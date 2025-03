Móviles y redes sociales: estrategias para guiar a niños y jóvenes en la era digital

Archivo imagen recurso

Las nuevas tecnologías pueden producir adicción. Usarlas bien implica hacerlo de manera ética y responsable, con normas. Por tanto, tiene que haber un buen uso, no un mal uso o un abuso de ellas.

Los dispositivos electrónicos —las tabletas, los ordenadores portátiles y los móviles— se deben usar en las zonas comunes del hogar. Por ejemplo, en la sala de estar. No es adecuado que tu hijo use estos dispositivos en su habitación, alejado de tu vista o de la de otros familiares. El ordenador y los teléfonos móviles no deben estar en las habitaciones hasta que pensemos que están preparados para hacer un buen uso de estas tecnologías probablemente a los 15-16-17 años. En casos excepcionales, cuando, por ejemplo, los estudiantes deben estudiar a distancia —como ha ocurrido durante el confinamiento por la reciente pandemia, que ha supuesto que se cerrasen las escuelas por un periodo determinado—, puede ser conveniente tener el ordenador en la habitación. Pero que el niño tenga el ordenador en su habitación debería ser excepcional y limitarse al periodo necesario para hacer los trabajos escolares.

Es una mala práctica falsear la edad o la fecha de nacimiento para acceder a una red social. Cada una de ellas tiene una edad mínima de acceso. No es acertado dejar que tu hijo tenga una cuenta en una red social con una edad menor a la permitida. Se trata de que aprenda a cumplir las normas. Así, se evitará problemas.

Es conveniente que le digas a tu hijo que nunca se comunique con alguien a quien no conoce físicamente; y que no agregue a sus redes sociales a personas que no sabe quiénes son.

La imagen de los niños y los jóvenes se debe proteger. Ya desde el nacimiento y durante la infancia de tu hijo, has de evitar la publicación y el envío por internet, sin cautelas, de sus fotos o vídeos. Si nosotros evitamos hacerlo, ellos también lo evitarán. Hay que cuidar la imagen. Se dice que dentro de unos años será difícil elegir al presidente del gobierno debido a la inmensa cantidad de información escrita y visual inadecuada que están dejando los jóvenes de hoy en las redes sociales y, en general, en internet.

Los oculistas avisan desde hace tiempo de que habrá una auténtica pandemia de problemas en la vista cuando los niños y los jóvenes de hoy sean adultos, ya que estos usan la tecnología desde edades muy tempranas. El tiempo de uso de las pantallas en las familias y en las escuelas se tiene que limitar. No se deberían usar antes de ir a la escuela, durante las comidas o por la noche después de cenar. También habría que ceñir su uso a determinados horarios y a determinadas actividades. La canadiense Catherine L’Ecuyer, experta investigadora en educación, lleva ya muchos años avisando y anticipándose al gran peligro que supone el uso de las nuevas tecnologías y las pantallas en edades tempranas. Háganle caso a ella y a la Academia Americana de Pediatría que recomienda, por motivos de salud neurológica, que los niños no vean pantallas hasta los dos años y que de los tres a los seis años los niños y las niñas no vean las pantallas más de una hora al día, recientemente se ha actualizado y la recomendación es cero pantallas hasta los seis años, aunque en la sociedad de hoy en día es complicado seguirlo de forma estricta.

Cuando regalemos un teléfono móvil, un ordenador o una tableta a nuestro hijo, este objeto pasará a ser suyo, su propiedad privada, por lo que no se lo podremos quitar. Precisamente por ese motivo, si no estamos seguros de que sabrá hacer un buen uso de cualquiera de ellos, debemos barajar otras opciones. Es muy importante respetar a los niños y jóvenes en su propiedad privada y pedirles permiso si tenemos que coger algo que es suyo, si lo hacemos desde pequeños ellos aprenderán a respetar la propiedad de las demás personas. Una buena idea puede ser comprar el dispositivo pero explicarle que no se lo regalamos, sino que se lo dejamos; que lo podrá utilizar, aunque no sea suyo, siempre y cuando haga un uso correcto de él. De este modo, podremos, en caso de que no cumpla nuestras peticiones, retirarle el privilegio de usarlo.