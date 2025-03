Denuncias anónimas, justicia de pacotilla

Estoy de acuerdo, amigas, en que la justicia da un poco de aprensión. Esta misma semana se ha publicado en las páginas de este Diario una foto significativa relacionada con la lucha contra el machismo en su grado más extremo. En ella aparecía el ministro del ramo Félix Bolaños con los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia que se habían reunido en Palma. Una estampa de dieciséis señores y una única mujer ilustraba el titular: “Vamos a crear nuevas plazas ante la sobrecarga en violencia de género”. La balanza de la señora ciega se va para el lado de siempre en el apartado de recursos humanos del derecho, no iba a ser distinto de los cuadros de mando de todos los demás estamentos de poder. Por no hablar de actuaciones concretas de gran trascendencia social como el interrogatorio a Elisa Mouliaá en el caso Iñigo Errejón, o la sentencia insuficiente para Jenni Hermoso del caso Luis Rubiales, que no redundan precisamente en producir confianza en una verdadera reparación del daño. Pero rendirse no es una opción. Ni tampoco buscar sucedáneos de justicia. Justicia con mayúsculas es lo menos que merece una mujer víctima de violencia.

Las denuncias anónimas en cuentas de redes sociales que nadie sabe quién maneja no representan una alternativa aceptable para las mujeres que sufren algún tipo de abuso o acoso. Dejar de acudir a una comisaría o a un juzgado porque has contado tu caso en una de estas plataformas es malo para la víctima y peor para la erradicación del terrorismo machista que, lejos de amainar, sigue viento en popa. Es pésimo también para el feminismo, que con seguridad verá salpicada su honorable causa con posibles venganzas personales, búsquedas de réditos de alguna clase para acusadoras con pocos escrúpulos o cacerías al hombre sin presunción de inocencia que se puedan desatar. Y resulta un regalo para los agresores, que en lugar de con una sentencia, una pena de cárcel, una orden de alejamiento o unos buenos antecedentes penales se ven castigados con un par de semanas sufriendo dolor de reputación y después a vivir. Por lo que estamos viendo, acaban con la carrera de algunos pocos (curiosamente políticos de izquierdas) y no afectan a otros estamentos de machismo probado ni a empresas privadas. Las denuncias anónimas son pseudojusticia, flores de Bach para una herida sangrante, terapia de grupo que tampoco contribuye a que la justicia de verdad supere sus limitaciones y sus atavismos sexistas, y se involucre con firmeza en cambiar las cosas. Las denuncias anónimas en redes sociales ofrecen una justicia de segunda a un problema de primera.