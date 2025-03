Radiografía de un Golpe de Estado

Durante la Guerra Fría los golpes de Estado militares provocaron el colapso de muchas democracias. Los últimos fueron los del presidente egipcio Mohamed Morsi ,en 2013, y el de la primera ministra tailandesa Yingluck Shinawatra en 2014. Pero la técnica no fue siempre la misma; las asonadas militares se alternaron con lo que lo que Francis Fukuyama denomina “las democracias de la manipulación”.

El proceso comienza con insultos y provocaciones. Tratando a los adversarios como enemigos e incluso como terroristas: Hugo Chávez describió a sus adversarios como “cerdos rancios” y “oligarcas escuálidos”, y una vez alcanzado el poder como “enemigos” y “traidores”; Rafael Correa decía que los medios eran el “grave enemigo político que hay que derrotar”. Porque se trata de que la opinión pública identifique a la oposición como terrorista y depravada y a la prensa como mentirosa. Con el objeto de silenciarlas.

Se accede al poder absoluto a través de la manipulación de la información. Las restricciones del derecho a la información deben ser muy sutiles e inseparables de la difusión de mentiras y propaganda; con discursos a medida para las audiencias adoctrinadas, ocultando las fuentes de información para evitar que puedan ser contratadas: Trump ha prohibido a la agencia más prestigiosa del mundo de la información (Associated Press) acudir a sus ruedas de prensa.

La estrategia de la Fundación Heritage, editora del documento Project 25 del que emanan todas las órdenes ejecutivas que está firmando Trump, se basa en las anteriores premisas. Por lo que Musk sigue adoctrinando en materia de soberanía nacional, unidad e identidad cultural y étnica y expansión de un modelo imperialista y colonizador que evoca a tiempos pretéritos, oscuros y bélicos en los que saludar con el brazo en alto y la palma de la mano extendida, comienza a normalizarse. Pero no es normal.

El hispano alemán Juan José Linz, ex profesor de Ciencia Política en la Universidad de Yale, está considerado como el académico más citado del siglo XX. Describió cómo distinguir a un dictador en potencia mediante un conjunto de cuatro señales de advertencia conductuales. Señala que sólo es necesario detectar una de ellas para identificarlo: 1) aquél que rechaza, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego, 2) quien niega la legitimidad de sus oponentes, 3) quien tolera o alienta la violencia o 4) indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. Y Trump cumple las cuatro sobradamente. Añadan ustedes a sus iguales.

Pero parte de la sociedad no suele detectarlos, porque sus discursos son tan viscerales que nublan el juicio. Apelan a las entrañas, al cabreo, a la revancha; aprovechan la insatisfacción, las aspiraciones frustradas, al deseo de reconocimiento; consiguen adeptos entre los más vulnerables, o entre quienes quieren labrarse una carrera fácil como aduladores. O entre quienes lo tienen todo pero desean el poder absoluto: Elon Musk.

Debemos distinguir las señales. Y Trump las está dando. Algunas alarmantemente preocupantes. Desde el primer día. Pero hay que saber despejar la bruma para detectarlas. Porque este tipo de tiranos se desenvuelven muy bien ante los medios de comunicación, suelen contar con un gabinete de propaganda fabuloso (X) y aprovechan su popularidad para abrir fisuras legales confiando en el garantista sistema de recursos constitucional y los largos años que pueden acontecer hasta que haya una sentencia firme.

Quien fuera asesor jurídico general de la Casa Blanca durante los gobiernos de Ronald Reagan y de George H. W. Bush, el profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, Alan Charles Raul, se ha pronunciado claramente sobre la ilegalidad de las órdenes ejecutivas aprobadas por Trump desde que tomo posesión. Una gran parte de ellas las califica como “manifiestamente inconstitucionales”.

