Emili Darder. / .

Com cada any, l’anomenat Mur de la Memòria del cementiri de Palma ha acollit l’acte de record i homenatge a Emili Darder Cànaves, Antoni Maria Ques Ventanyol, Alexandre Jaume Rosselló i Antoni Mateu Ferrer, tots quatre significats homes d’esquerres o republicans que foren assassinats per la dictadura franquista el 24 de febrer de 1937. Recordar, honorar, respectar i retre tribut d’agraïment i de reconeixement a les víctimes de la barbàrie franquista —a totes les víctimes, les identificades i les anònimes— és sempre una obligació cívica que reforça les conviccions morals de la societat. Però quan, a més a més, l’acte conflueix en el temps amb unes circumstàncies, com les actuals, d’amenaça, aquí i arreu, a les llibertats públiques, adquireix un relleu especial.

Que una pàgina tan negra de la nostra història no caigui en l’oblit, mereix tots els esforços. La perseverança en la lluita per la justícia i la reparació és gratificant en si mateixa perquè no necessita cap additiu que la justifiqui, atès que el seu alt valor és intrínsec. És en aquest sentit que és útil socialment evocar que foren cruelment privats de la vida uns homes bons, de valors republicans, preocupats per la cultura i la justícia social, amants de la humanitat, gent de pau, estimats pels seus conciutadans, per la raó que la dictadura militar, acabada d’implantar, no podia tolerar unes ments netes, cultivades, obertes al món, que topaven directament amb el salvatgisme i la foscor.

Per això, els actuals càrrecs públics representatius que s’atribueixen la qualitat de demòcrates s’haurien de sentir directament concernits per actes com el del passat 24 de febrer. Aquests actes haurien d’estar anotats, any rere any, a l’agenda de l’Ajuntament de Palma (Emili Darder i Alexandre Jaume), l’Ajuntament d’Inca (Antoni Mateu) i l’Ajuntament d’Alcúdia (Antoni Maria Ques), del Consell de Mallorca i del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Però no ha estat així. Les absències foren tan clamoroses com colpidores, i només la memòria d’Antoni Mateu fou respectada pel seu ajuntament d’Inca, dignament representat.

Aquestes absències dels representants institucionals palesen una vegada més que, mort el dictador, la tan cobejada Transició fou incapaç de fer tabula rasa, i que el franquisme romangué, i roman encara, a les institucions de l’Estat. D’altra manera no s’entendria, posem per cas, que el senyor Jaume Martínez Llabrés, actual batle de Palma, no se senti concernit per l’assassinat d’Emili Darder (metge, intel·lectual, preocupat per la sanitat i l’educació dels ciutadans, benefactor dels més febles), un predecessor seu a la batlia. No va amb vostè, senyor batle, que la dictadura franquista assassinés Emili Darder quan era batle de Ciutat? No va amb vostè la mort violenta d’un fill il·lustre de Palma? Per on s’ha perdut el respecte i la veneració institucional a una persona que fou morta per les seves idees? Què explica, que no sigui la pervivència del franquisme, aquesta incapacitat d’acceptar, per part de determinats sectors de la política, que la repressió, a partir del mes de juliol de 1936, fou la materialització d’autèntics crims aberrants i massius comesos per motius ideològics?

Ve a tomb significar que la societat mai no acabarà d’agrair prou la tasca de les entitats memorialistes que han maldat i malden per servar la dignitat de les víctimes del franquisme, com és el cas, entre nosaltres, de l’Associació per la Memòria Democràtica de Mallorca. Una vegada en vigor les lleis de memòria, a tothora es feren presents —es fan presents encara— els atacs i els insults a les víctimes i als seus familiars, perquè, es deia, eren incapaços d’oblidar i reobrien ferides que estaven tancades. Aquests menyspreus, com és obvi, anaven destinats a crear el desànim i l’abandó de qualsevol empresa reparadora. Al cap i a la fi, el missatge contra el qual hagueren de combatre fou que per als guanyadors de la guerra eren els honors; per als perdedors, la derrota i la humiliació.

Per això, perquè totes les inèrcies anaven i van en contra, la tasca de les associacions memorialistes ha estat extremadament difícil i ingent. Tan difícil i ingent com imprescindible i efectiva. Havien de trencar i trencaren, amb un crit de rebel·lia, l’etern silenci eixordador de les foses dels cementiris o de les voreres dels camins on els represaliats esperaven i encara esperen la mà amiga que els rescati de l’oblit. La mateixa mà amiga que rescatà del cementiri de Son Coletes, a Manacor, les restes mortals d’Aurora Picornell i les seves companyes (Catalina Flaquer, Antònia Pascual, Maria Pascual i Belarmina González), sindicalistes, feministes militants, dones d’esquerra, que la Nit de Reis del mateix 1937 foren, probablement violades, torturades i assassinades per un escamot falangista. Just al costat del cadàver d’Aurora Picornell fou trobada una ploma estilogràfica. En contra dels seus assassins, l’única arma que exhibia, la paraula.