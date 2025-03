Mi 3M, cinco días antes del 8M

Imagen de archivo de una manifestación del 8M. / EP

Lunes. Voy caminado a una rueda de prensa y organizando la semana mentalmente. Viene el 8M, algo habrá que decir. Spoiler alert: no habrá hoy aquí respuestas (no tengo muchas) ni épica (estoy cansada). Voy caminando y pienso que si repites demasiadas veces seguidas una palabra (ya sea monja, jamón, feminismo o democracia) al final pierde sentido. Me viene a la cabeza una frase leída en un reportaje el domingo: los hombres buscan mujeres que ya no existen y las mujeres buscan hombres que todavía no existen. Pienso en esa amiga que me dijo que en su trabajo se van reduciendo los ‘señoros’, pero para dejar paso a jóvenes heterobásicos (concepto para mí inédito, pero que por lo visto circula entre la generación Z). Recupero en mi mente una conversación con una coordinadora de igualdad de un instituto, que me contó que su hijo (coeducado, trabajado, bien orientado) un día le dijo: ‘Es que nosotros no ganamos nada con el feminismo’. Pienso en las estadísticas que muestran cómo las jóvenes son cada vez más feministas, pero ellos cada vez más machistas. Pienso en Forocoches, el Rubius, The Grefg y más gente para mí son como hologramas, pero que para miles de chavales son un tótem. Pienso en la ultraderecha. Pienso en Trump y que ser orgullosamente machista ahora es antisistema y guay. Pienso en la izquierda y en el feminismo, alzando su puñito y un megáfono mientras le ahoga la facho-macho-esfera. Piensa en las dos caras de institucionalizar el feminismo. Pienso en Ábalos (hombre con apellido) y en Jessica (solo Jessica). Micromachismos, una piedrita en el zapato 24/7. Pienso en Onlyfans y en las tradwifes y en los seminarios que se organizan en EEUU para enseñar a las chicas estrategias para cazar un buen partido y llegar ser una orgullosa stay at home girlfriend. Pienso en Virginia Wolf: no basta la habitación propia, hay que tener, siempre, ingresos propios. De improviso, zas, un flash del pasado: el del día en que el profesor de la autoescuela antes de empezar la clase práctica me dijo ‘o arrancas o te meto un muerdo’. Él, más de 60 años; yo, 20. En un coche. Revivo el asco. Recuerdo cómo otra alumna me contó lo que le decía a ella, lo comentamos entre cañas y risas, puto viejo verde jajaja. Cambiamos de autoescuela. Ya no me da risa, ¿cómo reaccionan las jóvenes de 20 de ahora a los viejos verdes? Seguro que de otra manera. Microvictoria.

Sigo caminando y acelero un poco. Voy bien de tiempo pero vivo con el ‘llego tarde’ sobre los hombros, una derivada del siempre presente sentimiento de culpa (por lo que sea) y del permanente ‘podría haberlo hecho mejor’. Aprieto el paso, cuando de repente un chaval (bro) se me acerca bruscamente, me gruñe algo a escasos milímetros de la oreja (noto su no solicitado aliento en la piel) y luego sigue su camino tan tranquilo. Me quedo clavada en la acera unos segundos. Lunes, 10 de la mañana, llegando a los jardines de la Misericòrdia. Microagresión, macromalestar, macrorabia, macrohartazgo, hombre, ya.