Sustenta su tesis en dos aspectos fundamentales: De una parte, la gran indefinición y falta de concreción de la Constitución de Estados Unidos, redactada en Filadelfia en 1787. Un documento con una extensión original de cuatro páginas sujeta a múltiples interpretaciones, cuya salvaguarda han sido los diferentes pesos y contrapesos institucionales que Trump está destruyendo intencionadamente para erigirse en el único intérprete de la Constitución. Porque la Constitución apenas recoge nada acerca de la autoridad del presidente para actuar de manera unilateral, sea mediante decretos u órdenes ejecutivas, y no establece los límites al poder ejecutivo durante las situaciones de excepcionalidad.

El segundo punto es el que en derecho español se llama la “Prelación de Fuentes”: El criterio para aplicar por la jerarquía del rango un norma superior por encima de una inferior. Y la cuestión no admite interpretación. Porque el Congreso no ha autorizado, ni la Constitución permite, que agencias y programas estatutarios sean transformados, reorganizados o simplemente liquidados sin autorización del Congreso.

Cuando un presidente norteamericano identifica áreas que necesitan reforma o gastos que deben complementarse, reducirse o eliminarse, la Constitución lo faculta para recomendar las medidas que considere “necesarias o convenientes” al Congreso para que este decida. Pero no existe ni cabe ninguna interpretación de la Constitución que permita a ningún presidente afirmar que un mandato o una promesa políticos obvian o reemplazan el papel del Congreso de los EE.UU. Ninguna persona en Estados Unidos es la ley, ni siquiera Trump o Musk.

Es más, la búsqueda de eficiencia gubernamental por parte de Trump y Musk es groseramente ilegal, por cuanto está liderada por un “departamento” - el DOGE- que el Congreso no creó; dotado de agentes no electos (adolescentes de entre 20 y 30 años sin ningún tipo de formación en materias jurídicas ni económicas) que ejercen una autoridad abrumadora sin tener la categoría de funcionarios públicos y que no están sujetos a ningún control ni contrapeso, mientras eliminan agencias enteras, programas y empleados federales sin autorización ni supervisión del Congreso.

La oposición, la sociedad civil, los intelectuales, y los medios de comunicación, e incluso la fiscalía o la Judicatura que denuncien los abusos del Gobierno, serán descalificados como enemigos de la democracia, mientras su destrucción será imperceptible. Porque han llenado la Administración de personas afines, controlan el Tribunal Supremo y otros organismos y utilizarán las propias instituciones democráticas de manera gradual, sutil e incluso legal para eliminar cualquier obstáculo.

Trump se verá forzado a llevar sus ilegalidades a la ratificación y convalidación del Congreso, que muy probablemente antepondrá la defensa del presidente al cumplimiento de sus deberes constitucionales. Y continuará retorciendo los principales poderes presidenciales: la emisión de órdenes ejecutivas, la concesión de indultos presidenciales y el nombramiento de jueces para cubrir las vacantes de los tribunales.

Sus órdenes presidenciales tienen un brazo ejecutor: Elon Musk, quien hizo, hasta por dos veces, el saludo nazi a sus correligionarios. Una suerte de ultras, postfascistas y simpatizantes del nacionalsocialismo congregados en torno a la idea de un nuevo orden mundial. Un nuevo imperio americano que extiende sus tentáculos a las democracias occidentales; que pidió el voto para AfD, que simpatizan con Orban, con Putin, y resto de personajes autoritarios que aspiran a ser Trump Emperador. Y que votaron juntos por primera vez en la Historia de la ONU contra el fin de la guerra y una propuesta de paz justa para Ucrania. Estados Unidos ha dejado de estar en el bloque occidental.

En anteriores artículos he detallado varias de los atropellos y cierres de agencias que bajo esas premisas han eliminado, pero en su frenética y planificada carrera por destruir o apropiarse de las instituciones que dan cuerpo a la democracia americana, la que más temor ha concitado ha sido el asalto a la Agencia Tributaria: la IRS. A través de Elon Musk han accedido los datos más sagrados y privados de los ciudadanos: salario, patrimonio, impuestos, etc. Lo que ha llevado a decir a Bruce Schneier, criptógrafo, profesor en Harvard y uno de los mayores expertos en ciberseguridad mundial que "Es la mayor brecha de información de la historia de EE. UU.". Porque con la excusa de recortar gasto pone en riesgo al país y, además, puede tener un peligroso efecto contagio en otras geografías.

