa i oberta també a la participació ciutadana, perquè totes les veus mereixen ser escoltades.

Amb el lema Per una mirada inclusiva cap a la igualtat, hem volgut fer costat a les més de 32.000 dones que pateixen una discapacitat a les Illes Balears, sigui del caire que sigui. Hem volgut acompanyar les dones que, a més de les dificultats que encara ara pateixen per ser dones, hi han de sumar el fet de tenir una discapacitat física, psíquica, sensorial i especialment també, aquelles dones que tenen una discapacitat invisible i que les dificulta el seu ple desenvolupament social, laboral, vital. I entorn d’aquesta temàtica hem organitzat els actes del 8M, amb la voluntat de visibilitzar aquestes dones. Escoltar les seves demandes i reivindicacions per tal d’establir polítiques que ens ajudin a construir, al seu costat i de les entitats que les representen, una societat que mereixi ser considerada igualitària, amb la plena consciència que la diversitat ens enriqueix i ens fa fortes.

L’IBDONA ha estat pioner en l’elaboració de materials informatius accessibles (en braille i lectura fàcil per afavorir l’accessibilitat cognitiva) per tal que totes les dones puguin accedir als serveis disponibles, com ara el telèfon d’atenció 24 hores contra les violències masclistes.

Ens posam també al costat de les dones treballadores, impulsant ajudes a la conciliació regulades, ben aviat, per la primera Llei de conciliació de les Illes Balears, perquè no volem que les dones que lliurement decideixin ser mares hagin de renunciar al seu desenvolupament professional. Aquesta llei posa un èmfasi especial en la corresponsabilitat i la igualtat retributiva per garantir les mateixes oportunitats per a dones i homes.

Les dones que volen emprendre tenen també al seu abast el programa Dona Impuls, desenvolupat per les Cambres de Comerç en col·laboració amb IBDONA i que suposen una oportunitat per emprendre, així com el programa SOIB Dona, que facilita la inserció laboral de dones víctimes de violència de gènere.

Continuam fent costat a la ciència, ja que la recerca i l’evidència també ens fa créixer en drets. Per això, es continua una col·laboració estreta amb la Universitat de les Illes Balears a través de la Càtedra d’Estudis de Violència de Gènere i la Universitat d’Estiu d’Estudis de Gènere que ens ajuden a continuar fent camí, així com diferents estudis i congressos, que se sumen a moltes altres iniciatives de sensibilització.

Vos animam a continuar fent passes cap a la igualtat, amb reivindicació i debat sa, però sense confrontació estèril que divideixi, sinó amb iniciatives d’unió cap a un objectiu que és just i que és comú.