Karla Sofía rompe el pack

Me refiero al pack ideológico, o moral, o como queramos llamar al lote de ideas y valores que cada uno tiene y que viene ya envasado, con cada pieza ensamblada a las demás en formato paletizable. Para el gran hermano clasificador una persona que ha llevado valerosamente hasta el límite su condición transgénero debe comulgar con la idea multicultural y multiétnica, o al menos llevarla bien, pues ambas querencias se suelen presentar en la naturaleza en un pack cuyo identificador de origen dice: tolerancia. Bueno, pues en el caso de Karla Sofía no, Karla va por un lado y Sofía por otro. Esto es lo que el gran clasificador lleva peor. ¿Qué hacer con un pack no homologado?, ¿cancelarlo? Quizás Karla Sofía Gascón lo merezca, por energúmena con tics de racismo (y encima insensata), pero lo que la hace insufrible al gran hermano clasificador es que rompe los esquemas, o sea, el pack.