"Los enemigos extranjeros suelen pasar años intentando penetrar sistemas gubernamentales como estos. Es probable que servicios de inteligencia hostiles ya estén trabajando en identificar qué miembros del equipo de Musk podrían ser descuidados con sus dispositivos o vulnerables a trampas y coerción", explicaba Schneier hace unos días a The New York Times.

Además, La CIA se ha visto obligada a entregar a Elon Musk los datos que identifican sus contrataciones recientes, información que incluía las transferencias bancarias, por lo que esta información en manos del DOGE, que no ha acreditado disponer de la ciberseguridad para proteger la información, permitiría a piratas o servicios secretos extranjeros acceder a los datos personales de los oficiales encubiertos de la agencia y los de los activos que hubiesen reclutado.

El asalto a las instituciones norteamericanas mediante órdenes presidenciales ilegales no tiene parangón en la historia norteamericana. El famoso Saturday Night Massacre, nombre con que se recuerda los hechos que acabaron con el cese de Fiscal Especial, Archivald Cox, que investigaba a Nixon por el caso Watergate, supuso las renuncias del fiscal general y del fiscal general adjunto, poniendo en pie de guerra a toda la opinión norteamericana y forzando la dimisión de Nixon. Pero no es comparable con la orden de Trump al Departamento de Justicia exigiendo que despida a todos los fiscales federales que queden de la Administración del demócrata Joe Biden (2021-2025).

La orden fue “publicada” en un mensaje en su red social, Truth Social, en la que denunciaba que su gabinete se ha visto "politizado como nunca". Y "Por lo tanto, he ordenado el cese de TODOS los fiscales federales de la era Biden que quedan”.

Fue ejecutada por un esbirro, un “fiscal interino” llamado Ed Martin, quien mediante un correo electrónico enviado a todo el personal de la Fiscalía anunció hace pocos días la “Operación Torbellino” para perseguir las amenazas contra funcionarios públicos en todos los niveles. Se refería al cuestionamiento por parte de demócratas y abogados de las apabullantes ilegalidades que están cometiendo Elon Musk (que no es funcionario ni ocupa ningún cargo orgánico). Barbara McQuade, ex fiscal federal y profesora de Derecho de la Universidad de Michigan manifestó horrorizada: "Nunca he visto nada parecido a estas cartas de un fiscal federal".

La lista es larguísima y seguiré exponiéndola en posteriores artículos. Quiero concluir con el mensaje más peligroso de todos: A los diez días de ser “coronado” sugirió ante las cámaras que consideraba presentarse a un tercer mandato, cuando está limitado a un máximo de dos por la 22ª Enmienda de la Constitución. Su amenazadora y creciente retórica ha avivado más la alarma entre los críticos que sostienen que está gobernando con un manual autoritario y temen que pueda intentar retomar el poder en 2029 por la fuerza, como intentó hacer después de perder las elecciones de 2020. Se sabe, por contrastado, que sus anuncios medio en broma, medio en serio, son globos sonda que posteriormente se materializan. Hace días avisó: "En cuatro años, no tendrán que votar nuevamente. Lo solucionaremos tan bien que no tendrán que votar".

Pero alguien que se ve a sí mismo como el rey coronado por la gracia de Dios y el sagrado constructor de Gaza y Ucrania, no atisba que el asalto definitivo al Capitolio desataría una guerra civil de baja intensidad, en la que los militares se situarían, como siempre desde 1787, del lado de la Constitución. Pero el verdadero problema es que en EE.UU. el 47 por ciento de la población civil está armada. Y muy polarizada.