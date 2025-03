El llarg camí cap a la igualtat a Mallorca

.

Aquest 8M les dones de Mallorca tornam al carrer per reivindicar la igualtat de drets entre homes i dones. Una igualtat plena, a tots els nivells, sense zones d’ombra, sense dubtes, sense trampes. Un desig ferm de compartir drets i deures, rols i recompenses. Les dones volem ser-ho sense que per aquest fet haguem de ser tractades diferent, ni per descomptat malmenades.

Segueixen essent molts els motius per a la reivindicació. Per això els i les Socialistes de Mallorca proposam «lluitar per a la igualtat». Un gest de ràbia, una resposta contundent contra tots aquells que ara ens neguen la raó quan seguim essent víctimes. Lluitam contra el feixisme que torna a fer forat a les institucions, i que des d’un profund masclisme, nega l’existència de la violència en contra de les dones, trenca els consensos de dècades sobre les condemnes i els condols, i ens retorna a una societat retrògrada i patriarcal que ja havíem combatut molts anys enrere. Un retrocés que suposa, sense anar més enfora, que les institucions tornin a patrocinar la segregació de sexes a les aules de Balears, o que es boicotegin actes de repulsa contra la violència masclista.

En aquest sentit resulta revelador veure un president ultradretà del Parlament, Gabriel Le Senne, esquinçar amb violència la fotografia d’Aurora Picornell al bell mig d’una sessió plenària. No es tracta només de la intolerància del feixisme respecte unes idees que mai podran ser callades amb les bales. Suposa també la negació del respecte a la figura d’una dona, l’anatema perfecta per aquests neofranquistes que, gràcies al PP, ostenten avui a Mallorca una apreciable quota de poder institucional.

La nostra lluita d’avui és justa i és necessària, per que no podem concebre que des de la política i la democràcia que hem fet servir per canviar les coses, ara ens tornin a imposar el patriarcat més ranci per la via del neofeixisme. El socialisme és feminista o no serà, hem dit moltes vegades, amb proves a bastament que ho refermen.

Fa només uns dies, a un acte entranyable i emotiu en record del president Francesc Antich, Francisca Mas ens va recordar com es va posar en marxa l’Institut Balear de la Dona, que aviat farà els seus primers 25 anys de vida. Va ser gràcies a l’impuls del primer president socialista de les Illes Balears que es va crear aquest organisme autònom que ràpidament va prendre el lideratge en polítiques de gènere en favor de les dones. Més tard varen venir la paritat perfecte entre homes i dones a les llistes electorals, els plans d’igualtat a institucions públiques i a empreses privades, que han afavorit la conciliació familiar. Em venen al cas els noms de companyes que ja no estan entre nosaltres, com Aina Rado o Maria José Varela, o de la manacorina Antònia Matamalas, pionera i ànima de Dones de Llevant. Autèntics referents en una lluita que ara ens toca lliurar a nosaltres. Com ho és na Maria Duran, que ha seguit impulsant l’IBD durant els governs de Francina Armengol.

Per això aquest 8M, Dia Internacional de la Dona, és més necessària que mai la lluita i la consciència per defensar la justa causa feminista. És indispensable treballar per la unitat del moviment feminista, respectant la diversitat de veus i perspectives, per continuar avançant cap a una societat més justa i equitativa. I, sobretot, mantenir viva la memòria de totes aquelles dones que han donat la seva vida per que ara nosaltres alcem la veu i seguim defensant la nostra causa. La igualtat plena.