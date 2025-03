L’impost turístic segons la mesa del Pacte per la Sostenibilitat

Marga Prohens / .

Què s’hi diu sobre l’impost turístic sostenible (ITS) al document Bases de l’Agenda de Transició, presentat per la Presidenta Marga Prohens i pel director de la Fundació Impulsa, Antoni Riera, document fruit de la mesa del Pacte social i polític per la sostenibilitat’? Abans de seguir, cal que se sàpiga que he participat, en representació de la UIB, en alguns dels grups de treball de la mesa, entre d’altres en el de Demanda Turística Sostenible, que és el que ha tocat plenament el tema de l’impost o les taxes turístiques.

Resum del què s’hi diu al document de la mesa: la reestructuració de les taxes turístiques és un dels factors determinants clau per aconseguir un consum turístic sostenible. Es parla de la revisió de l’estratègia de taxes per mitigar les pressions que l’afluència massiva de turistes en temporada alta genera sobre la societat balear i obtenir recursos per projectes sostenibles, considerant que l’aplicació intel·ligent de taxes pot reduir l’afluència massiva de turistes en temporada alta, promoure la desestacionalització i obtenir recursos per fer inversions verdes.

Així, redefinir l’estructura de les taxes és un dels Objectius Estratègics i de Desenvolupament que el document defineix, amb el resultat esperat d’una reducció de l’afluència massiva de turistes i la generació de recursos per iniciatives sostenibles. En la seva avaluació, el grup de treball va considerar que l’impost turístic tenia potencialment un impacte i una viabilitat altes d’aconseguir aquest consum turístic sostenible (en canvi, tot sigui dit, no es considerava urgent implementar-ho, cosa que costa d’entendre).

Feia falta la mesa del Pacte per arribar a aquestes conclusions (i unes poques altres que ara no esmento)? Crec que no, la veritat, però bé, això ja és una altra qüestió. En qualsevol cas, el què s’hi diu i he resumit em sembla raonable. I ara què? Doncs ara la mesa continuarà les reunions i haurà de plantejar propostes concretes – però mentrestant el govern sembla que adoptarà algunes mesures a curt termini, potser de cara a aquest estiu. Concretament, en relació amb l’impost turístic, les notícies són que el govern es planteja un increment de l’impost turístic tal que la tarifa baixa passaria a 1,30€ enlloc de l’euro actual, mentre que l’alta passaria dels 4€ als 5,20€. En un petit estudi que he publicat recentment es mostra però com, a partir d’uns supòsits raonables, apujar un euro l’ITS no tindrà cap efecte perceptible en l’afluència turística a Balears el 2025.

L’estudi en canvi mostra també com, si es volgués tornar al nivell de turistes en temporada alta del darrer any abans de la pandèmia, el 2019, l’impost turístic s’hauria d’incrementar un mínim de 15 o 20€. Aquesta xifra a alguns els semblarà desmesurada, però no ho és davant de, per exemple, les pujades de més d’un 40% dels preus hotelers experimentades a les Baleares entre el 2019 i el 2024. A Amsterdam, per posar un altre exemple, la city tax és del 12,5% - és a dir, si el preu de l’hotel és de 200€, la city tax és de 25€. De fet, a Espanya l’hoteleria, la restauració i els vols domèstics tenen un IVA del 10% davant de l’IVA general del 21% (per què?), i passar a un IVA general seria equivalent a un increment d’aquest ordre.

És cert també que el document de la mesa del Pacte assenyala que, si l’impost turístic “s’aplica malament, pot generar rebuig empresarial”. Aquest és, sens dubte, un dels punts clau que afronta el govern: l’oposició frontal dels hotelers a qualsevol increment de l’impost. Si finalment aquests aconsegueixen evitar-ne l’augment o limitar-lo a la pujada merament simbòlica d’amb prou feines un euro, la mesa del Pacte haurà estat completament ineficaç en aquesta dimensió. En canvi, si el govern, contra tot pronòstic, opta per una pujada significativa de l’impost, es podria interpretar que la mesa ha servit com un mecanisme que ha permès al govern reforçar la seva posició per impulsar mesures malgrat l’oposició de certs sectors. Em figuro què passarà; tant de debò m’equivoqui.