El espectáculo que estos días se nos ha brindado ha sido extraordinario. Ver a Jésica, o Jéssica, o Jessica, o como diablos se le nombre, dirigirse a declarar al juzgado de luto riguroso, como si fuera la protagonista de una tragedia griega, negra la cabellera, negras las gafas, negro el abrigo, negro el calzado raso, lívida la faz, era ver la imagen de una vestal consagrada a los dioses expuesta al sacrificio orgiástico de la plebe; o la de una contrafigura agostada salida de una representación coetánea de La Casa de Bernarda Alba. Era la imagen en negro, como la de un negativo fotográfico, de la verdadera, la reflejada en el portfolio de vestales lascivas de Koldo García, adornada con fina lencería de encaje y calzada con stilettos de vértigo, consagrada al placer lujurioso y pecuniario de los tribunos del PSOE. Lo ocurrido en el interior del juzgado fue inenarrable. Allí, Jésica, o Jéssica, o Jessica, se derrumbó ante el juez, un hombre que, como el resto de mortales de los medios de comunicación, entonó para ella el sintagma de pareja, o expareja, del hombre de confianza de Sánchez, su segundo en el PSOE, su segundo en el Gobierno, el ministro con más presupuesto y poder del Gobierno, el que le acompañó en la reconquista del poder, junto a Santos Cerdán, el hombre que desmiente a su nombre, acusado por Víctor de Aldama de cobro de comisiones por adjudicaciones en el País Vasco.

Allí, en el juzgado, la delicada estudiante de odontología apretó los maseteros y los músculos oculares y estalló en llanto estrogénico. No era para menos. Relató al señor juez su desesperación cuando un día aciago descubrió que su pareja, José Luis Ábalos, a la que había dedicado todo su afán y todo su amor durante dos años y medio en el nido de lujo de Plaza de España, a la que había acompañado a Moscú y Abu Dabi, entre otros peligrosos destinos, había declinado formalizar su relación amorosa mediante matrimonio heterosexual. Se sintió degradada, humillada, herida en los tegumentos más delicados de su textura sentimental, los que vibran al compás de toda mujer enamorada. El ministro no quería divorciarse de su actual mujer, como sí lo había hecho de las dos anteriores, una afrenta a su desinteresado amor. No comprendía el ministro tanto patetismo por una relación que no tenía nada de especial, que, como dijo en célebre entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero, era una relación como la que tienen todas las personas, fundada en el poder del dinero público, sólo centrada en la voluptuosidad de la transgresión, en la satisfacción del deseo, en la jactancia testicular de macho alfa sin fronteras. Los sollozos resonaron en la sala como aldabonazos en el corazón del juez, que, conmovido en su paternal condición, estuvo en un tris de extraer de sus puñetas un perfumado pañuelo para enjugar los humores de aquella pena de amor no correspondido.

Nada se puede reprochar al negocio entre un putero como Ábalos (el estilo es el hombre: tráfico de influencias, cohecho, malversación) y una puta como Jessica. Al fin y a la postre se trata de dos adultos que intercambian sin coacción alguna favores sexuales y compensación económica. Ahora bien, alguna duda se genera cuando la compensación económica no procede del bolsillo del putero sino del erario público. Otro putero del PSOE, visitante asiduo del puticlub Angelo de Sevilla, decía, en ocasión memorable, que pagar los servicios de una prostituta con su tarjeta de crédito «le daba cosa», no fuera que su pareja legal le escrutase las facturas abonadas con ella; estaba más tranquilo pagando con la de la administración. Ya lo dijo la exquisita feminista Carmen Calvo, exministra de Cultura con Zapatero, exvicepresidenta de Sánchez y actual presidenta del Consejo de Estado, el dinero público no es de nadie; si no es de nadie cógelo y gástatelo en putas, que es oficio de mujeres necesitadas. Repasemos los ingresos de Jessica: dos años y medio de un piso de lujo a 2.700 euros pagados por un empresario comisionista de Koldo García; 31.000 euros de sueldo público de Ineco y Tragsatec, empresas públicas de los ministerios de Transportes y Agricultura, contratada directamente por Koldo tras asegurar saber leer y escribir, sin aparecer por ellas ni por ensalmo; falta conocer el detalle del origen (público o del bolsillo de Ábalos) de sus estipendios por ejercer de acompañante del ministro todopoderoso de Sánchez, el que presentó en el Congreso la moción de censura, ¡por corrupción!, a Rajoy, y llevó a Sánchez a la presidencia del Gobierno. Por cierto, que toda esa corrupción salteada con putas, que acompaña la de Begoña y la del hermano compositor del baile de las chirimoyas, parece que nada tiene que ver con Sánchez cuando es él quien colocó a Ábalos como su segundo en el PSOE y en el Gobierno, el ministro con más presupuesto; y a Santos Cerdán en el partido. Si cesó a Ábalos por delito de corrupción incurrió en delito por no denunciarlo ante la justicia. Todo ese trajín del PSOE con la corrupción y las putas pagadas con dinero público se completa con las aventuras por los lupanares de Madrid del Tito Berni y camaradas y del piso con señoritas para solaz, según el financiador Aldama, del ministro Torres y demás compadres. Se paga con dinero público o con dinero de la corrupción, que procede también del saqueo de lo público. Son unos hipócritas cínicos y corruptos que presumen de feministas que van a redimir a las putas con sus propuestas de abolición de la prostitución, mientras no dejan de practicarla sin cesar. Eso sí con el dinero que sacan de nuestros bolsillos.

Jésica, o Jéssica, o Jessica Rodríguez, pareja de Ábalos, prostituta, madame, ha mutado en Natalia Jessica y se dedica ahora a gestionar, presuntamente, según diversos medios, la promoción de otras Jésicas o Jennifers. Es una vida más descansada, sin el horror de la cercanía de un gañán como Ábalos. Sus ingresos, tasados al 35% de las operaciones comerciales le garantizarán la independencia para escoger compañías más selectas y, quién sabe, abrir un negocio de odontología. Y se la ve más serena yendo al encuentro de la justicia y de un juez benévolo y comprensivo. Llámenme perverso, pero me parece mucho más sexy e irresistible desfilando de luto riguroso que con todo el aparataje fetichista de lencería erótica del portfolio de Koldo. Yo creo que eso también lo sabe ella.

Suscríbete para seguir leyendo