Mucho mejor es atender a lo que haces y no a lo que dices. Los totalitarismos dominan esa cuestión. En la pintura y en muchos ámbitos es más importante cómo vive el artista y quién es que su pintura, incluso qué piensa, más que lo que hace o ha realizado aunque sea fundamental. Puede haber un giro de 180 grados si se trata de la coherencia de un político o la de un artista plástico o mucho más relativo se vuelve todo cuando la persona en cuestión no pinta nada de nada y en todos los sentidos.

Tu coherencia

El artista da cuenta de su obra y lanza sus muestras como la gran noticia, da incluso risa si la coherencia se basa en un logo que de rebote sitúa en un mismo marco mental a Meghan Markle con Porreres. Wow! Si se analizan las avecillas de esa ilustración no habrá mucho tema y si se analiza todo en su conjunto, tampoco. Mientras, al mismo tiempo Mallorca se abre para todo el mundo menos a sus gentes. Si desde el punto de vista de los libreros analizamos el logo de nuestras primeras jornadas sectoriales y cómo el Parlament se lo agenció por la jeta lo de esa hermosa población del Pla da risa. Es inquietante ver a según qué políticos con nuestro logo librero, diseñado por un compañero encabezando un acto cualquiera del actual desgobierno. Era un logo de las Jornades del Sector del Llibre de hace tres años y era nuestra imagen pero es lo que pasa cuando no pintas nada, si hubiese sido parte de cualquier imagen corporativa de un grupo hotelero se iba a liar parda.

Todo debiera tener su punto de lirismo, pues hay muchas personas convencidas que el arte hace el bien y la vida mucho más agradable en este mundo. Cuando la pintura se aleja del realismo se acerca mucho más al ocio. Un pintor puede ser cazador de tordos y una pintura puede ser de una artista bailarina profesional pero en la vida real hay chicas que cazan con filats y muerden el diminuto cráneo, cuando no hay manos, para acelerar el sacrificio y un artista puede hacer rotar bolos en un semáforo mientras de noche le da a la brocha. Igual una política puede sostener esta tarde la pancarta mientras paga el cincuenta por ciento a una empleada suya respecto a otro empleado varón. Si la mani no es más exitosa precisamente será por la abundancia de palabras y la escasez de hechos que confirmen lo que se predica. Camino sobre el alambre, cierto. La altura es poca, el mérito escaso y la caída poco preocupante. En este país escribes una página de cocina y ya te señalan como gourmet. Fácil es vender humo, ya no importa el resultado pues la cuestión es prender la mecha, tanto da si es una calumnia y los jueces ponen la verdad en su sitio, el ventilador ya habrá hecho su trabajo. Al final la becada para unos es un ave que come gusanos e insectos, para otros más documentados es uno de los mejores platos que hay en el mundo. Esa criatura sumerge su pico bajo la capa de hojas y humus del encinar e inyecta por alimento en sus carnes todo el sabor del bosque en las madrugadas más frías. Todo depende del ojo que mira y de las intenciones de cada individuo. Explicar cómo trabajas y quien eres o enseñar tu obra simplemente sin decir nada y entregarla a la libre interpretación. Pla prácticamente no presentaba nunca sus libros y, gran conversador como era, no gustaba de platicar en público. También adoraba l’Empordà natal y es quien más lo ha colocado en el mejor de los mapas al mismo tiempo que era un ferviente defensor de colocar una central nuclear en la platja de Pals. Más que lo que predicas es lo que finalmente haces. Un huevo fresco no es el que está en la nevera, es el que acaban de poner y por nada en el mundo, lo sabe cualquier cocinero, debes acercarlo al frigorífico. El autor de El quadern gris dejó escrito que es un escándalo lo caros que son los libros y que la gente prefiere ir a un mal restaurante y dejar una buena propina, claro. La política en cuestión sigue sosteniendo la pancarta y gritando lo que debería hacer y no ha hecho sin pasar a la acción tomando a rajatabla que en principio fue el verbo. Aquí el ejemplo de aquel que dominaba como nadie el sujeto y el predicado: «L’escriptor és com un ‘barco’ que va tocant la botzina i la campana entre la boira de l’oceà. És un tipo que viu a la frontera amb la insensatesa humana. Però com que en aquest món hi ha molts més boigs del que sembla, l’escriptor és considerat una persona normal».