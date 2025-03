Competencias en inmigración ¿para qué?

Jordi Pujol siempre argumentaba que la voluntad de autogobierno de Catalunya era sincera porque en 1980 aceptaron las competencias penitenciarias que nadie quería. Y durante décadas, la Generalitat practicó una política en prisiones basada en la reinserción, un punto más constitucional de lo que se hizo donde mandaba el Ministerio de Justicia. Ahora, Carles Puigdemont ha luchado lo indecible para conseguir que Catalunya tenga las competencias «integrales» en inmigración. Los de Junts quieren hacer ver lo que no es. Que Catalunya podrá impedir que se regularicen inmigrantes que ponen supuestamente en peligro la identidad y la lengua catalanas con la maldita política de sustitución. La demanda de Junts tiene ver más con la amenaza electoral que supone para esta formación la irrupción de una fuerza como Aliança Catalana que con una voluntad sincera de autogobierno como de la que alardeaba Pujol con las prisiones.

La realidad es otra. Las política migratorias están, en última instancia, en manos de la Unión Europea, que se mueve entre la defensa del derecho universal al asilo y la exigencia de poner orden a la imprescindible necesidad de acoger a un importante contingente de emigrantes que compensen la caída demográfica. El margen de España, y ahora supuestamente de Catalunya, para tomar sus propias decisiones es pequeño. Se puede gestionar mejor, pero no se puede expulsar por la comisión de delitos, como argumenta Orriols, ni se pueden poner cuotas de una u otra nacionalidad o religión. Está bien que Junts quiera comprometerse en la implantación de la política europea en Catalunya, pero satisfacer las demandas populistas de Orriols es una quimera más o menos equiparable a los campos de Meloni en Albania que siguen vacíos. Catalunya puede aportar proximidad a la gestión de la inmigración. No se acaba el mundo porque haga esta aportación, pero que no se engañen ni pretendan engañarnos. No podrán hacer de Meloni porque ni Meloni puede.

Suscríbete para seguir leyendo