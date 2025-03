Feminisme dividit, feminisme dèbil

Una imagen de la gran manifestación del 8 de marzo de 2018 en Valencia. / Germán Caballero

Algunes històries de dones per començar. La primera és antiga. Matinada del 6 d’agost de 1714. La monja Elisabet Font dels Olors i Penyafort fuig del convent de la Misericòrdia de Palma despenjant-se des de la capella amb una corda. El seu enamorat, el tinent de dragons Manuel Bustillo, l’espera al carrer. Embarquen cap a la península, però, ja prop de Cartagena, el mític capità Antoni Barceló les captura i obliga a tornar a Mallorca. El militar és condemnat a mort. L’executen al Born amb un artefacte molt semblant a una guillotina, dècades abans que l’inventàs el metge Joseph-Ignace Guillotin. Ella queda enclaustrada de per vida contra la seva voluntat.

Any 1963. Vivian Malone es disposa a afrontar el seu primer dia a una universitat d’Alabama. A la porta l’espera el governador George Wallace. No li dona la benvinguda. El seu objectiu és impedir que Vivian comenci els seus estudis. La raó? És dona i negre. La Guàrdia Nacional l’ha de protegir per fer complir la sentència del Tribunal Suprem dels Estats Units que prohibeix la segregació racial dels afroamericans en accedir als estudis superiors. Aconseguirà acabar una carrera universitària. Trenta anys després, el polític li demanà perdó en públic.

Aquí, 10 de desembre, fa quatre mesos. Rosario, de trenta-dos anys, és assassinada per George, la seva exparella, en presència de la filla de tres anys. Aquí també, 2 de febrer. Primera condemna a presó permanent revisable a les illes. Ali Khouch és culpable d’assassinar Warda Ouchene, de vint-i-vuit anys i embarassada de vint-i-una setmanes, i a un fill d’ambdós que només té set anys.

Quatre casos a l’atzar enfront dels milions acumulats al llarg de la història. Ahir, avui i sempre hi haurà motius per defensar la igualtat entre sexes, races i condicions socials. El dia 8 de març se suposa que hi ha desenes d’arguments per unir a milions de persones contra tota casta de discriminació. Em trob amb vàries integrants de Dones en Dansa, una activa i reivindicativa associació alaronera en la defensa del feminisme. Ho fan amb bon humor, imaginació i feina col·lectiva. En demanar-les si ja ho tenen tot llest per participar en la manifestació d’avui, em trameten més desesperança que il·lusió.

Elles es preocupen pels avanços de la ultradreta. Un dels missatges que repeteixen sovint els polítics d’aquesta ideologia és que el feminisme ha arribat massa lluny. Tota mesura es pot discutir i analitzar si els seus resultats són adequats, però del que no hi ha dubte és que mai s’arribarà als nivells d’injustícia que han causat segles, gairebé mil·lennis, de masclisme. Per no anar massa lluny, fa cinquanta anys que en aquest país una dona no podia obrir un compte corrent, fer-se un passaport o treure’s el carnet de conduir sense autorització del seu home.

Algunes actituds de l’esquerra tampoc ajuden a la causa feminista. Iñigo Errejón o Juan Carlos Monedero, per exemple. Però el que més preocupa a les meves interlocutores és la divisió interna del moviment. Des de fa alguns anys no hi ha manera de convocar una manifestació conjunta. No ens trobam davant un problema exclusiu del feminisme. En aquest país gairebé ningú vol ser cama, espatlla o cua de lleó. En canvi, tothom se sent important si aconsegueix convertir-se en cap de ratolí. Un grup, qualsevol grup, pot estar d’acord amb el 90% dels objectius i el mètode, però el deu per cent de diferències és motiu de sobra per crear una nova associació… o partit polític.

Obliden els divisors i les divisores que per menjar-se un ratolí no es necessita un gran felí. Basta un petit moix. I aquest és el perill que plana sobre un bon grapat de causes justes: la divisió en un moment en el qual predadors de tota mena somnien a aixafar-les.