‘Deutschland….Über alles?’

Alemanes en la Playa de Palma

«Necesitamos, en el sentido de la propia responsabilidad y de la responsabilidad común, más democracia, no menos». Willy Brandt, político alemán.

Mallorca, verano. Una familia local celebra su tradicional cena estival con un grupo de alemanes. Se trata de un ritual establecido desde alrededor de tres décadas. Desde hace un tiempo un mantra planea el encuentro:

«Alemania ya no es lo que era. El paro ha aumentado, sobre todo en el Este, está lleno de sirios subvencionados que bajan el otrora alto nivel de nuestro sistema de enseñanza pública. La trampa sobre la abolición de la energía nuclear que nos tendieron entre ecologistas, rusos y Schröder ha llegado a unos límites insostenibles: sin soberanía energética, el made in Germany se hace cada vez más difícil de mantener. Es más barato producir un Mercedes en Shenzhen que en Stuttgart. Ante el futuro, algunos amigos nuestros están optando por vender sus empresas, hartos de luchar ante un sistema ineficiente. Suelen hacerlo a conglomerados orientales o fondos noruegos. Y se van del que fue un día nuestro amado país».

Un discurso repetido de manera agria, tosca y un tanto cansinamente. Lanzado no entre con una dureza inaudita hasta el momento en personas de natural sumamente exquisitas en el trato. En algunos casos, rozando lo versallesco. Miembros de la élite que guió a la Neue Deutschland después del desastre que supuso para el país la última conflagración mundial.

No lo podían —ni pueden— remediar: ven (como dos o tres generaciones de compatriotas más, no es un sentimiento elitista) desvanecerse en relativo poco tiempo una relevante parte de los logros conseguidos en las últimas seis décadas. Por los que han estado perseverando una buena parte de su vida laboral. Con un agravante: buena parte de sus sucesores, la teórica nueva casta de hombres y mujeres nacidos y educados para ser los nuevos líderes germanos, ha preferido mudarse a otras tierras. Cosas de la globalización: en el Golfo no se pagan impuestos y es terreno abonado para la presencia de buenos profesionales, espléndidamente preparados. Grandes negocios y buen tiempo, cóctel letal para su tierra de origen. Cachorros cansados de una clase política enquistada. Que, elección tras elección, va saltando por las diversas listas a electos o asesorías diversas en las diferentes administraciones locales, regionales y federales nacionales. Con una cierta tendencia al inmobilismo, a pesar de esta legislatura haber reducido cien escaños el Bundestag. Poco dados a ofrecer soluciones en plazos breves, a pesar de sus buenos sueldos. Fácil blanco para populismos.

Por tanto no nos debería extrañar la deriva política del país de Schiller, Beethoven o Günther Grass. Sorprendido al observar como República Popular de China ha podido aprovechar el trasvase tecnológico que en su día acometieron sus grandes empresas occidentales en el gigante asiático. Inundando Occidente con sus productos prácticos, económicos y —algunos— de bella factura. El pez que se muerde la cola. Hay otro ardid que podría explicar el giro a la ultraderecha en las recientes elecciones: buena parte de la nueva generación (menos de cuarenta años) de tudescos tiene en la Unión Europa un motivo de queja más que de orgullo. Ya no se percibe el eje francoalemán como locomotora del Viejo Continente como fuente de riqueza. Alemania es gran impositor de la UE. Según la Comisión Europea, el país germano encabezó en el 2023 la lista de aportaciones nacionales, con 29.874,70 millones de euros. Según la misma fuente, el teórico retorno será de 14.065 millones de euros. El balance es, para un país con una deuda exterior que ya supera el 62,90% del PIB —algo nunca visto desde el Plan Marshall—, desalentador. El «Dexit» ya no es quimera, sino objetivo a medio plazo. Atención.

Una situación realmente compleja. ¿Repercutirá en su condición de gran emisor turístico? Para esta temporada —2025— es probable que no sea así. No obstante, y de seguir la incertidumbre económica, veremos lo que puede dar de sí la del 2026. Y, sobre todo, los contratos que les pongan sobre la mesa los Turoperadores alemanes a los hoteleros españoles. Motivo de otro artículo, si me permiten.